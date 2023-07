PILLOLE DI GOSSIP! I PRIMI NOMI PER “TALE E QUALE”: L’EX SUORA CRISTINA SCUCCIA, PAMELA PRATI E GINEVRA LAMBORGHINI (LA MALGY AVRA’ PANE PER I SUOI DENTI) – PER "IL GRANDE FRATELLO", DOPO IL NO DI PIER SILVIO BERLUSCONI A CARMEN DI PIETRO, JUSTINE MATTERA E RAZZI, I SOGNI SONO ORNELLA MUTI, CLAUDIA GERINI, MANUELA ARCURI – LA CONFESSIONE DI MARICA PELLEGRINELLI – LA POLEMICA DI EMMA – QUELLA SIMPATIA TRA EVA LONGORIA E CR7….

Ivan Rota per Dagospia

Cristiano Malgioglio ha pane per i suoi denti come giurato per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Ecco i nomi più conosciuti : l’ex suora Cristina Scuccia, reduce dall’ Isola dei Famosi, Pamela Prati dal GF Vip, Alex Belli, Jasmine, figlia di Stefania Rotolo, e dal GF Vip Ginevra Lamborghini. In pratica un’ infornata di reduci da altri reality.

Pare che Pier Silvio Berlusconi abbia già “cassato” alcuni nomi in predicato per Il Grande Fratello ( ora si chiamerá coosí ) : non vorrebbe un’ altra “trashata”. I concorrenti che dovranno abbandonare la casa prima di entrarci sarebbero Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni che già avevano partecipato all’ Isola dei Famosi, Justine Mattera , l’ex parlamentare Antonio Razzi.

Si dice che per Il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o dell’ attore di culto Filippo Timi . In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché “professionisti di reality”. Inoltre si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella casa.

La confessione inedita di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti : "Un anno fa mi operavo …ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme…ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta... La mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita".

Selena Gomez ha smesso di seguire sui social Gigi e Bella Hadid, Zayn Malik, con cui si diceva avesse una liason, l'ex The Weeknd e l'ex collega della Disney Zendaya. Alcuni dicono che forse Selena e Zayn hanno chiuso la loro relazione e che proprio per questo lei ha preferito smettere di seguire sia lui che Gigi Hadid, ex di Zayn e mamma della loro figlia. Altri hanno affermato che forse Zayn abbia tradito Selena con Gigi.

Il cast di "Call My Agent 2" é stato annunciato. I nuovi talent protagonisti dei nuovi episodi sono alcuni dei nomi più conosciuti del cinema italiano: vedremo infatti episodi dedicati a Valeria Bruni Tedeschi e Valeria Golino, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Sabrina Impacciatore e Elodie, ormai promossa attrice.

Ennesima polemica per Emma a un concerto dove ha allontanato i ragazzi della sicurezza mentre andava tra il pubblico. La cantante ha così risposto : “Quando ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il mio ‘andatevene’ era per dire che potevano andare via perché io ero molto tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e anche incoerenti”.

Tutti la conoscono come la Gabrielle di Desperate Housewives: ora Eva Longoria é passata dietro la macchina da presa per serie televisive e film. Si dice che l’attrice abbia rivisto Cristano Ronaldo con cui presentò anni orsono la serata dei The Best FIFA Football Awards insieme al radiofonico tedesco Marco Scheryl. Si era ventilata una grande simpatia…

Il Microfono d'oro a "L'autostoppista" di Igor Righetti su Rai Isoradio, miglior programma radiofonico di infotainment La cerimonia del riconoscimento, giunto alla 13ª edizione, si è svolta nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. "Dedico il premio a mio cugino Alberto Sordi “. L'autostoppista é il primo programma radiofonico italiano pet friendly dove il co-conducente è il bassotto pet influencer Byron.

