Ivan Rota per Dagospia

Francesca Neri è apparsa su “Chi” insieme a Silvano Loia, manager di Rai Way. È la prima volta che la si vede vicino ad un uomo, da quando è finito il matrimonio con Claudio Amondola, durato 25 anni. Vero amore?

Gian Maria Sainato è desideratissimo da un cantante che si è visto a Sanremo sul palco del Teatro Ariston. L’influencer e ex naufrago dell’Isola dei Famosi, dopo essersi visti, ha pubblicato una loro foto su Instagram, ma il cantante gliel’ha fatta togliere immediatamente…

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono sempre innamorati. La conduttrice e attrice smentisce chi parla di crisi tra loro: ha pubblicato le romantiche foto dove la vediamo alle Maldive sorridente con il compagno.

Kasia Smutniak, quando arrivò in Italia a sedici anni, rimase incredula guardando la tv: “Sono arrivata in Italia dal sistema comunista dove tutte le donne lavoravano. Ricordo ancora il mio sbigottimento quando, accendendo la tv ho visto un pomodoro (che poi ho saputo essere il Gabibbo) che ballava con due ragazze seminude. Non riuscivo a capire questo tipo di rappresentazione e ho pensato: è questo il massimo del traguardo per una donna?”.

Volete sapere come ha reagito Melissa Satta all'annuncio di Matteo Berrettini che ha confermato la fine del loro amore? La Satta non ha rilasciato alcuna dichiarazione e si è consolata assistendo alle sfilate della Milano Fashion Week, mostrandosi bella allegra.

Truccatore, drag queen e creatore digitale da più di 1 milione di follower su Instagram, Alexis Stone ha preso di nuovo in giro tutti alla sfilata milanese di Diesel: il direttore creativo Glenn Martens ha invitato Stone a impersonare un'icona durante la Milano Fashion Week, in questo caso Madonna e tutti ci sono cascati.

Vintage. Esattamente cinquantadue anni fa Il 26 febbraio 1972, per la indimenticabile festa di compleanno di Liz Taylor, a Budapest sbarcarono Michael Caine, l'ex Beatles Ringo Starr, Susannah York, Frankie Howard, una splendida Raquel Welch e persino Grace e Ranieri di Monaco. Gli ospiti, alloggiati nello stesso hotel della coppia, trovarono ad attenderli nelle stanze champagne, whisky, vino, vodka russa e mazzi giganteschi di fiori fuori stagione.

Liz Taylor e Grace Kelly erano così legate e che poco prima dei 40 anni di Grace, nel 1969, avevano deciso di fare un patto: festeggiare i con party incredibili. Per la principessa di Monaco si era trattato del pazzesco Scorpio Ball a tema zodiaco, e Liz Taylor da invitata aveva sfoggiato il monumentale diamante a goccia Taylor-Burton da 68 carati.

Grande Fratello - Letizia Petris che non sa sbucciare una mela alla sua età!!! Sergio: “Quanta capienza ha una nave da crociera?” Rosy: “30 mila persone di cui 10 mila sono tutti personale.” Ma gira roba buona nella casa? E Anita sbeffeggia Alberto di Monaco: “..poi è uscita la foto di lei (Simona Tagli) con il Principe…mmmm bello come lei!!"

Al Grande Fratello negli ultimi anni c’è sempre stata la nomination per decretare il primo finalista a sorpresa. Quest’anno siccome in casa il branco viene sempre informato da Anita su cosa succederà, e sono pure scemi che si fanno sempre beccare da noi, l’unico modo che gli autori hanno trovato per non rendere la cosa troppo chiara (ma giá lo è) è stato di togliere la sorpresa e avvisarli apertamente prima del risultato. Inoltre, mettono dentro i concorrenti e gli autori li preparano parlando bene dei ragazzi e male di Beatrice...l'ha confermato Simona Tagli e lo aveva fatto capire Rosanna Fratello. La mancanza di idee è devastante…

E dopo averlo saputo, la Luzzi ha ringraziato Simona Tagli e, prima che la regia le togliesse l’audio, ha detto: “Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea... Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu…”

Massimiliano Varrese al Grande Fratello: “Se fino ad oggi ho ragionato per i giovani da oggi in poi ragiono per noi perché comunque i giovani non hanno fuori le responsabilità che abbiamo comunque noi lavorative”

Beatrice Luzzi al GF: “Per i miei figli dovevo venire e vincere, non c'era un'altra opzione. Pensavo che a loro (Valentino ed Elia) mancassi tantissimo e mi hanno detto sisisi manchi, ma devi restare e vincere.”

Ma dai cos' è sta pagliacciata? Dopo che Vittorio e' stato chiaro e netto, Greta per strategia si è svegliata e ha rimesso la di lui maglia, ma continua a flirtare con quel Sergio: mettiti una sua maglia che Vittorio lo vedrai con il binocolo fuori. Poi si chiede se al pubblico Sergio piace. E questa sarebbe l’ ingenua?

