A "Viva Rai Due" bella la coreografia creata da Luca Tommasini per Dargen D’ Amico per Onda Alta per la prima volta in tv senza occhiali. Il cantante e produttore dice: “Mai avrei pensato di tornare in Rai così velocemente.”

Andrea d’ Inghilterra e Sarah Ferguson si diranno di nuovo “si”, dopo il divorzio del 1996,con la benedizione del di lui fratello Re Carlo. La Ferguson ha da poco scoperto di avere un melanoma.

Il settimanale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez insieme a Bruno Cerella, il giocatore di basket con il quale la showgirl avrebbe "ritrovato l'entusiasmo".

Un follower ha chiesto a Alena Seredova : “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?” E lei: “Diciamo che quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita”. Quando le è stato chiesto se le sia capitato di uscire senza lingerie, ha spiegato: “Assolutamente sì, poi 20 anni fa o forse 25 anni fa sì, perché c’erano i vestiti dove sennò si vedeva, assolutamente, sì. Oggi direi che non mi capita, sarà perché hanno inventato dell’intimo che non disturba.”

Festa a sorpresa per il compleanno di Matilde Brandi. C’ erano Manila Nazzaro, con il suo promesso sposo Stefano Oradei, Stefania Orlando, Fabiola Sciabbarrasi, la vedova di Pino Daniele, Milena Miconi.

Riguardo l’ annuncio di Io Canto Senior (che andrà in onda su Canale 5 con Gerry Scotti) sulla scia del successo del suo The Voice Senior, Antonella Clerici ha espresso la sua. “Spero che sia uno scherzo perché sarebbe il colmo. Prima, ai tempi di Ti Lascio Una Canzone, hanno fatto Io Canto. Poi, dopo che ho fatto The Voice Kids, loro hanno ripreso con Io Canto dopo anni. Se fanno i Senior è uno scherzo. Spero, almeno, che i programmi vadano in onda in periodi diversi, altrimenti non faremmo un bel servizio al pubblico”.

E non sapeva ancora una cosa. Dopo che la Rai ha annunciato The Voice Generation (ovvero nonni e nipoti in duetto), i social di Mediaset hanno lanciato i casting di Io Canto Family (ovvero membri della famiglia in duetto). Incredibile.

Frammenti della vita amorosa di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Due destini che si uniscono: entrambe hanno seguito un post dello scrittore ed esperto di zodiaco, Simone Carponi.

Il post di cui si sono interessate: “Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“. Belen ha lasciato come commento “Amen”, Ferragni ci ha messo un semplice like. Si sono sentite usate?

Compleanni musicali. Gigi D’ Alessio su Instagram con una foto mentre festeggia i 57 anni assieme con i cinque figli avuti da tre diverse compagne. E ora é in arrivo il bebè numero sei…

Debora Egas, figlia di Sandra Milo si rivolge a “coloro che rilasciano interviste sulla malattia e sugli ultimi giorni di vita di mia madre. Smettetela, solo noi sapevamo tutto. Ho un tenace e preparatissimo avvocato.” Anche Azzurra De Lollis , l’altra figlia di Sandra Milo, a Verissimo, si é lamentata delle colleghe che vanno a parlarne in tv, ma che manco sono andate al funerale dell’ indimenticabile “Sandrocchia.”

Grande Fratello. ll delirio di Massimiliano Varrese, la crisi di Rosy Chin ,il gruppo “peace and love” che inizia a sgretolarsi, la fine dell’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, tutto poco dopo l’elezione di Beatrice finalista mentre lei si gode il suo meritato relax. E Varrese: “Non ti fanno finì manco di parlare, subito che ti attaccano e ti saltano addosso, alzano la voce… l'aveva ragione Beatrice.”

“Non esistono piccoli artisti, esistono piccoli ruoli. Magari uno è un artista e non farà mai dei ruoli importanti però è sempre un artista.” Intelligenza, esperienza ed eleganza. Simona Tagli signore e signori, la nuova icona degli internauti.

I deliri di Anita Olivieri: ha riportato a Giuseppe Garibaldi (piú o meno) le parole di Massimiliano Varrese: “Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? Ieri è venuto a dirmi ‘secondo me Giuseppe é innamorato di te?’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca“. Ma che film si é fatta?

Garibaldi si é finalmente svegliato e ha risposto alla plurilaureata : “Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?”

E anche Loana, sorella di Perla Vatiero, deve aver visto un altro programma: “Mia sorella non ha mai influenzato il percorso di nessuno. Non si è mai permessa di giudicare le amicizie e le scelte altrui. Chi dice di amare dovrebbe tutelare (ma non ora, sempre!). Quando uscirà capirà tutto. Dalle vere amicizie al vero amore.”

