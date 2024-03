PILLOLE DI GOSSIP! SONIA BRUGANELLI DOPO LA RAPINA CHE LE E’ COSTATA UN ROLEX: “ADESSO ANDIAMO A COMPRARE UNO SWATCH” – MARINA LA ROSA E L'AUTOIRONIA SULLA SUA VITA SENTIMENTALE: “SE IL SESSO ALLUNGASSE LA VITA AVREI LE ORE CONTATE. TRA UN PO’ DIVENTO SANTA. ANZI, LO SONO GIÀ” – IL NUOVO AMORE DI CHARLOTTE CASIRAGHI, FIORI D'ARANCIO IN CASA CARLUCCI, IL RITORNO DI RAFFAELLA FICO (A TEATRO!), PATRIZIA PELLEGRINO E LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO"...

Ivan Rota per Dagospia

Sonia Bruganelli preferisce sdrammatizzare. La produttrice scherza con l’amico Alessandro Boero dopo la rapina che le è costata un Rolex. Ironizza e lui: “Adesso andiamo a comprare uno Swatch”.

Fiori d'arancio in casa Carlucci. Secondo Chi, la figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati nata nel 1986 sarebbe pronta al fatidico sì . Angelica Donati che per lavoro è imprenditrice, vive una favola con un aristocratico. Il fidanzato di Angelica Donati è Fabio Borghese, discendente della casata romana che conta tra gli antenati Papa Paolo V.

Vi ricordare la “gatta morta” del primo irripetibile Grande Fratello? Era diventata l’ oggetto del desiderio di molti italiani. Oggi, Marina La Rosa posta: “Se il sesso allungasse la vita avrei le ore contate. Tra un pó divento santa. Anzi, lo sono già.” In molti sicuramente si faranno avanti…

Charlotte Casiraghi sulle orme di mamma Carolina di Monaco riguardo la “quantità” di relazioni: ha lasciato Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, e ha una nuova liaison con Nicolas Mathieu, un famoso scrittore vincitore del Premio Goncourt. Ricordiamo che lei è presidente dei Rencontres Philosophiques di Monaco. Un amore nato dalla cultura?

Un nuovo capitolo nella vita di Patrizia Pellegrino: è nel cast della fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Il provino glielo ha procurato la protagonista Luisa Ranieri, un’ attrice molto generosa con le colleghe che sa quanto contino i consigli: il suo nome fu suggerito da Mina a Ferzan Ozpetek per la parte della cassiera nel film Nuovo Olimpo.

Ecco anche il ritorno di Raffaella Fico della quale pochi conoscono le doti comiche: a teatro con Signora in Rosso, piéce ispirata al film cult con Gene Wilder e Kelly LeBrock. La tournée é partita dal Teatro Bracco della sua Napoli e vede nel cast Claudio Insegno, fratello di Pino, Eva Grimaldi e Caterina De Santis.

Massimiliano Varrese al GF ha ricordato quando Loredana Berté lo criticó duramente a Amici: “

É cattiva, mi massacró quando imitai Prince.” La cantante disse (e non aveva torto): “Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può. Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto fidati”.

Ennesima deriva per Cesara Bonamici che ha rimproverato Beatrice Luzzi per aver dato della “strega cattiva” a Anita Olivieri, ora meme sui social come “bambola (non assassina), ma cretina”. La Luzzi ha detto all’ opinionista che forse non ricorda gli insulti che ha ricevuto dalla Olivieri per lunghi mesi. Ricordiamo tra i piú carini “sei una cattiva madre”. La Buonamici ha la memorabile troppo corta.

E la Luzzi la distrugge: “Io non vorrei fare l’elenco delle cose che mi ha detto lei, perché il pubblico lo conosce molto bene. Forse tu l’hai dimenticato. Se non l’hai scordato allora è comprensibile quello che ho detto io. Il pubblico sa che per mesi lei me ne ha dette tante”.

Nella polemica é intervenuto Marco Bellavia: “Stasera Beatrice colpisce e affonda i suoi “nemici”. Pure Alfonso a sto punto, chiaramente, sta rimettendo a posto i pezzi del puzzle facendo pulizia e giustizia…Simona Tagli top player n°2. Cesara Buonamici abbiamo dimenticato le mille cattiverie di Anita contro Bea? Facciamole vedere. Comunque quest’anno avrebbero dovuto chiamarlo Grande Sorella per Bea.”

Come dice giustamente Alfonso Signorini, il momento piú alto della serata é il discorso di Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi: “Conoscere la letteratura, la storia, l’opera lirica ti porta a capire quanto sia tutto già successo e ciò ti permette di comprendere che tu sei un nulla, una molecola nell’universo. Riesci quindi ad avere più distacco rispetto a quello che ti succede, lo vivi con più leggerezza, con più consapevolezza della complessità del mondo. La cultura ti dà degli strumenti interiori molto più forti dei muscoli, perché una volta che tu sai puoi veramente affrontare tutto".

Perla Vatiero confusa quando parla di Mirko Brunetti al quale dice ti amo ma che non é il suo fidanzato. Dei famosi messaggi in codice: "Era riferito a Sergio e Greta". Ma Alfonso Signorini mostra un video in cui fa l’occhiolino a Greta per farle capire di stare al gioco e di aiutarla mentre racconta la sua bugia a un inquilino.

La Vatiero sgamata sostiene che lei e Alessio sono soltanto amici, ma Mirko non ci crede e dice,: “Ho poco da aggiungere, sono molto deluso. Mi dispiace, ma ha fatto capire molto più di quello che crede nei gesti che ho visto. Se volevi togliermi dei dubbi non l’hai fatto. “ La deriva Temptation Island continua.

E, vista la strizza per la nomination, Anita Olivieri si inventa una storia fake con Alessio Falsone. Marco Maddaloni, dopo la morte del suocero, entra a salutare, ma lascia il gioco. Al televoto, dunque, vanno anche Simona, Federico, Grecia, Greta e Letizia, Anita e Massimiliano.

