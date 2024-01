PILLOLE DI GOSSIP! LA RIVELAZIONE DI MIRIANA TREVISAN: “BRUCE WILLIS MI CORTEGGIO’ A VENEZIA”. ECCO COME FINI’ (SPOILER: LEI PRESE UNA CAPOCCIATA) – TRA LE CONQUISTE DI CRISTIANO IOVINO, IL PERSONAL TRAINER CHE DICE DI AVER AVUTO UNA "FREQUENTAZIONE INTIMA" CON ILARY, C’E’ ZOE CRISTOFOLI, OGGI COMPAGNA DI THEO HERNÁNDEZ, GIULIA DE LELLIS, E L’EX GIEFFINA MARIANA RODRIGUEZ – CORONA PARLA DELLA SUA EX BELEN E DELLA FINE DELLA STORIA CON ELIO LORENZONI – E POI ELENA GUARNIERI OPINIONISTA UNICA ALL’ISOLA, IL RITORNO IN RAI DI MEMO REMIGI, LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO”

Ivan Rota per Dagospia

miriana trevisan

Fabrizio Corona interviene per l’ennesima volta per parlare della sua ex Belen Rodriguez e della fine (dice lui) della storia con Elio Lorenzoni: “Vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa”.

A Donne al Bivio tutte si aprono a confidenze con Monica Setta. Ultima in ordine di tempo é Miriana Trevisan: “Con Bruce Willis? la storia è bella. Io ero all’Hotel Danieli per il Festival di Venezia, Striscia la Notizia mi alloggiò lì. Io ero fuori dalla porta e mi stavo godendo gli affreschi della struttura. Poi vedo due uomini enormi, erano guardie del corpo e poi dietro c’era Bruce Willis, con i capelli biondi, perché stava girando L’Esercito delle Dodici Scimmie. Lui mi guarda e mi fa segno di andare da lui, io scappo ed entro in camera e nel correre ho preso un capocciata.”

bruce willis

E poi altra rivelazione: “Il mio primo fidanzato? Lui è famosissimo. Lui è un attore straordinario. Mi ha amato tantissimo. Adesso è famoso in tutta Europa. Abbiamo fatto una promessa io e lui. Ha la mia età più o meno ed è ancora bellissimo, un uomo magnifico. Ci siamo promessi di non parlare mai della nostra storia.” Si accettano scommesse.

Tra le conquiste di Cristiano Iovino, il personal trainer con cui Ilary Blasi ha preso un caffè, Sabrina Ghio, l’ex ballerina di Amici e tronista di Uomini e Donne, e Zoe Cristofoli, che oggi ha una liason con il difensore del Milan Theo Hernández. Ora Chi svela due nuovi nomi: Giulia De Lellis, dopo la di lei crisi con Andrea Damante, e l’ex gieffina Mariana Rodriguez.

corona belen

Memo Remigi dovrebbe tornare in Rai ospite di BellaMà. Un ritorno dopo il caso della palpata a Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costó la cacciata dalla Rai.

Opinionista unica della prossima edizione dell’ Isola dei Famosi potrebbe essere Elena Guarneri. Un’ altra giornalista opinionista di un reality dopo Cesara Buonamici al Grande Fratello. Si spera che i risultati siano migliori.

cristiano iovino

Al Grande Fratello, come giá abbiamo detto, Massimiliano Varrese se l’è presa con Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi e li ha etichettati come “scagnozzo e mandante”. Questa volta il ragazzo si é incazzato: “Ma è follia. Pensa te, questi imbecilli… il mandante e lo scagnozzo. Razza di deficienti…Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti. Prima mi sgrida perché secondo lui mi avvicino troppo a Monia ‘ti stai allargando troppo, ti devo dare una lezione, te ne dico quattro’. La mattina dopo mi dice che ha esagerato e mi strizza l’occhio, poi però torna a lanciarmi frecciatine.”

E ha continuato dicendo a Beatrice Luzzi: “Sono d’accordo con te che non è equilibrato. Ha troppi cambiamenti repentini. Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare d’umore e dire una cosa opposta a quella di prima“.

zoe cristofoli

Il Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti contro i gieffini che staccano continuamente i microfoni: “Il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320€. La continua violazione del regolamento continuando a parlare ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Adesso per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 220€.”

Anche Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7 (senza mai dire una parolaccia) infilza Massimiliano Varrese: “…non mi piace minimamente il modo che ha Massimiliano Varrese. Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: “magari non è proprio la meditazione quella corretta…È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. Hai presente quando semini il dubbio, però in maniera furba?”

Un bel ricordo di Sandra Milo: Claudia Pandolfi condivide lo screenshot di una chat con Sandra Milo in privato via Instagram. "Ti ringrazio infinitamente. Sei una dea. La paladina del buonumore. Un abbraccio enorme". E la musa di Fellini: "Di questi tempi il buonumore latita ma dobbiamo provare a essere sorridenti. Abbraccio contraccambiato".

giulia de lellis 3

Grande Fratello. Ma Perla che è la seconda volta che sottolinea quante zucchine ha usato Sergio per fare gli hamburger vegetariani, che problema ha? Ha capito che Sergio é vegetariano e che in qualche modo deve integrare la mancanza di carne?

"Certo che se fossero dei professionisti..." Beatrice Luzzi ha deciso di sputtanare tutti gli autori cosicché si ricordino per sempre di lei.

ilary e totti belen belen elio lorenzoni mariana rodriguez mariana rodriguez 50 mariana rodriguez 43 mariana rodriguez 41 mariana rodriguez 37 mariana rodriguez 33 giulia de lellis