PILLOLE DI GOSSIP! "MA TONY EFFE STA CON EMMA MARRONE?", IL RAPPER WAYNE SANTANA (EX DARK POLO GANG) SCATENA IL PUTIFERIO CON LA SUA RISPOSTA: “SPERO CHE LUI NON STIA MESSO COSÌ MALE” – LA RISPOSTA DI VALENTINA NAPPI A ROCCO SIFFREDI - LA FRECCIATONA DI GIORGIA SOLERI AL SUO EX DAMIANO DEI MANESKIN, TOMMASO ZORZI IN LOVE, MAZZOLI VS SAINATO: LO SCAZZO CONTINUA - LA MALGY CONDURRA’ "LA TALPA"?

emma tony effe 34

Ivan Rota per Dagospia

Quasi sicuramente non sarà Silvia Toffanin a condurre La Talpa, il reality che andrà a sostituire l’ Isola dei Famosi, ma potrebbe essere Cristiano Malgioglio, un personaggio che, dopo essere stato giudice di Amici, ha colpito al cuore Maria De Filippi.

Tony Effe e Emma Marrone hanno successo con la loro hit estiva Taxi sulla Luna , ma un loro collega ha fatto una battutaccia su di loro. Wayne Santana in live su Instagram ha letto una domanda di un “webete”: “Ma Tony Effe si sta scop.... Emma Marrone?“. Il rapper tra una risata e l’altra ha risposto: “Oddio ma spero di no bro, spero che lui non stia messo così male bro“.

wayne santana

La star dell’ hard Valentina Nappi risponde a Rocco Siffredi che l’ha paragonata a Maria Sofia Federico e a chi le ha fatto notare l’effettiva somiglianza : “È molto più bella di me. Peccato non abbia nemmeno un quarto del mio coraggio…Rosicare? E di cosa? Sono stata sul set di Rocco qualche settimana fa. Ben vengano nuove attrici che mi sto facendo vecchia“.

Le frasi storiche di Giorgia Soleri, l’attivista del rimmel, che ha lanciato una linea di trucchi : “A volte mi sono truccata in modo non valorizzante, ma erano look in cui mi sentivo a mio agio. Oggi il trucco è un piacevole momento che mi concedo: mi piace toccare le texture e vedere come trasformano il viso, ma non lo vivo più come un obbligo. Questa collezione l'ho pensata proprio come uno strumento…”. E poi su Instagram scrive: “Aspetto qualcuno di affidabile”. Sarà una frecciatina per Damiano?

valentina nappi

Tommaso Zorzi , dopo la fine della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, avrebbe trovato l’anima gemella nel maturo stilista Andrea Incontri, direttore creativo di Benetton.

Scampoli di Isola dei Famosi. Dopo avere offeso Gian Maria Sainato, dandogli della donna e del femminiello, Marco Mazzoli, se la prende di nuovo con lui perché lo fa passare per bullo e omofobo e lo definisce un attore da telenovela. Facciamo sapere al signor Mazzoli che Sainato ha già sostenuto un provino con Pedro Almódovar…

Melania Rizzoli ha presentato Paesi Miei, il nuovo libro di Beppe Convertini, accompagnata da Jo Squillo e Edoardo Raspelli, al Just In di Milano. A sorpresa è arrivata l’ inossidabile Sandra Milo che ha parlato con i relatori dei suoi luoghi del cuore.

tommaso zorzi andrea incontri

Un altro colpo da maestro per LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi che arriva il 16 luglio al Teatro Olimpico di Vicenza.L’appuntamento inizia alle ore 21.00 con letture e dialogo del Premio De Sanctis Europa 2023 Mircea Cartarescu e il Premio Nazionale per la Traduzione Bruno Mazzoni.

E poi il concerto della cantante e attrice tedesca Ute Lemper intitolato “Time Traveler”, il viaggio attraverso 45 anni di successi della sua vita.

emma tony effe emma marrone emma marrone emma marrone 1 EMMA MARRONE emma marrone 4 EMMA MARRONE emma marrone 6 emma marrone 3 emma marrone 7 EMMA MARRONE emma marrone 1 emma marrone valentina nappi (4) valentina nappi little dragon (4) valentina nappi little dragon valentina nappi (2) giorgia soleri