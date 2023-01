PILLOLE DI GOSSIP - RITORNO DI FIAMMA TRA BRADLEY COOPER E IRINA SHAYK? GRANDE BORDELLO! DANA SABER NUDA NEL LETTO DI DANIELE (E WILMA GOICH SI INCAZZA). POI LA MODELLA MAROCCHINA SBROCCA E DICE CHE VUOLE LASCIARE LA CASA – I "FERRAGNEZ" GRUPPO D’ASCOLTO PER LA DE FILIPPI – IN MOLTI DANNO ALEX BELLI IN COMPAGNIA DELLA “MOGLIE” DELIA DURAN ALL’ISOLA DEI FAMOSI. PER ORA L’ATTORE, PER MANCANZA DI RUOLI, SI OFFRE NUDO SU INSTAGRAM DOVE CITA (BLASFEMO!) LA FACTORY DI ANDY WARHOL

Grande Fratello Vip: Dana Saber ha sbroccato di nuovo litigando con tutti e poi andando a dormire in piscina. Daniele Dal Moro le ha chiesto di rientrare proponendole di dormire nel suo letto. E qui il colpo di scena: si è spogliata dalla vita in su. L’“incontinente” (verbalmente) è corso dall’amata e gelosa Wilma Goich che si è incazzata con Dana e l’ha rimproverata. Questa ha detto che non era vero, ma le telecamere hanno ripreso tutto. Poi ha cercato di uscire dalla casa, ma é stata fermata da Antonella Fiordelisi.

Tra i fan di C’é Posta per Te ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez che commentano in diretta il programma sui social. Ieri sono stati colpiti dalla storia di Valentina che ha tradito il marito Stefano al quale chiedeva di tornare da lei. L’influencer commenta: “La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo“. E poi insieme:” Per noi lui è la tossicità fatta persona“.

Nicola Murgia a rischio squalifica? in cucina al GF Vip oltre a Nikita Pelizon, c’erano anche Luca Onestini e Oriana Marzoli. Mentre Nikita le passava davanti, Nicole ha preso un pugno di sale con le mani e lo ha lanciato alle sue spalle. Il gesto è un’antica tradizione per scacciare eventuali sfortune e il malocchio. Ricordiamo che Elenoire Ferruzzi é stata squalificata proprio perché aveva detto che Nikita porta sfiga.

GF Vip. Oriana Marzoli a Luca Onestini: “Non sopporto più nessuno, neanche i miei amici. Neanche capisco perchè ho il mio umore così altalenante, ma mi sto rendendo conto che sono stati dei giorni troppo pesanti questi passati”. L’esperto di reality ha detto all’amica di cercare di prenderla più alla leggera, ma la Marzoli sta pensando di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Bradley Cooper in questi giorni ha festeggiato quarantotto anni e in molti dicono che forse non li ha festeggiati da single. I rumors intorno a un presunto ritorno di fiamma con Irina Shayk . dopo la separazione nel 2019 , si fanno infatti sempre più insistenti. Giá la scorsa estate, quando i due hanno condiviso sui social le foto di una vacanza insieme alle Bahamas era scoppiato il gossip.

In molti danno Alex Belli in compagnia della “moglie” Delia Duran all’Isola dei Famosi. Per ora l’attore, per mancanza di ruoli, si offre nudo su Instagram dove cita (blasfemia!) la Factory di Andy Warhol credendosi un nuovo Joe Dalessandro. A coprire le vergogne solo lo spigolo di un tavolo.

Antonino Spadaccino, vincitore di Tale e Quale Show , ospite a Verissimo, si é aperto con Silvia Toffanin :” C'è una persona che mi piace molto ma c'è un problema. È impegnato. Dato che io non sono un ruba mariti non se ne parla". E a questa persona: "Risolvi la tua vita, quando l'avrai risolta, in caso, vedremo. Le storie se vanno bene vanno bene, se vanno male parliamone. Scusami cara, però sta meglio con me. Ecco".

