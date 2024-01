PILLOLE DI GOSSIP! PANATTA E IL FORFAIT DI BERRETTINI AGLI AUSTRALIAN OPEN: "SONO DISGUSTATO. DANNO LA COLPA A MELISSA SATTA. MA L’AMORE NON HA MAI FATTO MALE A NESSUNO" – SONIA BRUGANELLI E IL PRESUNTO FLIRT CON ANTONINO SPINALBESE: “BELEN MI HA CHIAMATA…(VIDEO) – ORNELLA VANONI, IL CAPODANNO “DI MERDA” E L’AMICO COL "CAZZO ROTTO A FORMA DI CROISSANT" (VIDEO) – TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO", LA NUOVA FIDANZATA DI LAZZA E "SUOR" BELEN: “CI SARANNO GIORNI IN CUI IL SESSO NON BASTERÀ” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Panatta alla Domenica Sportiva parla del forfait di Berrettini agli Australian Open: "Mi dispiace molto per lui, s'è ritirato perché ha ancora male al piede. Era andato in Australia perché convinto di poter giocare ma è stato davvero sfortunato. Da un anno è così. Sono disgustato dal trattamento che gli stanno riservando sui social. Danno la colpa a Melissa Satta… è una cosa brutta ma non c'entra niente. Li stanno massacrando ma l'amore non ha mai fatto male a nessuno".

Sonia Bruganelli a Verissimo: “Se mi hanno attribuito dei flirt? Vero, tantissimi. Antonino? Sì, ma non sto con Antonino (Spinalbese, ex di Belen Rodriguez), potrei essere la madre. Però ho rischiato di essere una dei nomi di Belen. Lei l’ha pensato credo. Perché ho ricevuto una telefonata sua. Se mi ha chiesto se ero una delle donne di Stefano De Martino? Io team Spinalbese. De Martino è vecchio per me. Mi ha chiamata a Natale per farmi gli auguri e poi da donna a donna voleva sapere delle cose”.

E ancora: “Io ho detto che avevo conosciuto sua figlia. Ma perché mio figlio Davide gioca in una squadra vicino Milano e Antonino insieme a degli amici ci ha aiutato ad inserirlo e a fargli conoscere delle persone. E in più occasioni Antonino era con Luna. Però finisce lì. Però sai, le voci e i rumor. Belen ha cercato una solidarietà femminile su altre cose, ma io non ne so nulla. Sono stata lusingata perché lei è stata carina, ma io le ho detto che potrebbe essere mio figlio. Però non ci sono questi flirt, anche perché se li scrivono non sono quelli!”. Ma a quante donne ha telefonato Belen?

Ornella Vanoni scatenata a Che Tempo che Fa: “Capodanno? L’ho festeggiato a Viareggio. Un’acqua! Un freddo! Un mal di schiena! Non avevo neanche portato il k-way. Volevo morire…Ho passato un capodanno di merda. Io prima di mettere il pace maker bevevo con piacere, adesso non posso neanche più bere. E per questo mi faccio due maroni così…”. Sarà felice chi l’ ha invitata.

Poi la cantante, dopo che Luciana Littizzetto ha detto che durante le feste molti in Germania si sono “rotti” il pene per il troppo darci dentro, dice: “ Anche un mio amico si é rotto il cazzo, gli si é piegato, ora sembra un croissant, ma ha ancora successo con le donne…”

Infine tira una stoccata a Luca Guadagnino: accoglie Colapesce e Di Martino con i quali ha cantato e girato il video della canzone Toy Boy diretto dal regista di Chiamami col tuo Nome: “Quanti soldi ha fatto spendere alle case discografiche…”

E poi Amadeus dice che oggi saranno fatti ascoltare i brani del Festival ai giornalisti. Fiorello: “ Pensavo da Fazio (riferito alla polemica sul fatto che la Rai non vuole che il vincitore vada in altri programmi di altre reti)”. E Amadeus: “Comunque in via Mecenate (dove registra anche Fazio)”. E Fiorello: “Attento che non ci siano microspie.”

