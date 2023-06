PILLOLE DI GOSSIP: PAOLA DI BENEDETTO AMA GLI SVIPPATI: DOPO I FLIRT CON RKOMI, FEDE (DI BENJI E FEDE) E BERRETTINI, ADESSO HA UN FLIRT COL TERZINACCIO DELL’INTER BELLANOVA – ECCO PERCHÉ PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI NON ERANO PRESENTI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI – ALL’ISOLA HELENA PRESTES SCOPPIA IN LACRIME ALLA NOTIZIA DELLA MORTE DEL CAV: “VOLEVO CONOSCERLO” - PAMELA CAMASSA ACCUSA LA MODELLA BRASILIANA DI AVER PARLATO ALLE SPALLE DI CRISTINA SCUCCIA CHIAMANDOLA "SUORA MORTA SENZA UMANITÀ" – IL CONTRATTO TRA RONALDO E GEORGINA E L'ASSEGNO DA 100MILA € IN CASO DI..

Ivan Rota per Dagospia

paola di benedetto

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona, Paola Di Benedetto dopo i flirt più o meno confermati con Rkomi, Fede di Benji e Fede e Matteo Berrettini starebbe frequentando il terzinaccio dell’Inter Raoul Bellanova. La ragazza ama gli svippati…

Un dubbio assale i fan: dopo la fine della loro storia d’amore , a chi rimarranno i gatti di Damiano David , frontman dei Maneskin, e della sua ex Giorgia Soleri?

Perché Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non erano presenti al funerale di Silvio Berlusconi? I due erano impegnati con le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin…

paola di benedetto 1

Urla da paura di Pamela Camassa contro Helena Prestes all’ Isola dei Famosi : “Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina (Scuccia) ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai detto ‘la suora è morta’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, hai detto ‘suora morta senza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Guarda che è offensivo. Non si possono offendere in questa maniera le persone. Parli sopra gli altri e offendi. Sì che é una suora morta, ma come puoi dire una roba del genere? Tu non intendevi offendere, ma offendi sempre.”

helena prestes

“Volevo sapere se Silvio Berlusconi sta bene“, aveva chiesto sempre Helena Prestes nella puntata dell’ otto maggio. Ottenne risposta affermativa da Ilary Blasi tra lo stupore dei naufraghi per la domanda. Quando le é stata comunicata la scomparsa , ha detto: “Me lo sono sentita“. Helena Prestes da sola, commossa, poi si é detta : “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta l’ Italia sarà triste“.

Elisabetta Sgarbi ha fatto bingo: da giorni é caccia al biglietto. LA Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna il 19 giugno al Piccolo Teatro Strehler di Milano con la speciale partecipazione del violinista di fama mondiale David Garrett. L’evento avrà inizio alle ore 21.00 con un prologo a cura del Premio Pulitzer per la narrativa 1999 Michael Cunningham.

Secondo la stampa portoghese il calciatore Ronaldo e la compagna Georgina anni fa avrebbero firmato una sorta di contratto prematrimoniale che regolerebbe anche gli aspetti economici del loro rapporto. Se si lasciano, lui deve pagarle un vitalizio da 100 mila euro al mese.

ronaldo ronaldo georgina rodriguez

Altro che Gialappa’ Band. Rossella Brescia sta spopolando su RDS con l’ imitazione di Sophia Loren. Parlando dei Tre Tenori, ha detto che quando cantarono al battesimo di Nino D’ Angelo , causa scoregge, al cantante, che aveva i capelli neri e ricci, diventarono biondi e a caschetto. La vogliamo in prima serata.

Sfilata di Angela Couture da Cesarina Ferruzzi che per l’ occasione ha festeggiato anche il suo compleanno. Il tutto organizzato da Daniela Iavarone con l’accompagnamento musicale di Rosmy, vincitrice del Premio Mia Martini, e di dj Alexander. Presente Filbert Kung , il fotografo conosciuto a livello mondiale. Tra gli intervenuti, Raffaello Tonon , Candida Livatino e il console onorario dell’ Islanda Clausen, le attrici Lea Seydoux e Rosario Dawson e il violinista prodigio Leonardo Moretti.

paola di benedetto 2 giorgia soleri 1

georgina rodriguez ronaldo georgina rodriguez 11