Eva con contro Eva. Ballando con le Stelle: Simona Izzo querelerà Selvaggia Lucarelli? “Io comunque non l’avevo minacciata. Avevo solo detto che c’era una persona che aveva molte querele e lei si è sentita toccata. E sono querele fatte da molte attrici e da persone che ha disturbato. Ti voglio dire che ci sono delle querele! Io parlo delle querelanti e non di lei. Sono tante le donne che hanno querelato. Avrei dovuto querelarla anni fa, avrei potuto. Il passato però è passato. Però la parola Pizzo significa darmi della mafiosa! “

Ema Stokholma e Angelo Madonia, come si sa, si sono lasciati e ora lui mette una pulce nell’ orecchio. Dice che a Ballando con le Stelle si é formata piú di una coppia…

Una è sicura. Rossella Erra ha rivelato che Lorenzo Tano e Lucrezia Lando avrebbero un flirt. Lo ha detto a La Volta Buona da Caterina Balivo: “Avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non riesco. Io li ho visti la domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano, sono tornata indietro…Lei ha i lividi per il ballo e lui la bacia sui segni per farle passare la bua”.

E Simona Izzo conferma: “Li ho visti anche io! Però non come Rossella che li ha visti al ristorante, io li ho beccati fuori dagli studi. Non posso dirlo? Mica sono cose private, questi due si baciavano in mezzo alla strada e li ho beccati. No che non sono pettegola, a me piace l’amore”.

Heidi Baci, scappata dalla casa del Grande Fratello dopo il suo rapporto sclerotico con Massimiliano Varrese, sta davvero con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e ex gieffino?

Lunedì Riccardo Romagnoli, il fidanzato di Angelica Baraldi é entrato nella casa del GF, ma la freddezza tra i due ha suscitato nuovi dubbi. La ragazza ha cercato di spiegarlo a Jill Cooper: “Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Come mai non l’ho baciato? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito?”.

Secondo una guardia del corpo, ma anche secondo La Toya, la relazione tra suo fratello Jermaine e Whitney Houston non sarebbe stata solo platonica. E la guardia dice che la cantante ebbe una relazione negli anni novanta con Michael Jackson. Lei per un periodo si trasferí nel ranch del cantante che la voleva sposare.

“Voglio che tu sia sempre felice perché tu mi rendi felice. Vorrei tanto essere la tua favola. Mi fai impazzire”: questo ha detto al GF, il macellaio Paolo a Letizia che pare aver giá dimenticato il fidanzato. I due si sono lasciati andare a limoni e abbracci focosissimi.

