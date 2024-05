PILLOLE DI GOSSIP! TUTTO SU ANNA KALINSKAYA, LA NUOVA FIDANZATA DI SINNER. IL SILENZIO SOCIAL DELLA EX DI JANNIK MARIA BRACCINI - COSA MAI AVRÁ FATTO BRAD PITT AI FIGLI? – IL BACIO DI CLAUDIO AMENDOLA CON LA SUA NUOVA COMPAGNA, GIORGIA GUGLIELMAN, SUL SET DE "IL PATRIARCA 2" – CORONA SUL FLIRT DI FEDEZ CON LA SUPER MODELLA GARANCE AUTHIÉ E CHIARA FERRAGNI CHE HA LE DITA PIU’ LUNGHE DI QUELLE DI "ET" - PAOLA DI BENEDETTO E’ TORNATA COL TERZINO DEL TORO RAOUL BELLANOVA – CHI PRENDERA’ IL POSTO DI LORETTA GOGGI A “TALE E QUALE SHOW”? IN POLE C’E’…

Ivan Rota per Dagospia

Ma chi è Anna Kalinskaya, la nuova fidanzata di Sinner? Nata il 2 dicembre 1998 a Mosca, ha iniziato a giocare sin da bambina, a 5 anni. I suoi genitori sono stati professionisti di badminton. Le sue passioni sono il basket, la cucina e lo shopping.

Anche Kalinskaya ha un ex illustre: giovanissima, era stata fidanzata con Nick Kyrgios, il bad boy della racchetta. Una storia durata un anno e mezzo e finita nel 2020. Ps: La ex fidanzata di Sinner, Maria Braccini, non commenta sui social la nuova liaison di Jannik.

Vivienne, la figlia minore di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha rinunciato al cognome del padre: non è ancora sicuro che il cambiamento sia stato formalizzato anche legalmente. Vivienne ha fatto la stessa scelta dei fratelli maggiori Maddox e Zahara. Ma cosa mai avrá fatto Brad Pitt ai figli?

A un anno dalle prime foto tra l’ attore e la costumista , ecco su Oggi lo scatto del bacio che certifica la relazione sempre più profonda. Claudio Amendola e Giorgia Guglielman si baciano appassionatamente durante una pausa dalle riprese della fiction Il Patriarca 2.

Andrea Delogu invece, oltre ai Tim Summer Hits su Rai 1 con Carlo Conti, da Piazza del Popolo, da settembre sarà al timone di un nuovo programma d’ attualità su Rai 2 dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.

Mancano mesi e già è scattato il toto Sanremo. Chi saranno le nuove Paola e Chiara di questa edizione? A presentare l’ anteprima del Festival potrebbero essere Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che si sono distinti come commentatori dell’ Eurofestival nelle scorse edizioni.

Si dice che ci sarà non solo una tornata di Temptation Island, ma due consecutive: una a poca distanza dell’ altra. Inoltre é già in corso di registrazione un nuovo reality tenuto nascosto a tutti.

Paola Di Benedetto è tornata con Raoul Bellanova: la conduttrice ha festeggiato il compleanno del calciatore del Torino, ha poi pubblicato una dedica con una scritta inequivocabile : “Buon compleanno amore mio”.

Le perle di Perla Vatiero. Su Instagram la vincitrice del Grande Fratello fa sbellicare involontariamente dal ridere ogni giorno: “Ma solo a me rilassa sentire gli uccelli che “cinquettano”?” Una bella scuola serale, no?

Selvaggia Lucarelli ironizza: “Esistono libri che non esistono: l’esilarante (mia) rassegna stampa sulla surreale rassegna stampa sul Vaso di Pandoro (il libro da lei scritto). Che secondo i giornali (quei tre-quattro obbligati a citarlo) è un successo letterario di chi? Ma dei Ferragnez”.

“Se voglio la cultura vado a Parigi, in Sicilia ci si va solo per il mare e il cibo”, così disse Flavio Briatore.

Le dichiarazioni di Massimo Giletti al Festival della Tv: “C’è un’intercettazione di Marcello Dell’Utri che chiama il capo Ufficio Legale di Mediaset e dice “Giletti va chiuso”.” E poi riguardo La 7: “Peggio di un divorzio. Forse stavo toccando cose che non si devono toccare”.

Come si sa, Loretta Goggi ha lasciato Tale e Quale Show per dedicarsi alla pronipotina (?) Chi prenderà il suo posto in giuria? Si son fatti i nomi di Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Lorella Cuccarini, Platinette, Simona Ventura, Andrea Delogu, Elena Sofia Ricci e Matilde Gioli. Ma in rampa di lancio c’é l’ inossidabile Iva Zanicchi.

Chiara Ferragni posta foto in cui, causa eccesso di filtri e photoshop ha le dita delle mani più lunghe di quelle di ET. L’ Influencer ha indirettamente detto la sua sul presumibilmente falso flirt di Fedez con Garance Authié: un fan le ha scritto: “Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance! Ma a tutti i livelli, davvero“. Ferragni ha risposto con un cuore rosso, in un altro post ha messo ‘mi piace’ a un commento in cui le è stato scritto: “Hai lei (la cagnolina) e hai noi, semplicemente ti sei salvata“.

Ed ecco cosa dice Fabrizio Corona di Fedez e della nuova fiamma citando involontariamente canzoni de Il Volo e di Nada: “Sembrerebbe essere piombata nella sua vita come un angelo caduto dal cielo…Fedez in questo momento è molto confuso, la situazione con l’ex moglie, i figli, la casa, la rissa con Iovino, gli stanno dando alla testa. Ciò che sta provando a fare è darsi una botta di vita con qualche super modella. E per quanto possiate pensare che quest’ultima storia sia definitiva, sappiate che secondo noi, anche questa è destinata a una vita breve”.

