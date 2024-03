PILLOLE DI GOSSIP! IL PIERCING ALL’OMBELICO DI BELEN SCATENA GLI HATER CHE LE SCRIVONO: “HAI GROSSI PROBLEMI PSICHIATRICI, FATTI CURARE!”. LA SCIO’-GIRL RISPONDE: ”SONO IN CURA DA ANNI” – LA CANALIS SBARCA A PALMA DI MAIORCA DOVE VIVE LA SUA EX AMICA MADDALENA CORVAGLIA: PREPARATE IL RING! – RITORNO DI FIAMMA TRA GIULIA DE LELLIS E IL SUO EX ANDREA DAMANTE? ROSANNA CANCELLIERI AL VELENO SU FEDEZ - ANCHE LUCE CAPONEGRO, GIA’ SELEN, ALL’ISOLA: LE ULTIME NOVITA’ SUL CAST - TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO” – SCAMARCIO MEJO DE TONY MANERO:VIDEO

Esclusiva #VivaRai2 ? Scamarcio non si tira indietro e balla, ECCOME SE BALLA ? pic.twitter.com/jA5xJDThog — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 13, 2024

Ivan Rota per Dagospia

Belen Rodriguez ogni giorno ci fa sorprese. A quasi 40 anni si è fatta nuovamente il piercing all’ombelico. “Oops… l’ho rifatto.” Un utente le scrive: “Secondo me hai grossi problemi psichiatrici...fatti curare, ma da uno bravo!”. Belen risponde: "Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni". Un’altra ci va più leggera: “Mi auguro tu possa tornare presto libera da questo malessere e possa tornare a gioire insieme ai tuoi meravigliosi figli”.

Ci dobbiamo aspettare un incontro di boxe tra le due “veline doc? Elisabetta Canalis è a Palma di Maiorca, l’ isola dove vive Maddalena Corvaglia, la sua ex collega . Tra le due, un tempo amiche inseparabili, non corre per niente buon sangue.

Da mesi è finita tra Elisa Visari e Andrea Damante. Da poco invece si è conclusa la storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Giorni orsono Giulia ha anche messo dei like a Damante, suo ex storico. I due sono stati visti poi alla presentazione del brand di abbigliamento fondato da Ignazio Moser. Ritorno di fiamma?

Rosanna Cancellieri è un fiume in piena su Fedez: “Intanto per quale motivo si è presentato sui social senza maglietta tutto tatuato?! …un omaggio alla sua ex fidanzata che è una tatuatrice…parla di ricordi, piccino, con i suoi sogni, le origini, le radici. operazione simpatia. Ma io non ci riesco a provare simpatia. Lui è stato talmente arrogante, ma così tanto arrogante e sprezzante…lui ingabbiato nel ruolo di Mrs Ferragnez? No! Era così felice di stare in quel ruolo.”

Merlino l’ha bacchettata: “Io non so come mai tu non riesca a sentire un po’ di tenerezza per Fedez. Io ti vedo con quest’aria severa quando parli di lui. Con lui sei di una severità totale, proprio come un’insegnante molto dura“.

“Dato che sono un megalomane narcisista e egocentrico e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto la tragica e stupida idea di partecipare a un reality show (Summer Job), che è la più grande trashata e schifezza che abbia mai visto”: questo diceva l’ indossatore Pietro Fanelli, un ragazzo che ha il sogno del cinema. Ora è un concorrente de L’ Isola dei Famosi. Ha cambiato idea sui reality…

Per il cast de L’Isola dei Famosi, Marina Suma, Joe Bastianich, Alan Friedman e Samuel Peron avrebbero già firmato. In predicato il modello Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island, Matilde Brandi, l’attore Francesco Benigno, Edoardo Stoppa, ex inviato di Stiscia la Notizia, e Luce Caponegro, ex diva hard con il nome di Selen: il suo nome viene fatto ogni anno. Speriamo sia la volta buona.

One man show.. “Quando vado a una festa non ballo” diceva Riccardo Scamarcio, ma Fiorello lo ha fatto ballare a Viva Rai Due. Imperdibile nell’ imitazione di Mahmood in Tuta Gold. Poi l’attore fa un appello a Gabriele Muccino con il quale non ha mai lavorato: “Chiamami sul cellulare.” E alla fine canta Onda su Onda.

Federico, quello tonto, ma fico del GF: “Tu non hai la sensazione di doverti semplificare per farti capire dagli altri?” Beatrice Luzzi:No.”

Sergio: “La prima volta te l’ho fatta passare oggi anche, alla prossima Greta tu da una parte ed io da un’altra.” Alleluia Sergio: Greta é la pesantezza e l'ansia in persona. E Alessio “Polident” Falsone confessa a Perla che gli amici, prima di entrare nella casa, gli avevano consigliato di andare a letto con Greta, ma purtroppo si é messo di mezzo Sergio…

Che personaggio Anita Olivieri: convinta di parlare senza telecamere denigra il suo ex , quando in diretta diceva che doveva essere il padre dei suoi figli : “Edoardo veniva fuori casa e mi diceva “se non torni con me mi ammazzo” e diceva che non poteva vivere senza di me.” Lo infanga per pulirsi la coscienza. Questa ragazza è inqualificabile. Si merita Alessio “Mr. Polident” Falsone.

Si capisce dall’ audio che ha fatto la commedia dell'innamorata. Ma non poteva essere sincera e dirgli "guarda ti guardo negli occhi adesso e capisco che non ti amo più" avrebbe fatto di sicuro più bella figura. Tutti noi ci auguriamo che non venga mai fuori, ammesso che esista, il nome dello psicologo dal quale era in analisi Anita. Avrebbe la carriera rovinata…..

Giuseppe Garibaldi non si riesce nemmeno a presentare da solo senza sbagliare quattro verbi su cinque e vuole presentare un programma…

L'angelo caduto dal cielo, la pura, quella timida e insicura: TikTok é invaso da video di Greta Rossetti, tutti uguali; mostra le sue armi e dice che la “patonza” é quella che comanda il mondo. Povera Italia.

