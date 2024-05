PILLOLE DI GOSSIP! LA NOTTE FOLLE DI CHIARA FERRAGNI A LOS ANGELES TRA RISATE E DANZE SFRENATE (VIDEO) – FABIO FAZIO SCAPOCCIA PER AGUSTINA GANDOLFO, MOGLIE DI LAUTARO: “LEI DOVREBBE FARE TV” - L’EX MISS CROAZIA IVANA KNOLL E LA FOTO CON FERNANDO ALONSO (IN CIABATTE) – CORONA E I CACHET DELL’ISOLA, BEATRICE LUZZI E GERARD BUTLER (“NON ERA IL MIO TIPO”) - POLEMICHE AD AMICI PER HOLDEN, DAMIANO DEI MANESKIN SI INCAZZA PER UNA FOTO FAKE. IL FLIRT FINTO TRA SYDNEY SWEENEY E GLEN POWELL E LE LITI TRA CAN YAMAN E FRANCESCA CHILLEMI - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

La notte folle di Chiara Ferragni a Los Angeles. L'influencer è volata in California con gli amici più cari e si è lasciata andare tra danze sfrenate e tante risate. Sul fronte lavoro, però, le cose restano complicate: di recente la Ferragni è stata scaricata pure dall'agenzia di comunicazione che aveva assunto dopo lo scandalo del pandoro gate…

Fra i tanti vip che hanno preso d'assalto il paddock della Formula 1, di scena questo fine settimana a Miami, c'è anche Ivana Knoll. L'ex Miss Croazia, modella e influencer, ha fatto visita al box dell'Aston Martin, posando per una foto con Fernando Alonso (in ciabatte)

Beatrice Luzzi, ospite di Giulia Salemi non vuole parlare della sua vecchia liaison con Gerard Butler: “Da quando é entrata Jane Alexander nella casa (del Grande Fratello) e ho sentito il suo “tacchettio” ho paura a parlare di tutti”. Dice solo che non era il suo tipo. E la Salemi le dice: “Beh, a te piacciono Signorini e Garibaldi”. La Luzzi ride: eh si, ho gusti strani”.

Polemiche ad Amici per Holden, figlio di prime nozze di Paolo Carta, marito di Laura Pausini. Al talent Joseph Carta, questo il suo vero nome, si è presentato non con il suo nome di battesimo, ma con quello d'arte, ovvero Holden che prenderebbe ispirazione proprio dal romanzo di J. D. Salinger, Il giovane Holden.

Fabrizio Corona parla dei cachet degli “artisti” che sono drasticamente diminuiti anche a L’Isola dei Famosi: “Joe Bastianich è il più famoso con il cachet più alto, ma gli altri prendono poco. Per il resto vanno sui 500 Euro lordi a settimana, altri poco più. Io ricordo la mia esperienza, ho fatto solo un reality. Ho partecipato a La fattoria facendo un contratto per restare 14 giorni, avevo il cellulare. Per restare ho preso 200.000 Euro, per stare solo 14 giorni. Oggi quella roba lì non c’è più…”

Aras Senol in vena molto nostalgica approfitta per confidarsi con Artur Dainese e gli confida di sentire tanto la mancanza della sua famiglia e della sua fidanzata, la musicista Eylül Sahin. In vista un nuovo ritiro all’ Isola dei Famosi?

Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha avuto ospite Lautaro Martinez, calciatore campione dell’Inter. In prima fila, la moglie Agustina Gandolfo che gestisce un ristorante a Milano. Fazio é stato stregato dalla donna tanto da arrivare a dirle: “Lei dovrebbe fare televisione, spero che stasera la notino in tanti, perché se io fossi… Non conto niente, ma se io fossi uno che conta le farei fare televisione. A lei piace lo sport? Dica di sì altrimenti ci togliamo il 50% delle possibilità. Ora faccia lei una domanda a suo marito per chiudere”.

Ora anche lui vuole l’avvocato: una ragazza su Twitter ha postato una foto fake di Damiano David, scrivendo: “Questo ragazzino è etero e “cis-gender” (perdonatemi la parola orrenda). Perché finge di essere quello che non è? Per pompare una carriera artistica altrimenti mediocre? Questa pagliacciata non offende i veri trans-gender?“. Damiano David, in modalità Belen, ha subito risposto: “Ciao Cristina. Mi chiedevo se sapesse che la foto da lei divulgata è un fake e che lei lo sta usando in modo denigratorio. Vuole un opinione del mio avvocato? Se cambia idea può contattarmi su Instagram“.

La ragazza si é difesa: “Questa è una foto che gira su X ! Non sono stata io a diffonderla. Chi ha creato e diffuso la foto falsa di Damiano David in biancheria femminile ha ovviamente vilipeso la mascolinità del cantante, che giustamente si è risentito. Ha tutta la mia solidarietà e chiedo scusa per non essermi accorta del falso e averlo condiviso“. E Damiano: “Io ci ho provato ad essere carino. Controlli la mail ci sentiamo presto“.

“Salta” la prossima puntata di Amici. Ecco come ha salutato i telespettatori Maria De Filippi: “Noi qui abbiamo finito per stasera, ma volevo dirvi una cosa. Sabato prossimo noi non andremo in onda con Amici, ci rivedremo invece domenica sera. Sabato infatti ci sarà l’Eurovision Song Contest in diretta su Rai Uno. A questo proposito faccio un grande bocca al lupo ad Angelina Mango e lo faccio da parte di tutti noi”.

Sotto la foto di Giogia Soleri in bikini nero al timone di una barca corredata dalla scritta “La mia uniforme ideale”, una fan ha scritto: “Giorgia, ma quando tu esci con uomo che trovi su Tinder, da donna famosa, come funziona? Cioè tipo non ti dà fastidio che lui sappia chi tu sei e possa dire cose in giro? Me lo chiedo spesso come sia la vita sentimentale”.

Quindi, Giorgia ha risposto: «Hahah ma io mica son famosa, esser famosi è un’altra cosa! Comunque di base non ci penso, anche perché cosa può dire, che abbiamo scopato? E anche se fosse? Sai che scoop! Viva il sesso (quando il consenso è libero, chiaro ed entusiasta)!”

Sydney Sweeney e Glen Powell ammettono di aver alimentato i gossip sul loro flirt per promuovere il film Anyone But You. Glen ha rivelato: “Le due cose che devi vendere in una commedia romantica sono divertimento e chimica. Io e Sydney ci divertiamo molto insieme e abbiamo una chimica naturale. Spesso gli spettatori desiderano che quello che vedono al cinema sia vero anche nella realtà e quindi, a volte, bisogna adattarsi un po’ e, nel nostro caso, ha funzionato meravigliosamente. Sydney è molto intelligente”.

Sydney, anche produttrice esecutiva del film, ha detto: “Volevo essere certa che ci fosse un continuo dialogo tra noi e il pubblico durante la promozione, anche perché, alla fine, sono loro che hanno creato l’intera narrazione”. Tradotto, hanno preso tutti per il culo.

Fra Can Yaman e Francesca Chillemi ci sarebbero state delle liti sul set di Viola come il mare per cause varie. Come se non bastasse, sui social i due non si seguono più . Quali saranno le reali motivazioni di questa crisi? Pare che il partner di uno dei due non gradisca la loro “unione”.

