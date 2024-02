PILLOLE DI GOSSIP! SIMONA TAGLI E’ LA NUOVA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO – LA "SCIO’-GIRL" POTEVA DIVENTARE PRINCIPESSA DI MONACO. POI HA SCELTO LA CASTITA’. NEL 2021 DISSE CHE NON FACEVA SESSO DA DIECI ANNI PER UN VOTO ALLA MADONNA DI LOURDES - LA BREVE RELAZIONE AVUTA CON ALBERTO DI MONACO: “ERA MOLTO PASSIONALE NELL'INTIMITÀ…”- E POI PERLA E BEATROCE LUZZI, IL MALORE DI GIUSEPPE GARIBALDI E IL JUDOKA MADDALONI…

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fermi-tutti-simona-tagli-poteva-diventare-principessa-monaco-poi-ha-292320.htm

Ivan Rota per Dagospia

simona tagli 1

C’ era una volta in cui il Grande Fratello era trash ma di un trash onesto … si mostrava tutto nel daytime e nelle puntate non c’erano figli e figliastri e il pubblico contava qualcosa. Come nelle favole che a volte peró diventano horror. Infatti ora si divertono a far sclerare e a far scannare gli webeti sui social…

Questa povera Simona Tagli, ex di Antonio Zequila, lei dice anche di Alberto di Monaco, e ora parrucchiera, deve ancora entrare al Grande Fratello, e non solo si è già schierata dalla parte di Perla Vatiero, ma ha già dato dell'Acida Rigida a Beatrice Luzzi.

simona tagli 2

Fare entrare l'ennesimo concorrente che ha come obiettivo principale quello di andare contro Beatrice Luzzi per farla sbroccare in prima serata contro Alfonso Signorini e autori: la capiremmo se lo facesse, non benissimo, ma di più.

La prima contro Luzzi fu Jane Alexander, che venne asfaltata ancora prima di entrare. Poi venne Jill Cooper che ogni volta scappava davanti al confronto. Ci fu poi Sara Ricci che prima si finse amica. Ciao Simona Tagli, che la figuraccia ti sia lieve…

Beatrice Luzzi è la donna più pericolosa in questo momento in Italia: ha smascherato le ipocrisie e i Mali di un Paese fondato su Maschilismo e Patriarcato, ha le attiviste dalla sua parte e le donne complici contro. La sua Vittoria, il messaggio più pericoloso...

simona tagli

In ordine abbiamo: Sergio e Greta che flirtano, scatta il bacio e a momenti si saltano addosso. Poi fa ridere i polli: “Sono molto riservata.” Perla che ci prova spudoratamente con Sergio e dice a Greta: “Dobbiamo aiutare gli autori.” Stefano Miele in mutande e camicia. Il falso Vittorio dice a Bea che Anita ha rubato la Nutella, fa sclerare le due e poi fa lo struzzo dicendo che, se in puntata salta fuori la cosa, lui sta zitto. Ma sino a oggi cosa ha fatto? Beatrice lo ha peró sgamato…

Max Varrese: "Tenetemi calmo sennò gli tiro una bomba addosso!" Una frase orrenda contro Beatrice Luzzi. E le ragazze che si precipitano preoccupate per calmarlo. Non lo so, cos'altro dobbiamo aspettare per mandare via questo soggetto instabile. L’ hashtag “fuori Varrese” é diventato virale, ma il Grande Fratello se ne fotte.

simona tagli

La verità è che in quella casa Beatrice Luzzi non è vista come un essere umano, come una donna.

La vedono come un mostro, il nemico da abbattere.Per questo le dicono le peggiori offese e la trattano nel peggiore dei modi. Tutto ciò appoggiato e premiato dal Grande Fratello.

Judoka Maddaloni : “Io e te siamo amici, io e te domani io me ne esco da qui fuori e siamo amici, non te lo dimenticare. Non me a sottovalutà!” Psycho Varrese: “Occhio agli occhi”. Gomorra(?) Squadra AntiMafia (?) Mare Fuori (?) Suburra (?)

SIMONA TAGLI ALBERTO DI MONACO

Giuseppe Garibaldi come sta dopo il malore? La famiglia: “Continua ad essere monitorato.” La produzione: “Rientrerà appena possibile.”

SIMONA TAGLI 18

Perla che sta palesemente dicendo che non si accoppierebbe mai nemmeno lontanamente a chiunque della casa aggiungendo “certo poi se dovesse entrare uno che perdo proprio la testa.” Statte calma Perlagna.

L’ ex tronista Eugenio Colombo al Grande Fratello per rivedere Greta Rossetti? “Abbiamo avuto un flirt nel momento sbagliato, ora ho voglia di rivederla.” Si vabbé…

Marco Maddaloni vuole cambiare gli equilibri. Quali non si sà. Ma ha rotto le palle a Beatrice tutta la sera, da prima della cena in poi. Il discorso della "porca gnocca" è solo l'apice. Quando beve diventa insopportabile. Ha esagerato.

SIMONA TAGLI 18

Beatrice Luzzi ha partecipato ad una sfida tra due squadre, infatti ha supervisionato la produzione di un cortometraggio mentre gli altri sono stati guidati da Massimiliano Varrese. Serata da Oscar per i gieffini con tanto di premi. Maddaloni dopo aver ricevuto un premio ha voluto rifare la scena di Will Smith con lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar, stavolta peró il soggetto era proprio Beatrice Luzzi: “Se Massimiliano ha offeso mia moglie io non potevo non dare due schiaffi alla Luzzi." Subito Anita ha detto che ora Beatrice porterá il caso in puntata per farsi compatire.

E l’ attrice di Vivere: “Abbi pietà di me, basta. Non ho problemi, so che non hai fatto niente. Sono piena. Sono un essere umano. Il mio momento di debolezza com’è finito? Mi è stato detto "Stai creando un caso, con Massimiliano che dice che sto creando una pantomima, Per me è feroce". Maddaloni si é scritto scusato anche per la plurilaureata (in maleducazione) Anita.

simona tagli 9 simona tagli 1

E Valentina Melis di nuovo contro il suo ex Massimiliano Varrese velatamente, ma neanche tanto. Dice che le sembra di vivere in una realtá parallela. Poi toglie il post perché dice che le parole sono state strumentalizzate. Lei sicuramente lo conosce bene essendo attivista per la difesa della donne. Ma come ha fatto a vivere con un tipo che arriva a dire a una donna che gli urinerebbe addosso?

SIMONA TAGLI 19 rino petrosino simona tagli jo squillo simona tagli 2 simona tagli 7 simona tagli 1 simona tagli simona tagli simona tagli cruciverba completato simona tagli LA RUSSA SIMONA TAGLI MILANO simona tagli playmen simona tagli