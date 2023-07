PILLOLE DI GOSSIP! LA PERLA DELL’ISOLA DELLE CORNA DI “TEMPTATION”: “SI PARLA E NON SI SCOPA. LUI È MOSCIO, MI FA CADERE LE PALLE” - IL TENTATORE DANIELE SCHIAVON HA AVUTO UN INCIDENTE A ROMA - MAGIC JOHNSON FUROREGGIA IN COSTIERA AMALFITANA TRA FESTE, CENE E LIMONI - MORATA VUOLE ANDARE VIA DA MADRID PER COLPA DELLA MOGLIE? RISPONDE ALICE CAMPELLO – IL CONSIGLIO DI SARA TOMMASI A MARIA SOFIA FEDERICO. E POI MATANO "MATADOR" DEL SABATO, ALBA PARIETTI E… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

perla e mirko temptation

Matano, matador anche di sabato. Alberto Matano, da anni uno dei conduttori piú amati da donne e uomini , dall’ undici settembre farà un ritorno inedito con La Vita in Diretta, che nella nuova stagione andrá in onda anche il sabato pomeriggio. La trasmissione di Rai Uno sará trasmessa per quattro settimane in attesa del ritorno di Marco Liorni con l’istituzionale Italia Si. Una belle lotta: Matano si scontrerà con Verissimo.

Morata vuole andare via da Madrid per colpa della moglie? Alice Campello risponde in un'intervista a "Hola" e fa capire che la decisione dell’attaccante non ha alcuna motivazione familiare: "Della Spagna mi piace tutto, le persone sono molto amichevoli e mi hanno sempre dimostrato molto affetto. Adoro il cibo, il clima e la moda".

daniele schiavon

Nell’ultima puntata di Temptation Island, l’Isola degli scappati di casa, Perla (di trash) Vatiero si é lamentata del suo fidanzato, Mirko Brunetti, parlando con il tentatore Alberto : “Parliamo tanto che quasi non scopiamo… Lui è moscio, mi fa proprio cadere le palle. Se io provo noia in quella cosa dico ‘c’è qualcosa che non va’. Perché io non sono così, sono una persona focosa e passionale, piena di energie. Come vanno le cose nel privato? No le cose non sono normali soprattutto ultimamente passano anche quindici giorni.“

magic johnson 23

Il fidanzato Mirko, sempre più vicino a Greta, ha commentato dopo che la redazione gli ha fatto ascoltare le parole della fidanzata: “Almeno so quello che pensa. Io questa a dicembre volevo sposarla, mi ero convinto ragazzi. Le ho dato l’anima e le ho dato tutto. La vedevo come la donna della mia vita. Per me lei era tutto. Ho stravolto la mia vita per lei e ho continuato a farlo con amore. Poi però devo sentire queste parole. Ho rischiato di prendere una bella cantonata. Io do l’anima, ma quando uno sbaglia …”

Giuseppe di Temptation Island, in arte Amrican Boy, chiede il secondo falò di confronto con Gabriela che , nonostante abbia piú corna di un cesto di lumache, accetta. Lui le ha chiesto di “rimanere il passato alle spalle” e lei, dopo questa frase in perfetto stile Accademia della Crusca, si è sciolta e ha deciso di uscire con lui. E gli ha anche chiesto scusa per il limone (solo in audio) con Fouad, il tentatore manzo.

ROCCO SIFFREDI MARIA SOFIA FEDERICO

Sempre dall’Isola delle corna Ale si sente molto ferita dai video in cui Federico dice di sentire per Carmen emozioni mai vissute prima. Ale si sbilancia: “Mi fa davvero schifo quello che sta facendo. Ammetto di essermi avvicinata a un single e l'ho fatto perché sentivo delle mancanze da parte sua. Ma non mi sarei mai spinta così oltre se non avessi sentito le sue parole, ovvero che non mi ama…non ha il coraggio di lasciarmi e aspetta che lo faccia io. Penso che sia un vigliacco…Sono sempre stata innamorata di lui sin dal primo momento, ma adesso qualcosa si è rotto e non riesco più a guardarlo come prima".

Il tentatore di Temptation Island, Daniele Schiavon, ha avuto un incidente a Roma. Grande paura per il 28enne, ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’auto su cui Daniele Schiavon viaggiava, si è ribaltata più volte sulla via Aurelia…

magic johnson

"I limoni più grossi che io abbia mai visto in vita mia", Magic Johnson prosegue le vacanze in Italia. Dopo Capri, la leggenda dei Lakers ha postato una foto dalla Costiera Amalfitana dove sta furoreggiando tra cene con Michael Jordan, feste e bagni di folla fuori dai negozi

Sara Tommasi aveva consigliato a Maria Sofia Federico di non intraprendere la strada del porno. L’ ex alunna de Il Collegio non l’ ha presa bene : “Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo. Proprio per il fatto che dal porno non si torna indietro, come se ci fosse qualcosa di male nel farlo, è necessario lottare. E’ proprio questo il motivo per cui ho deciso di portare avanti la mia battaglia (?). Far eccitare una persona con un contenuto brutale non è una vergogna, non bisogna demonizzare il sesso, vederlo come qualcosa di sporco. Esistono vari tipi di arte e anche questa secondo me è valida”. Scrivetele meglio la sceneggiatura: peggio di una telenovela turca.

maria sofia federico

L’Alba di una nuova edizione? Alba Parietti spera in una seconda stagione di Non sono una Signora, lo show “en travesti“ che sta facendo ottimi ascolti su Rai Due. É stato congelato per un anno. Ora la Pariettona nazionale ci tiene a far sapere con orgoglio che non ha potuto usufruire di nessuna promozione come lo é stato invece per programmi tipo Boomerissima o Belve, programmi che hanno avuto più o meno lo stesso share di Non sono una Signora .

Cindy Crawford, cinquantasette anni, è una delle modelle e attrici americane più famose al mondo. Cindy è molto attiva sui social e ha pubblicato una foto struccata appena uscita dalla doccia, una foto particolare con la didascalia : ‘‘Capelli da bambino nella sauna”. Infiniti i commenti: “La donna più bella di tutti i tempi’. È una bella donna che sta crescendo” – sono alcuni dei commenti. E ancora: “Sembri così diversa, non ti avevo riconosciuta”.

alba parietti e rocco siffredi in versione drag 3

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini sono tornati insieme: lo ha detto lei che è legata al toscano dal 2007. Diletta Leotta le ha chiesto : “Da quanto state insieme con il tuo compagno?”. La risposta della Incontrada : “Beh, Isal (il figlio) ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni…”. Solo l’estate scorsa aveva dichiarato di essere in “pausa di riflessione”…

Un evento stellare lo avrebbe definito Valeria Marini, soprattutto per i fuochi d’ artificio che hanno illuminato a giorno Venezia in occasione della Festa del Redentore. La location migliore per ammirare questo spettacolo é stata Palazzo Tre Oci dove l’ architetto Luca Bombassei raduna gli amici per quello che lui chiama il “bombaredentore”. Ha fatto da anfitrione con la sorella Cristina accogliendo, tra gli altri, Francesco Vezzoli con Simone Marchetti, Debora Rossi, Piero Lissoni, Totò Bergamo, Marta Sala, Elio Messi e Ansou Keita.

sara tommasi