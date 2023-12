gilles rocca

Ivan Rota per Dagospia

Chi è quella famosa donna di spettacolo che ha preso una "scuffia" per Tony Effe?

Il Grande Fratello sgama Massimiliano Varrese che si sta scavando la fossa. A fine puntata Beatrice Luzzi voleva dire una cosa su di lui, ma é stata fermata: “Cosa volevo dire su Massimiliano? mi ha detto ‘c’è molta attrazione tra me e te’... Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore”

Massimiliano ha sentito le confidenze di Beatrice e si é apprestato a smentire con la solita Anita. Ma sui social é stato sbugiardato. Lo si è visto proprio dichiararsi alla Luzzi: “Io a volte sono stato attratto da te... Soprattutto quando ci siamo conosciuti meglio. Perché comunque tu sei una donna che attrae molto e se uno ti guarda in un altro modo è normale essere attratti. Avremmo potuto avere una storia io e te. Non pensi che potrebbe esserci stata una relazione?” E lei: “Sì poteva anche succedere“.

Il triangolo Temptation. Mirko Brunetti ha espresso le sue idee: “Io e Greta siamo nella stessa situazione. Perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla.” Ma che é? Ha preso in giro la sua ex dunque?

“Pruderie” al GF. Vittorio Menozzi si é confidato con Red Queen dicendole dell’ amicizia con il nuovo entrato Federico Massaro: “Ho già capito qualcosina in più…purtroppo per me”. Che voleva dire? Poi al gioco della bottiglia é stato chiesto a Federico se fosse mai stato con un uomo e lui: “A recitazione ho baciato un uomo”. E poi aggiunge che la sua donna ideale é quella che lo fa ridere. Interviene di botto Giuseppe Garibaldi e gli dice: “Sì ok ma non dirlo guardando solo Vittorio!“.

Si vocifera sia finita la storia d’ amore tra Dua Lipa e il regista Romain Gavras, figlio di Costa Gavras, regista del mitico Z-L’ Orgia del Potere. Romain Gavras avrebbe definito la sua ex fidanzata “una donna ossessionata dal lavoro.” Nessun commento della popstar.

Vi ricordate di Costantino Vitagliano, il tronista piú famoso di Uomini e Donne? É da tempo in ospedale per una malattia rara. La compagna Beatrice Bozzuto ha fatto sapere ai fan: “Mi spiace, Costa sta riposando, riposa da ore, e anche quando si sveglierà, non so se avrà la forza di parlare.”

Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser: “Non so perchè sto con te, me lo chiedo tutti i giorni” e lui la riprende con il cellulare. Che succede?

Anche se sono rispettivamente impegnate, sono sempre piú innamorate. Una é una nobildonna che ha a che fare con del “piccoli animali”, l’ altra é la figlia di un famoso attore. Un amore nato sul set.

Nella scuola di Amici é nata una nuova coppia: si tratta di Mida e Gaia De Martino. Il ragazzo ha pubblicato un video della sua canzone Mi Odierai dedicato proprio a Gaia. Webeti impazziti.

Gilles Rocca, visto a Ballando con le Stelle, svela un inedito dettaglio sulla lite tra Morgan e Bugo circa il cambio del testo della canzone Le Buone Intenzioni: “Posso confidare una cosa? Io lavoravo dietro le quinte del Festival di Sanremo. Arriva Morgan da me e mi dice: “Voglio andare via”. E io: “Non puoi andartene, puoi farti squalificare”. E lui: “Come si fa?”. E io: “L’unica cosa che puoi fare è cambiare il testo”. E lui ha cambiato il testo, è colpa mia.”

