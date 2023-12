Ivan Rota per Dagospia

“Se non fai le foto in intimo la tua carriera è finita”. L’odiatore la incalza e Belen Rodriguez replica a tono:“Credici”

Dopo aver sostenuto di non aver mai fatto il provino per il Grande Fratello, ieri Anita Olivieri ( qualche santo dal confessionale glielo ha consigliato? ) ha cambiato versione e ha detto di averlo fatto. Poi ha aggiunto che lei con gli uomini é molto difficile e che le piacciono gli stronzi. Ovviamente menziona il povero Edo, ex (?) fidanzato storico. Anita, non parlare che è meglio.

E che fine ha fatto il super mega fantastico Fabio Maria Damato, Il general manager di Chiara Ferragni? Di lui si è parlato molto nella serie tv The Ferragnez, uscita su Amazon Prime Video. L'influencer l'ha definito "il suo braccio destro e sinistro". In questo caso sinistro.

Poteva Heather Parisi non commentare il caso Ferragni? Sul suo account di X, la ballerina ha pubblicato un vecchio spot del pandoro Balocco degli anni ’80 in cui era protagonista, commentando: “Pubblicità NON ingannevole.”

Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan stanno cercando una nuova casa a Los Angeles. Hanno visitato quella dove fu girato Il Principe di Bel Air che appartiene alla creatrice di gioielli Parviv Rahdan. I due hanno espresso il loro interesse, soprattutto lei, ex attrice e quindi estasiata dal fatto che la magione sia stata il set di un film di culto.

Big Mama delusa di non aver visto il suo nome tra i finalisti di Sanremo Giovani. Solo che Amadeus l’ aveva selezionata tra i big: “Io quella canzone l’ho presa e l’ho messa fra i Big. Ma lei non sapeva niente. Lo ha scoperto in diretta durante il Tg1”.

A Sanremo Giovani decretati i tre giovani che andranno a gareggiare con i big: Clara, la piú votata, che canterà 'Diamanti Grezzi', I Santi Francesi con 'L'Amore in bocca' e i BNKR44 con 'Governo Punk.” E Amadeus che ha sempre detto che questo sarebbe stato il suo ultimo Festival, ma a domanda risponde: “Il sesto Festival? Intanto prepariamo questo.”

Fiorello a Viva Rai Due: “Fa cosí freddo che noi maschietti soffriamo di “retrattilismo”… non parliamo poi di “membrismo”, siamo in fascia protetta.” E poi arriva Claudio Cecchetto, “l’ uomo che mi ha fatto più cazziatoni nelle mia vita”, dice Fiorello.

Le perle di Perla al Grande Fratello sono ormai un must: non un congiuntivo azzeccato, strafalcioni come se piovesse. Ecco alcuni esempi: “metti tastello per tastello”, “è anche la foca della situazione”, “inserizioni”, “me l’hanno imparato”. E poi dà anche lezioni di italiano agli altri…

E sempre Perla Vatiero ha scritto una lettera per l’ ex Mirko Brunetti nei confronti del quale, si capisce dalle sue parole, prova ancora un sentimento: "Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile". Greta, l’ altra ex di Mirko invece dice che in questo momento della sua vita, vuole essere in grado di bastarsi da sola senza il bisogno di avere un uomo che la completi.

Fabrizio Corona svela quale sarebbe secondo lui l’orientamento sessuale della cantante Elodie: sarebbe bisessuale. Scrive Corona: “Tante sono state le amanti celebri e famose di Elodie. Nomi che mai vi potreste immaginare.” Elodie, da parte sua, ha smentito l’idea che la sua esibita fisicitá sia volta a suscitare l‘interesse degli uomini, il suo desiderio é quello di dimostrare alle donne il proprio potere e controllo nella sfera sentimentale. Amen.

Le confessioni di Lorenzo Biagiarelli, chef tv, scrittore e compagno di Selvaggia Lucarelli. Ha spiegato come è cambiato il suo atteggiamento rispetto al mangiare carne dopo aver viaggiato molto: “Gli animali più strani che ho mangiato e dove? Partirei dal Perù, dove ho mangiato sia il lama, che la cavia, una sorta di criceto”.

