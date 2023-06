“sto bastardo, si metteva a parlare con le vecchie” LEI #temptationisland pic.twitter.com/lNeAzYjsje — GOSSIP tv (@gossiptv__) June 26, 2023

Ivan Rota per Dagospia

TEMPTATION MANU E ISABELLA

Finita l’Isola dei Famosi, è partita Temptation Island: come sempre la prima puntata é abbastanza noiosa con la presentazione delle coppie. Si sono subito “distinti” Isabella, la milanese ricca, un poco chic, un po’ cafona e il suo compagno tranviere.

Sono la coppia cult. La coppia più chiacchierata, anche cliffhanger di puntata perché lei ha richiesto già il falò di confronto immediato e come andrà a finire lo vedremo lunedì prossimo. Lei milanese sottomarca della Ferragni, lavora per un’agenzia di eventi. Lui tranviere nato e cresciuto in periferia. Stanno insieme da tre anni. Tre anni che lei ha passato a dargli del mediocre perché troppo povero per i suoi a standard. Frase top: “ma che lavoro è… il tranviere?”

temptation ale e federico

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, ha sempre il suo fare impiegatizio, usa sempre le parole giuste, mai uno svarione. A una ragazza che ieri sera piangeva, ha detto:” Ma tu Francesca, ti vuoi bene?”. E lei: “Dopo tutto quello che ho accettato da lui, forse no», ha risposto lei. L’ imprinting di Maria De Filippi si vede.

TEMPTATION GABRIELA GIUSEPPE

Altra coppia: Ale e Federico. Lui da vigliacco la percula davanti agli altri concorrenti dicendo che é entrato in gioco per lasciarla ( non poteva farlo a casa?) Lei, saputa la cosa, si butta in un Karaoke e viene corteggiata dal tentatore Lollo. Il fidanzato, ormai ex, dice di essere contento cosí gliela tolgono di torno.

Poi c’è la diciannovenne Gabriela che sta da sette anni (!) con Giuseppe che in una app di incontri si fa chiamare American Boy. E pensare che lui non la lascia uscire nemmeno con le amiche. Lei vuole vederci chiaro, ma come rileva la sempre pungente Grazia Sambruna : “Anche se più chiaro di così, forse nemmeno lo zucchero a velo sul pandoro a Natale”. Lui dice che lei é troppo gelosa e appena lo vede chiacchierare con una biondina, la definisce subito “zozzosa”. Puntiamo su di lei.

temptation island 1

Gabriela dopo averlo visto semplicemente chiacchierare con una tentatrice, si dichiara single e lo riempie di insulti. Vorrebbe mandargli un aereo con la scritta: “SEI UN COGLIONE”. Anche se il suo improperio preferito è BASTARDO infinite volte. La produzione agevola in sottofondo Bastardo di Anna Tatangelo che diventa leit motiv della puntata. E si vola .

temptation island 11

Francesca invece é venuta nel programma per lasciare il fidanzato Manuel con cui sta da quasi tre anni. Lui l’ha giá lasciata diverse volte, ma lei non ne puó fare a meno. Manuel, nelle “pause di riflessione” l’ha anche tradita. Con lei si é giá fatto avanti il gentile Alberto. Francesca sembra gradire.

Chiudiamo con le restanti inutili coppie : Daniele definito rozzo dalla sua Vittoria che vuole un figlio a novembre! E poi Perla annoiata di Mirko. Infine Alessia e Davide che stanno insieme da più di un decennio, ma la donna lo ha tradito per due anni.

TEMPTATION ISLAND BISCIGLIA

“Sonia Bruganelli non ci sarà così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai, mai, mai risparmiata. Per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi”. Cosí comunica il suo ufficio stampa . Anche Orietta Berti non sará piú opinionista del Grande Fratello Vip.

temptation island 9

Andiamo bene. Nicole Rossi, alunna” de Il collegio, elogia l’ex collega Maria Sofia Federico anche sul piano dell’attivismo: “È all’apice del suo attivismo perché sta prestando il suo corpo a quella che è sempre stata la sua causa: normalizzare un lavoro. La sacralità del corpo è una morale e la morale soggettiva non può diventare una regola. I diritti, i doveri e la dignità, noi la dobbiamo dare a qualunque lavoro. Una morale soggettiva non può condizionare quelle che sono le regole di una società… Cosa ne dice Rocco Siffredi?

sonia bruganelli

Che fine hanno fatto i gatti di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, separatisi recentemente? Ha risposto lei : “Questa probabilmente è la domanda più gettonata. L'unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”.

Confermata la liaison tra la predatrice seriale Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova : insieme al ristorante, si baciavano appassionatamente…

raoul bellanova paola di benedetto 6 raoul bellanova paola di benedetto 1 temptation island 8 raoul bellanova paola di benedetto 4 temptation island 4 temptation island 5 temptation island 6 temptation island 7 temptation island 3 temptation island 2 raoul bellanova paola di benedetto 5 raoul bellanova paola di benedetto 7