PILLOLE DI GOSSIP! L’ANALISI DELLO PSICHIATRA SU CHIARA FERRAGNI: “STA VIVENDO LE CONSEGUENZE DI UN FORTE TRAUMA" - LE NUOVE RIVELAZIONI DI “FURBIZIO” CORONA SU ILARY BLASI E IL RAGAZZO DEL CAFFE’ - LA LITE DIETRO LE QUINTE DI "BALLANDO" TRA LORENZO TANO, FIGLIO DI ROCCO E LUCREZIA LANDO – TUTTO SUL “GF”: ANITA OLIVIERI E LE GAFFE DELL’AUTORE GELOSO – IMMOBILE NON HA VOMITATO IN CAMPO, IL MOTIVO PER CUI PIQUE’ NON PIACE AI GENITORI DELLA NUOVA COMPAGNA - STEFANO DE MARTINO: “QUANDO MI DICONO CHE SONO L’EX DI BELEN RODRIGUEZ, NON MI OFFENDO". E LA BATTUTA STRACULT DI PIO E AMEDEO A ALESSANDRA AMOROSO

Ivan Rota per Dagospia

ilary blasi

Fabrizio Corona su Ilary Blasi, a proposito dell’amico con cui lei ha preso solo un caffé, rivela: "Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?".

Litigata dietro le quinte dì Ballando con le Stelle: Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi ha raccontato il suo precedente e sfortunato amore (dimagrí dodici chili) a Milly Carlucci. Tornato dietro le quinte, ha litigato con la gelosa fidanzata Lucrezia Lando che si è messa a piangere per il racconto.

Grande Fratello. Ormai l’autore (amico di Anita Olivieri) che commenta ogni tweet dell’account fake, chiedendogli di togliere il suo nome è diventato un reality che fa impazzire gli webeti..

fabrizio corona

Chiara Ferragni “sta vivendo le conseguenze di un forte trauma psichico, da quanto possiamo valutare dall'esterno". É l'analisi, fatta per l'Adnkronos Salute, di Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria. “Al di là della vicenda in sé e dai giudizi, dal punto di vista della psiche siamo sicuramente di fronte a una sofferenza psicologica che è tanto più grave quanto più è elevato il peso che l'influencer dà all'immagine. Gli effetti psicologici negativi sono, quindi, inevitabili".

“Ci piaccia o meno, Chiara Ferragni e Fedez sono la vera famiglia reale italiana. Con i loro scandali e le loro grandezze. E se Fedez ha un’autentica vocazione all’impegno civile, lei ha in mano un patrimonio di consenso che le permetterebbe di entrare in politica: come Berlusconi, come Trump negli Stati Uniti…potrebbe arrivare fino alle massime cariche istituzionali”, questo ha detto il pubblicitario Francesco Taddeucci della sua amica Ferragni.

lucrezia lando lorenzo tano

Stefano De Martino: “Quando per tutti sono l’ex di Belen Rodriguez, non mi offendo, in fondo "ex" è una bellissima preposizione che significa venire da…”

La famiglia di Clara Chía non vuole Piqué, i genitori non lo vogliono, non può mettere piede nella casa dei genitori della giovane. Si dice che i genitori della ragazza lo ritengano troppo arrogante.

Federico su Rosy: “Si vuole far rispettare facendo la boss? Vai a cagare va”. Federico aveva chiesto di non bagnarlo in piscina. Rosy si è messa a urlare come una pazza durante la discussione e poi ha raccontato agli altri che lui le ha rivolto una frase razzista quando invece l'ha solo mandata "a quel paese.” Sembra una lite un po’ costruita…

ciro immobile

Pio e Amedeo parlano di degrado morale per il caso di Chiara Ferragni. Famosa la loro battuta ad Alessandra Amoroso "c'hai 2 occhi che sembrano 2 fanali, vieni qui che ti faccio assaggiare il mio freno a mano".

Ciro Immobile ha lasciato il campo durante Empoli-Lazio per un problema al flessore destro. Uscito dal terreno di gioco si è avvicinato ai cartelloni pubblicitari e si è piegato, in un primo momento sembrava che avesse vomitato. In realtà non è andata così, come hanno spiegato i telecronisti di Dazn.

pique clara chia

Grande Fratello, Federico Massaro si dichiara ad Anita Olivieri che lo rifiuta: “Non sei il mio tipo.” E poi la plurilaureata dice: “Se a me piace qualcuno, non m'importa se è fidanzato/sposato. Sono problemi suoi da risolvere con quell'altra.”

Al GF Federico su Beatrice Luzzi: “Le dai tanto così di amore e lei te lo ridà centomila volte, se provi a capire Bea non è difficile. Bea non ha mai avuto paura di dare, si può dire tutto quello che si vuole ma lei é vera.”

chiara ferragni 3

Fabrizio Corona su Ilary Blasi, a proposito dell’amico con cui lei ha preso solo un caffé, rivela: "Lui, il famoso ragazzo del caffè è uno che conosco. Si chiama Cristiano ed è un bel ragazzo. Ha preso il caffè con Ilary, ma non solo il caffè. Si sono frequentati e mi faccio serio: fatta per fatta, ma dillo, no?". Lo ha detto nel programma di Peppe Iodice mostrando un dildo.

chiara ferragni

Francesca Cipriani non é incinta e dice: “Mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il GF perché no. Credo che sarebbe davvero divertente.”

chiara ferragni 5