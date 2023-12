Ivan Rota per Dagospia

fiorello

"Scritto così sembra un episodio del Signore degli Anelli. La Meloni contro i draghi!". Fiorello commenta così l'attacco della Meloni a Draghi nella puntata di oggi di 'Viva Rai2!'

vera gemma nelle stories di vasco

Che strano: Vasco Rossi ha pubblicato alcuni post che ritraggono Vera Gemma. Cosa c’é dietro?

Come ha commentato Stefano Bettarini il futuro matrimonio dell’ex moglie Simona Ventura con Giovanni Terzi? “Viva l’amore”, ha scritto nelle sue Stories Instagram postando una foto del suo televisore sintonizzato su Ballando con le stelle. Bettarini, da anni fidanzato con Nicoletta Laurini, ha voluto manifestare tutto il suo appoggio.

vera gemma nelle stories di vasco 1

Nicolò Zaniolo e Soleil Sorge sono una nuova coppia? In molti dicono che l'influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il “caliente” calciatore dell'Aston Villa hanno trascorso insieme la giornata di domenica , scattandosi delle foto che hanno poi pubblicato sui social. Chimica artistica?

Ma il riporto del cantante può mai essere diventato bianco con l’età? Eh no. Si è fatto un nuovo trapianto. Bianco Natale.

Rocco Siffredi dice del figlio Lorenzo Tano, concorrente a Ballando con le Stelle: “Sui set hard Lorenzo attira l’attenzione. Ogni ragazza che passa mi fa: ‘chi è quel ragazzo?’ Io allora gli dico: “C’è una superstar americana qui che ti vorrebbe’. Lui molto carino dice: ‘no thank you’.”

zaniolo

Al Grande Fratello, Fiordaliso scatenata su Rosanna Fratello che crede di essere Lady Gaga: "Rosanna pretende un rispetto smisurato per la professionista che è stata e non per la persona, ma all'interno della Casa siamo tutti uguali…Che pretenda il tappeto rosso... questo no”. E poi contro Sara Ricci: “…fa allusioni su Beatrice e poi non ha il coraggio di andare fino in fondo e dire la verità. Io che non sono infame non avrei detto niente".

La rete é in fiamme. Tutti, ma veramente tutti, si chiedono perché il Grande Fratello non si è mai dissociato dalle vergognose parole così cariche di odio e di rabbia di Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi. Sabato dovrebbero fare un quadro della situazione.

soleil sorge

Ornella Vanoni ha già pensato al suo funerale: “La bara deve costare poco perché tanto va bruciata. Voglio essere bruciata. Poi buttatemi nel mare, quello che vi pare. Mi piacerebbe Venezia, però fate come volete. Il vestito ce l'ho, è di Dior, fa una bella figura..."

Hilary Duff é di nuovo incinta. Il 12 dicembre l'ex star della Disney ha scritto su Instagram di essere in attesa del quarto figlio, il terzo con il marito Matthew Koma. I due hanno giá due figlie, Banks e Mae rispettivamente nel 2018 e nel 2021. La star ha avuto poi il figlio Luca con l'ex marito Mike Comrie.

ornella vanoni prima della scala 2023

Dopo vent’anni a Mara Venier manca ancora il marito che soggiorna spesso a Santo Domingo: ha commentato una foto di lui chiedendogli di ritornare: "Tornaaaaa Cazzarola!". Nicola Carraro ha risposto con un "Arrivoo", con una emoticon con gli occhi a cuore.

Alfonso Signorini in Troppo Fiera Troppo Fragile, racconta la vita della Divina Maria Callas. Un romanzo emozionante, in cui rivivono anche Marilyn Monroe, Grace Kelly, Marlene Dietrich. Ma soprattutto Signorini ricostruisce la relazione tormentata con Aristotele Onassis. Presentazione al Ridotto Toscanini del Teatro alla Scala con tre delle piú grandi cantanti liriche: Raina Kabaivanska, che ha conosciuto la Callas, Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia. Moderatrice briosa é stata Cesara Buonamici. Presenti Massimo Borgnis, direttore di Chi, Patrizia Signorini, sorella di Alfonso, con la figlia Ilaria Squaiella, Daniela Iavarone e tanti amici.

soleil sorge 2

cesara buonamici alfonso signorini

Al Four Seasons hotel George V di Parigi la 46^ edizione dei The Best Awards ideati da Massimo Garcia. Oltre 300 ospiti al Galà che celebra l’eleganza nello stile di vita .Tra questi Adriana Karembeu, Paloma Picasso, Orlando, fratello della mitica Dalida, Lady Monika Bacardi, Jean Sorel, Jean Gabriel Mitterand, Lamia Khashoggi, la Principessa Maria Pia Ruspoli.

Tra i premiati, unico italiano, l’ imprenditore Marco Palacino, fondatore e ad di Debord Technologies, leader nell’intrattenimento digitale per la generazione Z grazie all’integrazione tecnologica con il Metaverso, l’intelligenza artificiale e la Blockchain. Il The Best é sempre stato una fucina di grandi talenti, tra cui Karl Lagerfield, Omar Sharif, Brigitte Bardot, Gunther Sachs, Andy Warhol.

alfonso signorini daniela iavarone sara ricci alfonso signorini cesara buonamici presentazione libro callas marco palacino adriana sklenarikova rocco siffredi con il figlio lorenzo tano 5 Lorenzo Tano figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando rocco siffredi con il figlio lorenzo tano 4 rocco siffredi con il figlio lorenzo tano 2 marco palacino massimo garcia