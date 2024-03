PILLOLE DI GOSSIP! SELVAGGIA SU BELEN A “BALLANDO”: “SAREBBE UNA BOMBA” - LA “SCIO’-GIRL” DISSE DI LEI: “COME PROFESSIONISTA LE DAREI UNO ZERO E LO STESSO COME SENSUALITÀ” - QUANDO CECILIA RODRIGUEZ, SORELLA DI BELEN, DEFINI’ “PUTTANA DI MERDA” LA LUCARELLI – MICHELLE HUNZIKER: E’ TUTTO FINITO CON ALESSANDRO CAROLLO. IL MOTIVO DELLA ROTTURA – TANANAI E LE SBRONZE CON GLI AMICI PER LA MARATONA MENTANA - CLAMOROSO A “AMICI”: LIL JOLIE NON SA CHI E’ MADONNA (MANCO LE BASI) - LE ULTIME DAL “GF” CON LETIZIA PETRIS E I BACI E LE PROPOSTE HOT A PERLA VATIERO – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Ma dove hanno preso gli alunni della scuola di Amici? A Lil Jolie é stato chiesto di cantare Like a Virgin di Madonna e la cantante ha detto a Maria De Filippi: “No, non mi ricordo di Madonna”…

Se Belen Rodriguez partecipasse a Ballando con le Stelle si troverebbe a essere giudicata da Selvaggia Lucarelli con la quale non è mai corso buon sangue. A tal proposito Lucarelli ha detto: “Sarebbe una bomba!” Belen disse di lei: “Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità.”

Lucarelli ha poi ricordato un fatto spiacevole legato alla famiglia Rodriguez: “Cecilia? Ricordo bene i messaggi di qualche anno fa, quando, siccome avevo pubblicato un’ ironica copertina con un fotomontaggio (non mio per giunta) in cui la sorella Belen teneva in braccio un bambino con la testa di Corona, mi scrisse, aulicamente pure lei: “puttana di merda spero di non incontrarti mai per strada perché ti ammazzo…” Su Belen e la sua classe, stenderei un velo pietoso. Certo è che lo spaccato di questa famiglia è di una tristezza siderale”.

“Ciao, buongiorno, sono Cecilia Rodriguez, vengo dall’Argentina, e ho 34 anni fatti ieri, 18 marzo. Sono nata nel 1990. Volevo ringraziarvi perché ieri, appunto, ho avuto la conferma di aver seminato bene in tutti questi anni. Ho ricevuto tantissimo amore, quindi sono molto felice.” Cosí ringrazia dopo la festa con la famiglia al gran completo.

A gennaio erano innamoratissimi, ma ora non piú. La redazione di Chi dice che Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. Sono quindi durati come un gatto in tangenziale. E pensare che lui scriveva: “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita”.

A causare la fine della relazione sarebbe stata la distanza: lei a Milano, lui a Roma. Manco fossero stati in due diversi continenti. Tomaso Trussardi, ex della Svizzera, ha pubblicate una frase sibillina su Instagram: “Tre benefici di tenere la bocca chiusa”. Si riferisce alla ex moglie? Pare che lui sapesse della fine del rapporto prima che fosse pubblicata la notizia.

Per arrivare in finale Letizia Petris le ha fatte tutte. Si é attaccata al cavallo sbagliato, il macellaio Paolo, e, appena uscito lui (per il quale non ha versato una lacrima), ha tentato l’ ultima carta: la storia lesbo con Perla Vatiero.

Ecco cosa diceva prima di entrare nella casa del Grande Fratello: “Sono stata un anno e mezzo con una donna. Non mi vergogno di dirlo. Ne ho avute tre in tutto. Se preferisco stare con un uomo o una donna? Un uomo. A livello sessuale preferisco l’uomo, a livello mentale preferisco la donna”.

Al Grande Fratello, ieri di nuovo un momento di complicitá per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che si sono appartati in un angolo nascosto giardino e ci sono rimasti per dieci minuti. Si sono sentiti strani rumori che hanno fatto pensare a passionali limoni. O, come l’ultima volta, diranno che erano solo bacini sulle guance?

La notizia indispensabile: “Per me lo zucchero significa veleno. Ci sono tanti altri modi con cui addolcire e rendere le cose deliziose. Miele, sciroppo d'acero, datteri", cosí ha detto Gisele Bundchen.

Damiani ha festeggiato 100 anni: la maison di preziosi ha organizzato una cena esclusiva al Teatro Alcione a Milano. Madrina della serata l'attrice Jessica Chastain, e poi ospiti Sophia Loren, l’attrice Mio Imada, Raoul Bova, Alessandra Mastronardi, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Bebe Vio, Michele Bravi e Lazza.

Tananai ha spiegato a Viva Rai 2 il motivo della sua passione per Mentana, raccontando di un gioco fatto insieme ad alcuni amici in occasione delle maratone elettorali del direttore del Tg La7: "C'era questo gioco che facevamo con i miei amici, ogni volta che lui faceva il suo verso noi bevevamo uno shottino e quindi finivamo sbronzi".

