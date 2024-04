PILLOLE DI GOSSIP! STEFANO DE MARTINO E BIANCA GUACCERO STANNO INSIEME? LEI ROMPE IL SILENZIO: “CI SENTIAMO SU INSTAGRAM” - PAOLA BARALE E LA STORIA CON RAZ DEGAN? MI DIVERTE CHE ANCORA SE NE PARLI. ORA NON CE LA FAREI MAI AD AVERE UN UOMO PER CASA" – IL SEGRETO DI LUIS SAL CHE SOFFRE DI EMORROIDI, LA VINCITRICE DEL “GF” PERLA VATIERO PENSA AL MATRIMONIO E SOGNA DI FARE L’ATTRICE (CIAO,CORE) – BEATRICE LUZZI BALLA LA CANZONE DI FIORELLA MANNOIA (VIDEO) – LA PARESI FACCIALE DI SIMONA VENTURA, LORELLA CUCCARINI VS ANNA PETTINELLI A “AMICI”, SOFIA GOGGIA SCATENATA DA FIORELLO – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

paola barale raz degan 11

Sofia Goggia scatenata da Fiorello scherza sulla copertina di “7” che la ritrae con due piedi sinistri: “Hanno assunto il grafico di Kate. Vedendomi con due piedi sinistri, ho pensato che l’operazione al mio piede fosse andata un po’ storta. Ora Elly Schlein vuole ripartire da me- Due sinistri non ce li ha nessuno”. Sul futuro: “Mi sono svegliata col piede giusto stamattina” (aridaje). “Da luglio inizieremo a preparare la nuova stagione”

Paola Barale: “La mia storia con Raz Degan? Mi diverte che ancora se ne parli. Ora non ce la farei mai ad avere un uomo per casa”. La showgirl sarà giurata a “La Pupa e il Secchione” da mercoledì su Italia1. “Oggi si fanno solo reality, ne ho rifiutati tanti. E vivo bene lo stesso”.

paola barale 2

Belen Rodriguez di nuovo in giro con Stefano De Martino dopo i mesi che li hanno portati a discutere. Sono stati paparazzati per la prima volta dopo le accuse di tradimento.

Stefano De Martino e Bianca Guaccero stanno insieme? Lei, sibillina, chiosa: “Ci sentiamo su Instagram”.

Mariposa virale. Il video di Beatrice Luzzi che balla sulla canzone di Fiorella Mannoia é diventato “cult” e la cantante ha apprezzato la performance.

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello, in attesa di entrare nel cast di Mare Fuori (lo pensa solo lei), sta facendo un uso eccessivo del photoshop: gambe lunghissime, labbra turgide e viso scavato. Non é piú lei, ma un’altra persona. Ha ritoccato anche l’ex coinquilina Letizia Petris.

bianca guaccero

Come Greta Rossetti non risponde piú a Federico Massaro, cosí un altro gieffino non risponde a Stefano Miele: “Beatrice (Luzzi) adesso sta facendo un weekend con la sua famiglia e venerdì staremo insieme. Non vedo l’ora. Voglio ballare con lei senza fermarmi. Sergio D’Ottavi? Non lo so, lui è sparito, non so cosa dirvi di Sergio, non risponde sta facendo i cavoli suoi, lo abbiamo perso”.

Auguri a Alfonso Signorini che dice: “Mi montai la testa quando mi trasferii a Roma”, ora si vuole sposare . Al suo compleanno c’è anche Paolo Garimberti, il suo storico compagno con cui ha vissuto una crisi nel 2022. “Dopo una crisi siamo tornati insieme”. Ha festeggiato i sessant’anni con tanti amici tra cui la sorella Daniela e la nipote, la stimata psicologa Ilaria Squaiella.

simona ventura

Fedez che ostenta la sua Ferrari da 245 mila euro e, solo dieci mila piú economica, Wanna Marchi e la figlia si fanno vedere alla guida della loro Lamborghini.

Vladimir Luxuria: “Se oggi sono la conduttrice de L’Isola dei Famosi è merito di Simona Ventura”. Brava, la riconoscenza non é da tutti. La Ventura é stata vittima di una paresi facciale, dice a causa del freddo, ma non ha rinunciato a presentare Citofonare Rai Due.

Il segreto imbarazzante di Luis Sal che di prepara a tornare con Muschio Selvaggio: grazie a lui ora sappiamo che con il suo problema fare squat è fastidioso: “Io ho un’emorroide gigante in questo momento e sto malissimo”.

Nuovi naufraghi all’ Isola dei Famosi: oltre Peppe Di Napoli, “celebre” su TikTok per la sua pescheria, la modella Khady Gueye (vista a Ex On The Beach) che ha avuto un flirt con Irama. Lei peró disse: “Lui ha la sua vita io ho la mia non è la prima volta che mi associate a lui non stiamo insieme”. Questo quando venne pubblicato che voleva un figlio da lui.

sofia goggia

Sempre Luce su Rocco Siffredi: “In quel film (Puledra in Calore) ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui”.

Continua la guerra tra Lorella Cuccarini ad Amici con Anna Pettinelli che dice del cantante Mida: “Fallo cantare in playback a questo punto, tanto è uguale“. La Cuccarini é esplosa: “Non ti permettere. Smettila di parlare male degli altri allievi per mettere in risalto i tuoi. Stai parlando male e dici cose che non sono vere. Non ti devi più permettere. Lui e canta e benissimo. No, non puoi permetterti. Non è vero nulla che canta male e lo sai. Tu continui a fare questo per mettere in luce i tuoi cantanti“.

sofia goggia meme

La vendetta della cavalla. Camilla, la regina “cattiva” potrebbe portare nuovi scontri tra i fratelli. William d’Inghilterra ultimamente va molto d’accordo con la moglie del padre Re Carlo: Harry lo vede come un tradimento: è rimasto scioccato quando William ha rivelato che la matrigna non era il mostro che pensavano, in realtà adesso la trova una donna piuttosto simpatica.

paola barale raz degan luis sal bianca guaccero 44 paola barale 4