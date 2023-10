Quando ordini i Village People e ti arrivano a casa Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Pino Insegno e @pierpaolopretel ? #taleequaleshow pic.twitter.com/BBalIdQWP4 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Ivan Rota per Dagospia

A Tale e Quale Show Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono superati con l'imitazione dei Village People sulle note di Y.M.C.A. A completare il gruppo Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli. Il commento di Panariello: "Per Paolantoni diventerei gay. Cirilli mi sembra Toro Seduto…”

La popstar Anitta per il suo nuovo video musicale ha voluto a tutti i costi Damiano David dei Maneskin. Nella clip di Mil Veces i due limonano di brutto con annessi e connessi. Lei su Instagram ha pubblicato una clip del video ed ha scritto: “Avrei voluto rifarlo. Ora sapete perché avrei voluto girare questo video Mille Volte“. Damiano ha commentato il post : “Ecco la mia ragazza per un giorno“.

Stefano De Martino, ospite a Belve, aveva detto: “Non ho tradito Belén Rodriguez. Non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti”. Pare invece che alla base del dimagrimento e dello star male di Belen siano stati i tradimenti del marito, almeno secondo quanto dice un’amica dei due.

E quelli che dicono che Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di Belen, sia un ripiego deve ricredersi: nel ristorante milanese dove sono andati a cena, Belen si è portata con sé anche i figli Santiago e Luna Marì, che hanno quindi conosciuto ufficialmente il nuovo amore della loro mamma.

Con chi l’ha tradita? Luzma Cabello sarebbe l’ex di Alessandro Basciano volata con lui a Ibiza, rivela Alessandro Rosica. Si tratta di un personaggio televisivo spagnolo, una bella ragazza di ventinove anni: sarebbe stata lei a raccontare la verità a Sophie Codegoni.

Al Grande Fratello, il bidello Giuseppe Garibaldi, dopo i tira e molla con Beatrice Luzzi, ha confessato ad Anita Olivieri che, in veritá, é innamorato di Samira Lui, eliminata la scorsa settimana. Vedremo ora la reazione di “Crudelia” Luzzi.

“É stata la persona più importante che c’era qui” ha detto Giuseppe. E Beatrice stranamente calma ha risposto: “Questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te, capito? È giustificato che avessi dei dubbi Giuseppe… Come pretendi che io possa vivere un rapporto con te? Scusami Giuseppe, ma guardami…Il sentimento che hai avuto per Samira era decisamente più ampio di quello che avevi potuto avere per me. La verità è difficile da accettare. Giuseppe non dovevi iniziare una storia con me, onestamente”.

Dopo il duro confronto avuto con il padre, Heidi Baci ha deciso di abbandonare la casa più spiata di Italia ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto farvi ritorno. Forse anche solo per poco.

Alla domanda “Sposarsi conviene. Ah quindi vi sposate, e quando, nel 2024 o 2025?“. Paolo Ciavarro ha risposto che l’anno prossimo sposerà Clizia Incorvaia conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip: “Sono d’accordo che spesso sposarsi è giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024 dai… è la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo“.

Auguri a Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, che festeggia oggi il compleanno. L’attrice é stata una degli ospiti d’onore del CenacoloArtom sulla splendida terrazza milanese di Lorenzo Comoletti che ha accolto con Arturo Artom numerosi personaggi tra i quali il grande Davide Rampello, Maria Elena Aprea, Roberta Ruiu e Alessandra Repini. Per la Giorgi e le signore in regalo un bracciale di Cristal Couture.

Eleonora Giorgi ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera e di essere felice per la sua interpretazione in Dimenticare Venezia, uno dei film da lei piú amati che fu candidato all’Oscar, diretto dall’ immenso Franco Brusati.

Imprevisto a Tale e Quale Show per Scialpi che doveva imitare Nick Luciani, il cantante dei Cugini di Campagna. Ha spiegato Carlo Conti: “Lui da grande professionista quale è, fino all’ultimo istante ha voluto provare. Infatti è andato a truccarsi lo stesso, voleva lo stesso farlo. Ma stasera non si esibirà perché c’è stato un imprevisto. Non ha voce.”

Sempre a Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio ha bocciato Ginevra Lamborghini che imitava Elodie e ha raccontato un aneddoto curioso: : “Hai fatto un karaoke spensierato, ti è mancato il ritmo felino, mi sei sembrata una gattina che appena vede un topo scappa. Io ho urlato, ho visto due topi a Roma l’altro giorno, uno ha tentato di mordermi sono scappato“.

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, ha difeso il giocatore dell’Inter dopo lo sfogo social a seguito dell’articolo de 'La Verità' su un possibile coinvolgimento nel caso scommesse: “Ora scrivete qualcosa di vero… avvoltoi!”

Nessuna crisi: Noemi Bocchi è in Giappone e il fatto che Totti non comparisse nelle storie pubblicate su Instagram dalla compagna del Pupone è legato al fatto che Noemi è partita prima. Totti è atteso in Giappone nelle prossime ore. L'ex capitano della Roma è stato scelto da un'emittente nipponica per raccontare il suo rapporto unico con la Magica…

Prima uscita ufficiale della nuova coppia Monica Bellucci e Tim Burton alla Festa del cinema di Roma. L’attrice umbra: “Quello che posso dire è che sono felice di aver incontrato un uomo che ha un'anima meravigliosa…".

