Ivan Rota per Dagospia

Scurdammoce ‘o passato: Stefano De Martino sta cancellando tutti i tatuaggi del periodo 'Belen': ennesima seduta di laser, ma per toglierli tutti ce ne vuole…

E Belen Rodriguez poteva star lontana dai social per un giorno? No. É in fibrillazione per l’imminente matrimonio della sorella Cecilia a cui farà da damigella. Cecilia Rodriguez il prossimo 30 giugno sposerà Ignazio e Belen non si trattiene e spara una frase di (s)culto: “Siamo una famiglia emotiva, piangeremo tutti”.

Incredibile festa a New York per i 50 anni di Penelope Cruz con una valangata di vip internazionali da cantanti a attori. Tra le star Ricky Martin, Irina Shayk, Roberto De Niro, Rosalia, Salma Hayek, Matt Damon e il “suo “ regista Pedro Almódovar. L’ attrice era elegante, ma semplicissima con top nero e blue jeans. Il giorno prima aveva festeggiato al concerto di Bad Bunny insieme al marito Javier Bardem.

Loredana Bertè ancora possibile all’ Eurovision Song Contest? Gabriele Corsi, conduttore con l’ormai “prezzemolona” Mara Maionchi: “Se ne parla, si valuta un collegamento, ma come è noto ha avuto problemi di salute. A prescindere farò in modo che ci sia, porterò una sua maglia”. Noi la vogliamo come spokesperson dell’Italia!

“Tanto da qualche parte prima o poi ci si rivede” è il modo più bello, ironico e sibillino (da qualche parte dove?) di chiudere questo ciclo di Belve. A Francesca Fagnani, tra i tanti, i complimenti di Rita Dalla Chiesa: “Mi sono stancata di vedere gente che non ha un’unghia della professionalità, della simpatia,dell’ironia,della cazzutaggine e della profondità e pazzia di @francescafagnan e sta li’ a fare interviste che non ti lasciano dentro niente…”

Mara Maionchi, ospite a Belve, ha dato dell’ irriconoscente a Tiziano Ferro che non é stato zitto: “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema.”.

Ha quindi proseguito: “Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web – in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza”.

Francesco Benigno é un fiume in piena dopo l’esclusione dall’ Isola dei Famosi: “Si può discutere, bene o male, alzare la voce, ma in una situazione estrema come nell’Isola e dopo due giorni di provocazioni continue, compreso i dieci minuti prima (che ovviamente non vi hanno fatto vedere), né tanto meno quelli dopo, non credo che tra di voi se uno (Artur Dainese) vi mette per ben due volte la mano in faccia e vi spinga con violenza facendomi uscire dall’inquadratura, ci sia qualcuno che mantiene la calma come ho fatto io.Provate a fermarvi un attimo, a pensare la scena di Peppe di Napoli che inveisce contro di me con il machete e quattro persone che lo tengono”.

Per Stefano De Martino contratto milionario in Rai: sará il nuovo Amadeus. Fiorello commenta: “Bel trampolino di lancio per passare al 9”. Carlo Conti risponde a Fiorello: “Non fare il bischero a dire che condurrò Sanremo”. E lui: “Allora se han fatto trenta facciano trentuno: lo facciano presentare a De Martino”. Molto probabile, scherzi a parte, Conti a Sanremo con Pieraccioni e Panariello. Che novità…

Dopo il Grande Fratello, nessuno ferma piú Beatrice Luzzi. É stata ospite a Carta Bianca: “La donna ha un'opportunità in più degli uomini. Noi ne abbiamo una in più che vale moltissimo che è la maternità, ma è chiaro che la maternità deve arrivare quando uno è pronto ad affrontarla perchè si dona la vita”. Grandiosa.

Chi é quel bellissimo manager cinquantenne dell’ alta finanza milanese che ha perso letteralmente la testa per Alba Parietti? Ha addirittura scommesso con gli amici di essere sicuro di conquistarla nonostante lei sia innamorata e fidanzata con Fabio Adami.

