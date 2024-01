PILLOLE DI GOSSIP! LO SCHERZO DELLE "IENE" A AMADEUS CON FRANCESCO FACCHINETTI CHE ASSICURA IL CONDUTTORE: “TI PORTO TAYLOR SWIFT ALLA FINALE DI SANREMO”. E “AMA”: “FARO’ PRESSIONI ALLA RAI PER CONVINCERLI” – BUGO VS LAZZA: “RAPPER DI MERDA, CIUCCIALATTE” (MA CHE INSULTO E’?) – LA REPLICA: “PARACULO FALLITO” - LA COPPIA PIÙ COOL DEL MOMENTO – LE ULTIME DAL GRANDE FRATELLO. ALBA PARIETTI E IL CASO DELLA PIZZAIOLA SUICIDA: “MI HA MOLTO IMPRESSIONATO LA REAZIONE DI SELVAGGIA LUCARELLI PERCHÉ…”

Ivan Rota per Dagospia

amadeus

Lo scherzo delle Iene ad Amadeus con Francesco Facchinetti che assicura il conduttore: “Ti porto Taylor Swift alla finale di Sanremo”.

Lui ci casca: “Farò pressioni alla Rai per convincerli”. L’inviato delle Iene Sebastian Gazzarrini ha incontrato Francesco Facchinetti con la scusa di dovergli fare un’intervista che sarebbe poi finita sul programma di Italia 1.

La ‘iena’ ha, successivamente, sottratto con l’inganno il telefono al procuratore sportivo, inviando alcuni messaggi con la ‘propria voce modificata’ grazie all’utilizzo dell’AI. Amadeus è cascato nel tranello…

taylor swift

La coppia più cool del momento: l'attore Barry Keoghan, co-star di Jacob Elordi nel film Saltburn di Emerald Fennell su Prime Video e l'attrice e cantante Sabrina Carpenter. Sono stati visti insieme sabato scorso in un museo interattivo di New York, il Luna Luna. Attendiamo conferme.

In attesa della nuova serie di Mare Fuori, ecco su RaiPlay Mare Fuori #Confessioni dove si approfondiscono temi nuovi, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere, tra Cucciolo e Milos.

IENE SCHERZO A AMADEUS

Bugo é il Massimiliano Varrese della musica. Ecco l’ultima sua uscita: “E arriva l’ennesimo rapper di merda che mi ci cita per acchiappare due views in più, come fecero Salmo Fibra Lazza. Io non scappo come Bugo, Bugo di culo e altre frasette da prima elementare. Minchia ma la mamma vi ha dato il latte o siete scemi proprio di natura?! Fate pure i fighetti adesso ma un giorno vi sveglierete sommersi nella vostra merda e rideremo noi. Ciuccialatte. Prima il collega é stato zitto, ma poi ci ha ripensato. Ecco la risposta di Lazza: “Mamma mia Bugo, che succede? Ma poi che insulto è ciuccialatte? Mangiatela un’emozione ogni tanto”.

Scherzo a Francesco Facchinetti da parte dell’ inviato de Le Iene, Senastian Gazzarrini che, dopo averlo legato a una sedia, ha preso il di lui telefono e ha chiamato diversi personaggi facendosi passare per lui. Tra questi Amadeus.

Al conduttore ha proposto Taylor Swift come ospite a Sanremo e lui ci ha creduto: “Ciao Franci ci sono! Senti un po’, ma Taylor Swift alla finale è una battuta o ce la fai veramente? Perché se ce la fai veramente allora avviamo una trattativa. Perché il fatto è che i soldi stanno finendo. Insomma tu fammi sapere, a parte gli scherzi. Se veramente c’è possibilità o meno dimmelo, così io poi parlo con la Rai“.

sabrina carpenter barry keoghan

Ultime dal Grande Fratello. “Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei (Greta)…lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Monia ha detto che Greta ha messo un punto interrogativo su Sergio. Io nemmeno il punto interrogativo metterei.” Prima la bacia e poi dice che sarebbe folle essere amiche. Boh.

Inoltre Greta dice di avere su Vittorio nessuna mira (lui la considera una sorellina) ma ha una idea e dice a Varrese: : “Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui“. Varrese: “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui“. E Greta ha chiuso dicendo di vedere Vittorio come un fratellino: “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello“. Si riferiscono alle voci sull’ omosessualitá di Vittorio?

lazza

Il Consiglio comunale di Milano ha bocciato con 21 voti contrari, 2 astenuti e 8 favorevoli l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per chiedere la revoca dell'Ambrogino d'Oro a Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo del "pandoro griffato".

Dopo il pandoro-gate che si é ormai trasformato in vicenda giudiziaria (con un'indagine per truffa aggravata), Chiara Ferragni ha disertato la Milano Fashion Week ma é tornata su Instagram con la foto di lei sorridente coi figli Leone e Vittoria: a nessuno è sfuggita l'assenza di suo marito Fedez.

Grande Fratello.Dopo mesi di informazioni filtrate nella casa di cui i concorrenti sono a conoscenza, costantemente in anticipo sulle decisioni e avvenimenti fuori e dentro la casa (mago, fratello, situazione italiana contro di lei, addirittura morti che parlano !!!), ora gli autori mettono in nomination Stafano Miele solo per affossare d’ ufficio un concorrente forte che si è rivelato ingestibile e avversario della plurilaureata Anita.

bugo

La cosa che fa ridere é che Stefano si becca un provvedimento per una notizia che aveva già dato Alfonso Signorini (aveva spoilerato le percentuali di preferenze).Oltre ogni limite della presa in giro dei telespettatori. Il popolo web insorge.

Anita é cosí tonta che non riesce a tenersi un cecio in bocca e spoilera insieme al bidello e alla cuoca che il di lei fratello ha scelto di vedere Beatrice quando é entrato in casa per calmare la situazione fuori (come fanno a saperlo?)

“Provo fastidio quando una donna attacca un’altra donna”: Cesara Buonamici, provi lo stesso fastidio quando tutte attaccano Beatrice? Anche quando le dicevano che lei se ne frega dei figli per una storiella o quando Anita dice che non ha amici e beve per divertirsi?

alba parietti

Alba Parietti: “Conosco perfettamente cosa significa una gogna mediatica. Quando mio figlio uscì dal Grande fratello, arrivarono sulla mia pagina un tale numero di insulti, di offese di minacce che io chiamai Signorini singhiozzando, devastata.

Ritengo sia sbagliato per un personaggio pubblico accanirsi contro chi non è' attrezzato per difendersi. tuttavia penso anche che il suicidio non possa essere attribuito in questo caso in primis al post scritto dal fidanzato della Lucarelli, ma semmai dalle conseguenze e lo scarso controllo di ciò che poi viene pubblicato dal popolo del web e dagli odiatori sui social. Posso dire però che mi ha molto impressionato invece la reazione della Lucarelli.

Si appella alla cosiddetta libertà di dire la verità, di essere una giornalista, fa bagarre con i colleghi, ma non spende una parola di dispiacere sulla povera donna. Parla del fratello di lei, suicida, appellandosi alla genetica, litiga con i colleghi e con i politici che come sempre approfittano della situazione per farne una questione politica e non morale, generale, senza pensare invece a una legge che tuteli tutti nessuno escluso da massacri mediatici, oltraggiosi. La Lucarelli la ritengo un'ottima giornalista e una donna molto intelligente, ma l'intelligenza a mio avviso vale solo nella sua applicazione...e questo è il modo peggiore per applicarla.

selvaggia lucarelli