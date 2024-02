PILLOLE DI GOSSIP! LE POLEMICHE SU GEOLIER ALL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI: VECCHIONI CONTRO COTTARELLI: “NON HA CAPITO UN CAVOLO. NAPOLI HA INVENTATO LA MUSICA, QUANDO ALTROVE PASCOLAVANO CAPRE…” – LA GREGORACI DOPO LE POLEMICHE CON SAMBRUNA A “TV TALK” VOLA A MONTECARLO DA BRIATORE: CON ILARY AL TIMONE DI “BATTITI LIVE”, A LEI TOCCHERA’ IL PROGRAMMA COMICO “MADE IN ITALY” – ALBA PARIETTI E VALERIA MARINI: "LA PIÙ SENSUALE? CHE DOMANDE..." - LA (MANCATA) SERATA HOT PER ASCANIO PACELLI E KATIA PEDROTTI E LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO” - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Roberto Vecchioni a Altre parole, il talk show di Massimo Gramellini su La7, polemizza con l’economista Carlo Cottarelli che, dopo aver saputo dell’invito a Geolier a tenere una lezione all’Università Federico II di Napoli, ha attaccato: “Sarò retrogrado, ma proprio non capisco.

Tutti quelli che arrivano secondi a Sanremo dovrebbero tenere lezioni all’Università? Ben faceva Edoardo Bennato a cantare “sono solo canzonette…”. Il prof Vecchioni replica: “Questo non ha capito niente, perché Bennato era ironico. Non ha capito un cavolo di niente. C’entra l’avversità nei confronti del Sud, ma dietro c’è soprattutto l’invidia. Perché Napoli è un regno dal 1200, quando altrove pascolavano capre… Napoli è una città immensa, ha inventato la musica e questo modo di esprimersi. È una città provvisoria, sta sotto un vulcano e ogni giorno è una vita”

Elisabetta Gregoraci tra compleanni e polemiche: dopo aver festeggiato a Napoli e a Roma, è volata nel Principato di Monaco. E qui ad aspettarla c’era il suo ex marito Flavio Briatore: il pasto si è svolto al Cipriani, di proprietà dell'imprenditore piemontese. Ora si arrabbia con chi mette in dubbio le sue qualità professionali: lo ha fatto a Tv Talk con Grazia Sambruna che pubblica le pagelle deiprotagonisti di show e reality. In un contesto surreale, la “conduttrice” non ha digerito la bocciatura e ha accusato la giornalista di essere prevenuta (ma de che?). Sambruna: “Ma io spero lei possa vivere pacificamente e serenamente con le mie bocciature, ci mancherebbe, è la mia umile opinione. Ci manca solo che ne faccia una malattia“.

Piersilvio Berlusconi ha detto settimane orsono: “Se il progetto decolla questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi. La vecchia conduttrice Elisabetta Gregoraci precisa: “Ma in realtà non ho ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, quindi non posso aggiungere altro“. Si consolerà con Made in Italy, programma comico che ha sostituito Made in Sud…

Ma quanto amore. Racconta Rocio Muñoz Morales a Silvia Toffanin: "Raoul è l'uomo della mia vita. Sono dieci anni, ma sembra che l'abbia conosciuto un mese fa per quanto è forte il sentimento dentro di me.” E lui aveva detto: "L’amore per lei è la cosa più importante, è la cosa più bella e unica che abbiamo nella nostra vita”

Discussione a Tale e Quale Sanremo tra due primedonne che dovevano imitare Jo Squillo e Sabrina Salerno in Siamo Donne: entrambe volevano essere la Salerno. Alba Parietti su Valeria Marini: “Chi è la più sensuale tra me e lei? Ma sono domande da fare? Chi è la più intonata tra me e lei? Cirilli! No vabbè sono io. Scherzavo, vabbè nemmeno troppo.” E la Marini ha risposto: “Sono più sensuale io di lei? Non lo so. Questo lo lasciamo giudicare al pubblico. Lei è un po’ competitiva…”

Ho visto lei che vorrebbe baciare lui: al Grande Fratello Perla “Treccani” Vatiero cerca a tutti i costi di baciare il suo ex Mirko Brunetti, ma lui si scansa. Quando lei sale sulle gambe di Mirko, il volto del ragazzo la dice lunga su quanto sia infastidito sulla situazione e su quando si trovi a disagio. La perla linguistica di Perla oggi: “…non DEBBO essere la tua risposta nei MII confronti.”

Vittorio Menozzi, nel bene e ultimamente nel male (visto che é stato eliminato) é stato uno dei veri protagonisti di questa edizione del GF. Per lui nuovi progetti televisivi: forse inviato per un reality.

I problemi di salute di Giuseppe Garibaldi sarebbe legati innanzitutto a complicazioni dovute allo stress e quindi pare che il Gf non si voglia prendere responsabilitá. Oggi si sta valutando sul possibile rientro.

La (mancata) serata hot per Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, entrambi ex Grande Fratello. Dice lui: “Si stava verificando la remotissima ipotesi di un venerdì sera da soli. Ho detto, "mi presento davanti a mia moglie senza nulla indosso e le dico: "Abusa del mio corpo". Così, spavaldo, me lo sentivo. Come è andata a finire? Male. Non le andava, purtroppo è cosi…”

