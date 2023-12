PILLOLE DI GOSSIP! LA REGINA DEL NATALE MARIAH CAREY TORNA SINGLE DOPO 7 ANNI. E' FINITA LA STORIA COL FIDANZATO BRYAN TANAKA - “LABBRA RIFATTE COME ILARY BLASI”. E ELISABETTA GREGORACI RISPONDE - COS’ HANNO IN COMUNE SIMONA VENTURA E RITA RUSIC? – LA “RICONOSCENZA” DI BELEN – LA SORELLA DI WANDA NARA, ZAIRA, IN ATTESA DI UN FIGLIO – 30 ANNI FA IL PALLONE D’ORO A ROBERTO BAGGIO – TUTTO SUL "GRANDE FRATELLO” – IL RAGAZZO AL CONCERTO NON SOPPORTA LAURA PAUSINI. E LEI: “TI HO FATTO A ‘UALLERA ALLA PIZZAIOLA?” – VIDEO

https://youtube.com/shorts/m3FZ5uw-ZoU?si=33eA1xHpw7-c9ghK

Ivan Rota per Dagospia

elisabetta gregoraci

"Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi… stesse labbra", ha scritto un webete sotto la foto di Elisabetta Gregoraci in Kenya in vacanza insieme al figlio Nathan. La accusa di essersi rifatta le labbra dallo stesso chirurgo di Ilary Blasi. La showgirl ha deciso di rispondere: "Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te".

Grande Fratello. La cinese Rosy Chin ha detto a Marco Maddaloni che se nella casa le toccano quelli cui lei tiene è capace di fare chissà cosa aggiungendo "fuori dalla casa saprei benissimo cosa fare”. Anche meno.

laura pausini

In alcuni video su TikTok, si vede Laura Pausini sul palco rivolgersi ai fan in platea durante il concerto a Eboli: A uno spettatore "ostile" chiede: “Come ti chiami? Ciro? Non mi sopporti, Ciro? Ti ho fatto la uallera alla pizzaiola?”

Un commento a caldo su Letizia Petris, gieffina accusata dalla sua ex di averla picchiata: “Beh Letizia, mi sa che la tua ex aveva ragione se dici che tirare pugni é normale . Ma poi con che coraggio dici che anche i figli di Beatrice lo faranno ? Ammazza che solidarietà femminile che ha questa qui.”

zaira nara

Lo stilista Stefano Miele si sta rivelando un performer e battutista all’ interno della casa del Grande Fratello:”…mi ha distratto il biscotto di Federico… mi ha fatto venire voglia del biscotto” e poi quel silenzio. Con Luzzi, Vittorio e il nuovo arrivato Sergio, sta cercando di fare gruppo contro gli altri coalizzati contro la Luzzi.

Stefano: “Sabato mi faranno neri…” Beatrice: “Perché sei stato con me! Stefano: “E si!” Beatrice: “Guai a chi ti tocca!”

30 anni fa il Pallone d’Oro a Roberto Baggio. Il Divin Codino militava nella Juventus e trionfò con 142 voti davanti a Dennis Bergkamp, che ne raccolse 83, ed Eric Cantona, terzo con 34. Dopo Gianni Rivera e Paolo Rossi, Baggio fu il terzo italiano a ricevere il premio assegnato da “France Football”. Dopo di lui l’unico azzurro a conquistare il Pallone d’Oro fu Fabio Cannavaro.

roberto baggio

Mirko nella nuova intervista dice che ha chiuso con entrambe (Greta e Perla) e, non adesso, ma gli piacerebbe fare il tronista. Da Temptation Island al Grande Fratello e ora Uomini e Donne? Ma basta.

Il Guru Massimiliano Varrese si lamenta di dover rifare il letto anche a Vittorio che risponde: “Ma io ultimamente dormo sempre da Beatrice”. E come te lo spieghiamo, Vittorio che quello sta insinuando cose da due giorni come se questa cosa non si debba sapere?

Beatrice Luzzi parlando con Vittorio, Stefano e Sergio: "Madonna ma tu ti rendi conto di che fortuna che abbiamo che siamo usciti da tutto il giro? Io sento una leggerezza... Tu? Mi sembra di star in vacanza (e scoppiano a ridere)"

Regina di tutti i Natali per la sua canzone, ma non di cuori. Nel corso delle ultime ore sta girando la notizia della fine della storia d’amore tra Mariah Carey e Bryan Tanaka. I due hanno infatti deciso di chiudere la loro relazione durata ben 7 anni.

mariah carey bryan tanaka

Ospite da Monica Setta a Donne al Bivio, Simona Ventura ha rilasciato chicche riguardo al suo matrimonio: “Sarà un party, una festa, Giovanni Terzi mi ha cambiato la vita” E poi un elogio per Belen Rodriguez che definisce riconoscente. La Ventura la fece lavorare perchè Belen voleva affittare una casa per i parenti e la showgirl argentina non lo ha mai dimenticato.

Che cos’ hanno in comune Simona Ventura e Rita Rusic? Entrambe si occupano di produzioni cinematografiche: Ventura con il compagno Giovanni Terxi, Rusic con il figlio e per il prossimo anno ci regalerá delle sorprese.

Dopo la vittoria di Wanda Nara a Ballando con le Stelle, spuntano nuovi rumor che riguardano la famiglia di lady Icardi. Secondo quanto spifferato dalla giornalista Agustina Binotti, la sorella dell'imprenditrice argentina, Zaira, sarebbe in attesa di un figlio.

elisabetta gregoraci 3 belen vittorio menozzi e federico massaro elisabetta gregoraci 6