PILLOLE DI GOSSIP! TIRA ARIA DI CRISI PER ALESSANDRA MASTRONARDI E IL MARITO GIANPAOLO SANNINO. L'ATTRICE HA CANCELLATO DAI SOCIAL LE FOTO DELLE NOZZE E NON INDOSSA PIÙ LA FEDE NUZIALE - BERRETTINI E FEDERICA LELLI BECCATI A ROMA, LA DEDICA DI LECLERC PER IL CANTANTE ULTIMO – L’ERRORE DI FIORELLO SU NARDI CHE HA BATTUTO DJOKOVIC A INDIAN WELLS, BELEN TRASLOCA, IL FIGLIO DI D’ALESSIO A “L’ISOLA”, IL LAZIALISSIMO TOMMASO PARADISO CONTRO LOTITO – CANALIS CALIENTE A PALMA DI MAIORCA E LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO”

Ivan Rota per Dagospia

alessandra mastronardi

"Per Ultimo ma sempre il numero 1", ha scritto Leclerc sulla maglietta che ha poi regalato a Ultimo, tra cantanti preferiti dello sportivo insieme a Lazza, Eros Ramazzotti e Maneskin

“Ho comprato casa nuova! Dopo tredici anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice sì!”, posta Belen Rodriguez . E pubblica uno scatto in cui è seduta per terra nell’appartamento vicino a Via Moscova a Milano. Tutti i fotografi sanno dove abitava, ora dice che si è trasferita di fronte.. Ecco, ora che non si lamenti se si appostano i paparazzi.

Fiorello ha applaudito Nardi per la grande vittoria su Djokovi, attribuendogli però la residenza a Rimini e non a Pesaro, dove in realtà Nardi è nato, ha la famiglia, la residenza e dove si è allenato fino a pochi mesi fa

C’è del tenero tra Berrettini e l’influencer Federica Lelli? I due sono stati beccati insieme in un ristorante romano poche settimane dopo la rottura del tennista con Melissa Satta…

alessandra mastronardi

Tommaso Paradiso, grande tifoso laziale, attacca Lotito: Purtroppo 20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia, al di là del mero risultato sportivo. È da circa 20 anni che da tifoso vivo nel buio, in un'era oscura e chissà quando finirà”

In predicato per L’ Isola dei Famosi LDA e Albe, visti a Amici 21. LDA é figlio di Gigi D’Alessio e Albe ha avuto un successo relativo. Diciamo, due nomi non proprio da urlo.

A proposito di musica, Francesco Monte da tempo si sta dedicando al canto: ha partecipato al disastroso programma Una Voce per San Marino duettando con Lee Ryan in Work This Out. L’ ex gieffino ha cambiato nome: ora si chiama Kinari. Peccato che la sua ultima canzone Arianna ricordi un po’ troppo Irama. Ricordiamo che Monte fu lasciato da Cecilia Rodriguez che si innamoró di Ignazio Moser nella casa del GF Vip.

leclerc ultimo

Francesco Totti ha festeggiato l’ottavo compleanno della figlia Isabel, la foto la scatta Noemi Bocchi che la posta con tanti cuoricini alla bambina. Un party in famiglia con il padre, la nuova compagna di lui e i figli della donna. Poi, festa nella mega villa all’Eur, con le amiche: tema Barbie, il ‘total pink’ é il dress code. Con la piccola anche la sorella maggiore Chanel che le scrive: “Auguri alla persona più importante per me, sei stata il regalo più bello e prezioso di sempre, sarò sempre a un passo da te. Ti amo.”

L'attore di Gossip Girl, Ed Westwick, che nella serie ha il ruolo del sexy Chuck Bass si sposa e ha scelto l’ Italia, precisamente la Costiera Amalfitana, per le sue nozze con Amy Jackson.

federica lelli

Tira aria di crisi per Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo Sannino. L'attrice ha cancellato da Instagram tutte le foto delle nozze, avvenute lo scorso luglio, non indossa più la fede nuziale. Pare che a lei manchi il lavoro…

Potrebbe essere anche una crisi passeggera visto che a dicembre non seguiva il profilo Instagram di lui. Po l’attrice disse in radio a Alessandro Cattelan: “Il matrimonio sta andando molto bene. La vita da sposata é bella, divertente, diversa.” Vabbé.

alessandra mastronardi

Secondo quanto riporta la rivista People, quando Harry si trovava a Londra, circa un mese fa, ha contattato William, ricevendo come risposta una porta chiusa.

Grande Fratello. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno giocato a scopa. Signorini: “Ma la porterai a far l’ amore a Tropea su uno scoglio?” E lui: “Su due scogli.” Solo che Beatrice dice che non c’é nessuna possibilità, ma chiede come si fa su due scogli.

Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi : “Ascolta come ti ha preso per il culo Beatrice.”

Anche il pubblico ha capito che Anita é una delle ragazze se non la ragazza più cattiva, subdola e falsa mai passata nella casa del GF.

federica lelli 3

Signorini ha mostrato un confessionale in cui Beatrice ha distrutto la coppia fake formata da Anita e Alessio: “Per cinque mesi Anita ha ripetuto quanto Edoardo fosse il suo uomo, il padre dei suoi figli e tempo una settimana si è lasciata andare con Alessio…Inoltre c’è sicuramente strategia.” E Simona Tagli: “Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte.”

Quel gran signore di Alessio, per difendere la sua Anita, dice di Beatrice e Simona: “Devo sentire queste vecchie”. Ma questo omuncolo chi si crede di essere? D'altronde non poteva che essere attratto da Anita. E Il saggio Mughini difende l’ex di Anita: “Edoardo é stato televisivamente striturato.”

Alfonso Signorini, ripijate : "Edoardo è di buonissima famiglia, quindi qualche calcolo é umano che Anita lo faccia. Quindi deve proprio essere innamorata (di Alessio).” E li paragona a un’ altra coppia: “Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono messi insieme al Gf e adesso si sposano". Vabbé. É Cesara Buonamici logicamente acconsente.

alessandra mastronardi prima della scala 2022.

Battute hot. “Giù le mani dal pacco”: Signorini a Sergio. Rosy Chin di solito non porta le mutande: “Stasera ce le ho.” Simona Tagli dopo il massaggio che le ha fatto Federico: “Mi ha rinvigorito la coscia.” Alessio Falsone: "Se qualcuno mi deve insegnare a leggere i brividi sul corpo di una donna, ne deve mangiare di pastasciutta.”

Stanno uccidendo la lingua italiana: “Pensavo fosse una “saetta”, avevo paura" dice Giuseppe Garibaldi , alludendo alla parola "setta" di cui ignora l' esistenza . "Mi sono fatta prendere dalla “foca” del momento" commenta Perla che non vede l’ ora di rivedere Mirko…

elisabetta canalis

L’ inguardabile e penoso teatrino di Grecia Colmenares rientrata nella casa per cantarle a Simona Tagli: “Tu balli", "Tu ti sedevi senza guardare gli altri", "Tu arrivavi sempre in ritardo a tavola". La Tagli fa spallucce. Poi “Topazia” si prende del cibo, lo porta in studio e lo distribuisce al pubblico. Forza autori!

Seconda finalista é Rosy Chin che doppia la bollita Letizia Petris. I nominati che rischiano di diventare il primo candidato all’eliminazione di lunedí prossimo sono Giuseppe Garibaldi, Federico Massaro, Anita Olivieri, Simona Tagli e Massimiliano Varrese.

alessandra mastronardi belen berrettini federica lelli alessandra mastronardi gianpaolo sannino foto di chi