Manu Rios, il protagonista di Elite, é in Italia e sabato sera è stato visto con un famoso cantante durante una cena romantica . L’attore spagnolo ha cenato con Troye Sivan: sono stati invitati per assistere alla presentazione della collezione autunno inverno 2024/25 di Prada.

Togliete i social a Belen Rodriguez che questa volta scrive: “Trovatevi qualcuno di intelligente, perché ci saranno giorni in cui il sesso non basterà. Scoprirete quant'è bello parlare, bevendo un bicchiere di vino.” Un’altra frecciatina ai suoi ex? Qualcuno dice peró che la showgirl abbia chiarito con Antonino Spinalbese.

Grande Fratello. Maddaloni: “Beatrice è forte perché é Vip”.Ma chi glielo spiega che il 95% non sapeva chi fosse o si ricordasse di Beatrice Luzzi? Ed è amata da giovanissimi e anziani?

Rosy Chin ha più volte violato il regolamento negli ultimi giorni, parlando con alcuni coinquilini, tra cui Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni, togliendosi il microfono, cosa vietata dal regolamento. Provvedimenti in attivo? Mah, tanto in questa edizione si lascia passare tutto. Al confronto, Elenoire Ferruzzi nella scorsa edizione pareva una lady. Inoltre é una fake news quella che riguarda il ritorno di Mirko Brunetti nella casa del GF.

Monia: “Io va da lui (Massimiliano Varrese) adesso e chiudo, preferisco così basta, chiudo finita. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare certi discorsi.. mi fa sentire inadeguata.” Lui vorrebbe tornare con lei che non lo vuole piú.

Fiordaliso: “Prima eravamo una famiglia, un esempio bellissimo’

Non scherziamo, prima erano costantemente contro Beatrice Luzzi e la isolavano, ora a loro brucia che abbia il suo gruppetto. Quale esempio di famiglia poi: il cast peggiore di sempre.

Heidi Baci al Grande Fratello albanese dice che il GF italiano non l’ha tutelata da quello che le è successo, ma hanno tutelalo Massimiliano Varrese ed è stata costretta ad uscire perché c’era lui che la infastidiva. La ragazza sta prendendosi la rivincita con gli autori e tutto il cucuzzaro.

Che belle se arrivasse un mago e il mago arriva. Che bello vedere un film comico e il film comico arriva. Ora chiamano Anita Olivieri “la veggente”. In effetti sa tutto prima di tutto perché le viene comunicato dagli autori e il pubblico da casa ha sgamato la cosa e si sta stufando. Eppure, nonostante il trattamento di “favore”, vuole abbandonare la casa dopo la giusta strigliata datale da Alfonso Signorini che ora dovrebbe intervenire sulle “veggenze”…

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, ha una nuova fidanzata. Dopo Sanremo e il successo ottenuto con la hit Cenere, il cantante ha dato il via ad una serie di duetti estivi e a una collaborazione con Fedez per la promozione di un drink alcolico a zero calorie. Ora sembra che ci sia del tenero tra Lazza e la modella Greta Orsingher, l'ex di Fedez prima di Chiara Ferragni.

Fashion week milanese striminzita. Giá si chiude oggi con il party della Camera della Moda dove da anni non si vedono piú gli stilisti e poi serata al Plastic alle ventitré. Il colpo grosso é stato quello di Dolce&Gabbana con il patron di Amazon Jeff Bezos, insieme alla compagna giornalista Lauren Sanchez in prima fila. In passerella sfilava infatti il figlio di lei, Nikko Gonzalez.

Evento top la sfilata di Gucci: a scendere dalle Mercedes nere, il cantante Tananai, l’attore e regista Pietro Castellitto, l’attore Lorenzo Zurzolo e molti vip internazionali, tra questi il modello e DJ giapponese Yamato e Kanawut Traipipattanapong, attore e modello thailandese.

