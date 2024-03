PILLOLE DI GOSSIP! SIMONA MARCHINI DIFENDE TOTTI E ATTACCA ILARY: “PRENDERSI GLI OROLOGI E’ UNA COSA UN PO’ CIALTRONA” –COSA C'E' DIETRO IL TOUR INTERNAZIONALE DA DJ DI VICTORIA DE ANGELIS E LE PAROLE DEL FRONTMAN DEI MANESKIN, DAMIANO DAVID – BELEN SI INCAZZA CON L’HATER: “MA NON ROMPERE I COGLIONI” – MALENA IN LOVE, PANICUCCI CONFESSIONS, LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO" – NEGRAMARO SHOW DA FIORELLO, DA "MERAVIGLIOSO" A “SPOSTATI COSO" - E AURORA RAMAZZOTTI… - VIDEO

Ivan Rota e il Rotellino di scorta per Dagospia

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi volano gli stracci a La volta buona, su Rai1, tra Caterina Balivo e l'attrice Simona Marchini, ex moglie di Ciccio Cordova. "Tu come Ilary", ha osservato la Balivo. "No, grazie", ha risposto seccamente la Marchini, tra l'altro figlia dell'ex presidente della Roma Alvaro. L'attrice si è schierata dalla parte di Totti criticando duramente Ilary: "Che i maschi tradiscono si sa da sempre. Io al posto di lei, però, certe cose non le avrei fatte. Prendermi gli orologi… sta cosa un po’ cialtrona. Il documentario? Io non lo avrei fatto…

Victoria De Angelis si prende una pausa dai Maneskin: suonerà come dj in tour internazionale. La scelta di Victoria De Angelis non sembra legata a un addio alla band. Il frontman Damiano David, che lo scorso dicembre aveva dichiarato nel podcast The Allison Hagendorf Show: "Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli".

Belen ci ha giá ripensato riguardo il cestista Bruno Cerella? “Fidanzata? Sì, con mio figlio”, dice. La scio’-girl si diverte con i figli al parco giochi, sui tappeti elastici. Ma c'è chi la contesta per i suoi salti: “Beh certo, in un parco giochi mi pare normale l'esibizione lap dance, ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela”. L’argentina non ha resistito e a risposto all’hater: “Ma non rompere i coglioni”

Doppietta per Federica Panicucci: Mattino Cinque andrà in onda su Canale 5 indicativamente dalle 8:30 del mattino fino alle 11:00, mentre Mattino Quattro, il suo nuovo programma (che presenterà con Roberto Poletti) inizierà verso le 11:00 e terminerà intorno alle 12:00 su Rete4. E pensare che in molti la davano per finita. Lei ha detto: “Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni“.

Nelle prossime settimane una grande sorpresa nel programma Storie di Donne al Bivio condotto da Monica Setta: sarà ospite la pornostar Malena che confessa di essersi innamorata e che, proprio per questo, sta poco a poco lasciando il mondo dell’hard. Aspettiamo per sapere l’identità del fidanzato.

Dopo lo scazzo di giorni orsono, é tornata la pace tra Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque è Fedez che ha pure scherzato con l’inviato di Pomeriggio Cinque che era andato a regalargli un corno rosso portafortuna : “Ero al telefono con Myrta, ho appena riattaccato, mi ha detto che sei licenziato“.

E ora arriva anche il Divino Otelma che risponde a Fedez il quale aveva pubblicamente chiesto amuleti “scacciasfiga”: “Oggi un poveretto ci ha chiamato chiedendoci di fare qualcosa per te perché la tua vita sta diventando un disastro, ma questo non ci stupisce eccessivamente“. Fedez ha immediatamente pubblicato il video del Divino Otelma nelle sue storie.

Deliri al Grande Fratello. Anita: “Il gf mi ha detto che stasera dobbiamo andare a dormire prima, perché domani ci sarà il panico, io mi fido di lui” Letizia: “È il gf quello che non dice le bugie?” Anita: “Si.”

E sempre Anita Olivieri, quasi sicura di essere eliminata al televoto con Simona Tagli e Perla Vatiero, si inventa si essersi infatuata di Alessio Falsone sperando che i votanti di interessino a questa nuova storia fake: “Il punto è che lui mi mette in difficoltà e non so ancora quanto dovrò stare qui dentro. Gli altri non mi interessavano. A me una volta che mi prendi di testa è complicato gestirla.” La prende mentalmente…

E anche Perla ci gioca con l’ interesse per Alessio Falsone che secondo alcuni le piacerebbe (altra storia fake per vincere) e parla in codice: “Ci sono le vecchie scarpe (Mirko?) e le altre. Quelle da prova (Falsone?) vedo che sono molto interessanti e molto coinvolgenti, a volerle… uno può desiderarle. Però per quanto riguarda l’altro paio di scarpe, quella situazione ti va stretta. Se devo aspettare che le vecchie scarpe si allarghino…”

Il messaggio di Federico Massaro per il fratello transgender: “Voglio vincere per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello". Non tutti hanno gradito e lo hanno accusato di voler sfruttare la situazione per impietosire i televotanti.

Dopo essersene dette di tutti i colori, inaspettatamente, Massimiliano Varrese e Letizia Petris si abbracciano, chiedendosi scusa a vicenda e promettendosi di ricominciare da zero. Cosa non si fa per guadagnarsi la finale…

Notiziona: dopo essere stata tra i protagonisti della sfilata Diesel alla Milano Fashion Week, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti é volata per un giorno a Parigi: é stata Invitata alla presentazione di un nuovo prodotto del brand Dayson. Ma, a Parigi, qualcuno la conosce?

Ha lasciato Masterchef citando Rhett Butler, tra gli applausi, tra cui quelli di una concorrente rapita dal suo fascino alla Clark Gable: Niccoló Califano ha lasciato Masterchef 13 a un passo dalla finale. É stato definito “uno dei personaggi migliori di sempre" e ha forse trovato la sua Rossella O'Hara. Niccoló e la vincitrice del programma Eleonora Riso sono una coppia?

Rai 5 dedica una serata a Pier Paolo Pasolini con il documentario “Altri Comizi d’Amore”, diretto da Massimiliano Finazzer Flory e ispirato alle opere del grande intellettuale, in onda in prima visione assoluta martedì 5 marzo alle 21.15. Tra le testimonianze quelle di Blasco Giurato, Ornella Vanoni, Fulvio Abbate e Dacia Maraini. A completare l’omaggio a Pasolini, alle 22.25 sempre su Rai 5, il film “Il Decameron”, per la regia di Pier Paolo Pasolini, con Franco Citti, Ninetto Davoli, Angela Luce, Silvana Mangano e lo stesso Pier Paolo Pasolini.

