Ivan Rota per Dagospia

Patty Pravo a Belve: “L’LSD può aiutare la mente ad aprirsi”. La Fagnani ribatte: “Eh insomma“. La cantante spiega: “Beh, certo. Se ti fai un LSD una settimana sì e una no fa male. Io comunque queste cose le ho fatte dagli anni 70 fino a quasi l’80 e poi. “Non me ne fregava proprio niente“. Patty, a parte cocaina e eroina, ha ammesso di aver provato tutte le droghe: “Chi è che fa questo mestiere senza anfetamine?”

Taylor Swift, Olivia Rodrigo, SZA e i Maneskin, aggiungete Annalisa e Elodie nella categoria Best Italian Act: ecco le nomination agli MTV Europe Music Awards che saranno consegnati il cinque novembre a Parigi Per la categoria Best Italian Act, oltre a Annalisa ed Elodie, anche Lazza, i The Kolors e i Maneskin.

“Non é un capello, ma un crine di cavallo”, cantava Edoardo Vianello: incredibile, ma vero, a Milano dalle parti di Piazzale Loreto, esiste un salone di parrucchiere che realizza extension per cavalli per le fiere equestri e gli spettacoli circensi. Clienti del salone anche molte vip: si dice che a Marcella Bella sarebbero state applicate 250 piccole ciocche per la sua classica pettinatura fitta come un bosco.

Sempre a proposito di capelli: "6mila bulbi e 10 mila euro buttati al vento", è così che Francesco Facchinetti ha detto dei suoi due trapianti di capelli andati male. Pare peró che non abbia deposto le armi…

E guarda te che sorprese ci riserva la gieffina Beatrice Luzzi. L’attrice, infatti, avrebbe avuto diversi anni fa una breve relazione con Gerard Butler. Lo ha svelato il settimanale ‘Chi’, che ha pubblicato gli scatti di un incontro tra i due a Ischia. Ora nella casa si é lasciata andare a confidenze con Giuseppe Garibaldi: nascerá una nuova coppia?

Sempre a proposito della Luzzi, la regia del Grande Fratello ha staccato dopo che l’attrice ha detto a Fiordaliso: “Alfonso ieri era disperato…perché… non trova ciccia per i suoi denti”. La cantante: “Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro. Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità….” Gli autori del programma hanno quindi subito cambiato inquadratura.

Non riescono proprio a stare lontano dai riflettori e cosí Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati insieme dopo un viaggio in Spagna . Lui, incredibile , ma vero, si occupa di un museo e lei è nel consiglio comunale dell’ Aquila.

Alessandra Celentano fa a pezzi Nicholas Borgogni, concorrente di Amici, alto, muscoloso e dotato di tartaruga: “Hai un bel fisico da non ballerino. La parte bassa del corpo ha molte problematiche. Sulle gambe sei totalmente en dedans ... Calcola che l’en dehors non si usa solo nella danza classica … non sei elastico e sei chiuso come una cozza. Ma come facciamo in pochi mesi a risolvere? E la lunghezza dei tendini…Piedi, questi sconosciuto.”

La Celentano ha fatto piangere Simone Galluzzo , altro concorrente di Amici: “Sei un piccolo allievo, caruccetto per essere gentile. Non ho visto nulla di tecnico ma solo tanti movimenti buttati qua e là. .. Devi fare potenziamento muscolare perché sei un po’ scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza, quindi ti consiglio di chiedere al tuo maestro ... Un ballerino deve essere prestante e a te ancora manca”.

Il ragazzo le ha risposto: “I commenti sul corpo.. Va beh, lo so. Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sono più gracile. Ma ciò non significa che secondo me io non possa ballare per questo…A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutti l’estetica è fondamentale a quanto pare e vedere ragazzini di 14 anni o 16 anni che sono il triplo più alti di me, il quadruplo più muscolosi di te…”

