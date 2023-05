PILLOLE DI GOSSIP! PAOLA BARALE SOTTO LE LENZUOLA: “L’AMORE? MI DIVERTO. NON MI MANCA NULLA” – LA LIBIDO KO PER LA MENOPAUSA (“LA RISVEGLIO CON GLI INTEGRATORI”) E IL BOTTA E RISPOSTA CON L’EX GIANNI SPERTI – L’ISOLA DELLE VISIONI: I NAUFRAGHI AVVISTANO UN'ENTITÀ LUMINOSA (UFO, ANIMALI STRAORDINARI O SOLO UN TECNICO DELLE LUCI?). CECCHI PAONE: “MAI VISTO NIENTE DEL GENERE” – LA DISAVVENTURA DI JOVANOTTI A "VIVA RAI 2" – ELISABETTA CANALIS SCATENATA A LOS ANGELES

Ivan Rota per Dagospia

Disavventura per Jovanotti: Il cantante era in diretta nella trasmissione Viva Rai2 quando il proprio cellulare, utilizzato come telecamera, è caduto dalla sua bicicletta per strada e un motorino dietro di lui lo ha distrutto…

Mesi orsono Paola Barale ha detto: “Direi che sia Raz (Degan) che Gianni (Sperti, suo ex marito) non sono stati loro stessi e non hanno mostrato la loro vera natura. Lei sono certa capirà cosa voglio dire. Diciamo che non sono stati proprio veri del tutto…Al pubblico possono sembrare molto diversi come persone. In realtà con me sono stati simili. Si sono comportati nella stessa maniera. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi“.

Gianni Sperti a Verissimo le ha risposta la scorsa settimana:”“Immagino molto bene cosa volesse far intendere. Ha fatto delle illazioni e te le dico, voleva arrivare al fatto che io possa essere gay. Mi infastidisce che ci sia questa volontà di sapere che orientamento uno ha. Io non lo dirò mai, non amo proprio le etichette“.

Chiudiamo con la risposta definitiva dell’ ancor splendida Paola Barale a Silvia Toffanin: “L’amore? Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi manca nulla…. La settimana scorsa è venuto qui il mio ex marito Gianni? Ma dai. Fai bene a non farmi vedere le immagini, grazie. Mi auguro che questa sia l’ultima volta, dato che vengo accusata di parlare sempre di lui, quando ne parlo solo perché me lo chiedono. Altrimenti parlerei davvero di altro.” Domani sarà ospite di Monica Setta a Generazione Z in una veste del tutto inedita e molti segreti saranno svelati…

“La pazienza verrà premiata un giorno”. Elisabetta Canalis si scatena con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu a Los Angeles. L’ex velina prende letteralmente a calci l’atleta, che molti definiscono il suo nuovo fidanzato, e riceve in cambio sguardi complici…

Mistero all’ Isola dei Famosi. UFO, animali straordinari o solo un tecnico delle luci? Christopher Leoni ha parlato a Marzo Mazzoli e Paolo Noise di aver avvistato una “cosa” particolare: “Stanotte ho visto l’animale della foresta. Era un essere brillante. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l’ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime”.

Si é aggiunto al gruppo lo “scienziato”Alessandro Cecchi Paone che ha spiegato:”

“Un omino luminoso sulla montagna? Oddio ma l’ho visto anche io ragazzi. Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Sono serio, sapete che sono scettico e su tante cose non sono d’accordo. Stava fermo e poi si muoveva un po’ in mezzo agli alberi. Poi se n’è andato e poi è tornato. Ma grande, non era una cosa piccola. Le storie del folclore su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Mi sono detto ‘ma sto sognando?’. Non scherzo, no, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla”.

Marzo Mazzoli e Paolo Noise riceveranno una bella sorpresa:a Cayo Cochinos sbarcheranno le loro mogli (non i cartonati) . Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sarebbero già partite. Pare che l’ideadegli autori sia quella di far avere alla Pittalunga la proposta di matrimonio da Mazzoli.

