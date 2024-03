NO BIANCA, NO PARTY! SUPER FESTA A MILANO PER I 40 ANNI DI BIANCA BALTI IN NUDE LOOK

carlotta mantovan

Ivan Rota per Dagospia

Carlotta Mantovan sarebbe di nuovo innamorata. A sei anni dalla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi, avrebbe accanto a sé un altro uomo, un francese con cui é stata paparazzata per la seconda volta: erano a Roma con la di lei figlia Stella.

Ma Meryl Streep e Martin Short stanno insieme? Erano ai Golden Globe 2024 lo scorso gennaio, ora sono stati beccati mano nella mano a teatro mentre assistevano a Merrily We Roll Along, il revival del musical di Stephen Sondheim con Daniel Radcliffe, Jonathan Groff e Lindsay Mendez.

meryl streep martin short

Diletta Leotta spera che il suo Loris Karius venga a giocare in Italia: “Speriamo di sì e magari vicino Milano, che è il mio centro di vita. Quindi Monza, sì, ma possiamo arrivare anche a Como...sarebbe perfetto".

Chi è Federica Lelli, la ex di Ultimo fotografata con Berrettini. Romana, modella e influencer, sarebbe la nuova fiamma del tennista azzurro…

Grande Fratello. Beatrice Luzzi all’ inutile Federico Massaro: “Il complesso di Edipo é grande come un castello, tu non puoi dire "porto in suite mi madre" e lo devi risolve eh, te lo dico col core. Tua madre è fighissima però è un complesso di Edipo lo devi superá”

diletta leotta loris karius

Come sempre Antonio Zequila si rivela un gran signore e parlando della relazione durata sei anni con la gieffina Simona Tagli dice: “Aveva gli ormoni in fermento, l’ho conosciuta quando era sposata. era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori. Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi.”

Momento romantico al GF. Alla vista di in aereo con la scritta “Sempre leali, Tagliuzzi”: Beatrice Luzzi: “Bella la lealtà, é la parola che preferisco di più al mondo”

Simona Tagli: “Che bella questa cosa nel cielo, è una sorpresa bellissima e non me l'aspettavo.”

bianca balti 1

Giuseppe Garibaldi fa la vittima. Prima di andare nella suite, ha detto a Beatrice Luzzi “sei bedda” e voleva un bacio, ma lei ha risposto no.Tornato dalla suite è andato da lei per abbracciarla, ma lei gli ha detto no. Avrá finalmente capito che ha fallito?

L’improponibile Marcella Bonifacio, mamma della gieffina Greta Rossetti e protagonista sui social di assurdi video di insulti verso tutti , a 361 Lounge, é stata attaccata da Daniela Martani. L’ex naufraga no vax de L’Isola dei Famosi e ex gieffina: “Io se fossi la figlia sarei molto imbarazzata di avere una madre così. Questa donna tenta di usare la figlia per ottenere un briciolo di visibilità. Ha fatto fare a Greta tante figure di merda …”

A pochi giorni dall’ inizio non é ancora al completo il cast de L’ Isola dei Famosi in quanto molti hanno rifiutato. I naufraghi, per ora, sono Marina Suma, Joe Bastianich, Alan Friedman, Samuel Peron, Artur Dainese, Francesco Benigno, Selen, Matilde Brandi, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco e Pietro Fanelli, l’etereo modello di Summer Job.

federica lelli

Jean Paul Gaultier ha raccontato a Novella 2000 un simpatico aneddoto su Madonna: “Come l’ho conosciuta? Una volta, alla fine di un concerto, sono andato a cercare Madonna dietro le quinte e le ho detto: invece di copiare i miei corsetti, te li posso fare io su misura per lo spettacolo!”

Scoppiettante compleanno per Arturo Artom che ha radunato gli amici al Lucid , il club piú esclusivo di Milano.Tra i presenti il virologo Roberto Burioni, Paolo Veronesi, Claudio Cecchetto con la moglie Mapi Danna, Melania Rizzoli, il geniale Pietro Gemelli con la curatrice d’ arte Maria Vittoria Baravelli. Massimo Boldi, dopo tre anni di “astinenza” ha detto che per il prossimo Natale preparerá un nuovo cinepanettone.

Ha cantato il tenore Dave Monaco che é in scena con Guglielmo Tell, un’ opera in francese dalla durata di oltre quattro ore. Nonostante ció il teatro é sold out come ha detto Paolo Besana, direttore della comunicazione del Teatro alla Scala. Concerto poi di Pierpaolo Foti, violinista del Summer Tour dì Jovanotti. E ancora Giuliana Cella che ha disegnato una nuova linea per Coin Excelsior, l’editore Giacomo Bruno con la moglie Viviana, Mattia Boffi Valagussa. A organizzare la serata Alessandra Repini , moglie di Artom , che potete seguire sull’ account The Italian Lady.

bianca balti 77

Il dress code per la festa di compleanno di Bianca Balti era “Bianchissima”. Piú nuda che vestita, la musa di Dolce & Gabbana ha indossa un abito ‘nude look’ firmato da The Attico. Sulle torte le scritte: “40 anni e ancora non capisco le battute”, e "...E troppo giovane per il botox”.

cecchetto boldi artom burioni

cenacolo artom

Tra gli amici Marco Mengoni e Emis Killa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con Ildo Damiano.

a.repini artom burioni melania rizzoli alessandra repini arturo artom bianca balti bianca balti 5