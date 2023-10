PILLOLE DI GOSSIP! SALVINI REPLICA A MUGHINI: “ESSERE INSULTATO DA LUI CHE NELLE SEGRETE STANZE DEL GRANDE FRATELLO MI RITIENE UN CRETINO E UN RAZZISTA, È PER ME UNA MEDAGLIA” - LA GAFFE DI MIRKO BRUNETTI E BEATRICE LUZZI CONTRO GIUSEPPE GARIBALDI. LE INQUILINE CHIEDONO LA SQUALIFICA DI LEI: IL MOTIVO – IL DITO MEDIO DI CECILIA RODRIGUEZ MENTRE LA SORELLA BELEN PRENDE A CASA A MILANO – RENATO ZERO PAPARAZZATO A MILANO: LA SUA REAZIONE INASPETTATA - GIULIA DE LELLIS REPLICA ALLE VOCI SU UNA SUA PRESUNTA CRISI COL COMPAGNO – VIDEO

Mughini: -“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema qui in Italia? Non credo, io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento ma quel cretino di Salvini ha detto...” MUGHINI LA QUOTA ALDA D'EUSIANO #grandefratello #gfpic.twitter.com/0ZGlWZlNPt — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 17, 2023

Ivan Rota per Dagospia

mughini

La replica di Matteo Salvini a Giampiero Mughini: “Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi avrebbe detto del suo amato Giuseppe Garibaldi: “‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile”. Tutti addosso all’attrice invocandone la squalifica compresa Samira lui che dice: “ se volessi Giuseppe, ci starebbe subito”. Il concetto é lo stesso.

salvini

Grande Fratello o legal thriller? Ricordiamo le parole del padre della concorrente Heidi Baci, uscita dalla casa, contro Massimiliano Varrese che si era innamorato di lei: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità”. E lo ha accusato di stalking. Pare che ora Varrese lo voglia denunciare.

Nessun trasferimento a Brescia a casa del compagno Elio Lorenzoni per Belen: la showgirl ha preso casa a Milano e ha pucclicato le foto su Instagram con la scritta “ new home “. Si tratta di un attico con una grande terrazza che ha scelto con mamma e sorella.

cecilia rodriguez

Sempre riguardo ai Rodriguez, Cecilia ha alzato il dito medio a un follower che cosí ha commentato l’ iniziativa della ragazza per vendere abiti usati: “Io trovo un’iniziativa vergognosa che voi vendiate roba che vi hanno regalato e che vi fa schifo”.

E la sorella di Belen si é davvero incazzata: ““Intanto mi vergogno io che ci sia ancora gente nel 2023 con tutta questa cattiveria addosso…o forse è perché non regalano i vestiti a te… Gran parte del ricavato poi, come tutti i mercatini che abbiamo fatto, va in beneficienza, ci sono delle associazioni con cui collaboriamo. Quindi…”. E qui ha alzato il dito.

belen rodriguez

Mirko Brunetti, il nuovo “scappato di casa” del Grande Fratello, che a Temptation Island aveva lasciato la fidanzata Perla per la tentatrice Greta, ha fatto una gaffe tremenda. La nuova entrata Jill Cooper gli ha chiesto se fosse riuscito a chiudere con la sua ragazza e lui ha risposto: “Alla mia ragazza? Quale delle due?”.

Adele etilica: “Ho smesso di bere circa tre mesi fa..,quando ero arrivata a bere quattro bottiglie di vino prima delle undici. In quel periodo volevo ultimare il mio album, però ero sempre ubriaca…Quando avevo vent'anni ero quasi una vera e propria alcolista”. Non beve da tre mesi, ma le manca: “La sobrietà è noiosa”, dice.

Un diverso modo di usare i cellulari: a Milano, Renato Zero viene paparazzato e lui si mette a fotografare i fotografi . La reazione di Renato è stata condivisa su TikTok ed é giá virale. Invece l’attore Can Yaman, a Palermo per girare la seconda stagione di "Viola come il mare", lo si vede in un video, stizzito da una richiesta di foto da parte di un fan, prendere il telefono dell'uomo, che pare stesse lì per accontentare la figlia, e buttarlo dall’ auto. Anche i fan contro l’attore.

renato zero

Joshua Jackson, il mitico Pacey di Dawson’s Creek, molto amato dal pubblico per aver interpretato Fringe e The Sffair è tornato single. Il matrimonio con la modella e attrice Jodie Turner-Smith, da cui è nata la piccola Juno nel 2020, è giunto al capolinea.

Svecchiamo tutto. William e Kate stanno cercando un CEO che dovrá occuparsi degli affari reali e gestire i quasi sessanta dipendenti di Kensington Palace dove la coppia reale abita. Un ruolo inedito che andrá a sostituire quello obsoleto del segretario privato.

favino jolie alba rohrwacher meme

Il ragionier Fantozzi, la moglie Pina e la signorina Silvani sono tornati al cinema? Magari. Purtroppo é un meme che é diventato virale: in effetti sono Pierfrancesco Favino, Angelina Jolie e Alba Rohrwacher sul set di Maria, film dedicato a Maria Callas, conciati come sono, potrebbero farci un pensierino.

“Se non rispondi entro tre secondi, ti lascio sul serio eh”, scrive Giulia De Lellis rivolta al fidanzato Carlo Beretta forse perculando chi ha parlato di una crisi tra i due (che tra poco dovrebbero andare a vivere insieme). E sono da smentire le voci che danno Umberta Gnutti Gussalli Beretta, mamma di Carlo, all’origine della ventilata crisi tra i due.

beatrice luzzi giuseppe garibaldi giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis giulia de lellis 8 giulia de lellis giulia de lellis