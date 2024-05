PILLOLE DI GOSSIP! TUTTO SULLA LOVE STORY DI LECLERC CON ALEXANDRA SAINT MLEUX (CHE ERA INSIEME ALLA MAMMA DEL PILOTA NEL PADDOCK) – FAGNANI E LO SCAZZO CON VIPERETTA - DONNARUMMA DIVENTA PAPA’, MALGIOGLIO E LA DEDICA D’AMORE IN MUSICA A CRISTIANO RONALDO – ALL’ISOLA DEGLI SCAZZI VALENTINA VEZZALI CONTRO SAMUEL PERON: “HAI SEMINATO ZIZZANIA NEI MIEI CONFRONTI” – IL PAUROSO INCIDENTE A KHADY: “PENSAVO DI PERDERE IL COLLO” (VIDEO DA BRIVIDI) - GENE GNOCCHI E SIMONA VENTURA E IL WEEK-END ROMBANTE DI DILETTA – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Si chiama Alexandra Saint Mleux: è la fidanzata di Leclerc che era nel paddock al Gran Premio di Monaco. 22 anni, studentessa di storia dell’arte, “Alex” è al fianco di Leclerc da poco più di un anno. La loro prima uscita ufficiale risale al 2023, in occasione del torneo di Wimbledon…

Diletta Leotta ha trascorso la domenica a Montecarlo, per assistere al GP di Formula 1 di Monaco. La conduttrice tv era presente sul circuito insieme al futuro marito Loris Karius, che sposerà il prossimo 22 giugno sull'isola di Vulcano, in Sicilia. Leotta ha scelto un look total denim abbinato a un paio di anfibi in pelle…

Donnarumma diventa papà, la compagna Alessia Elefante è incinta. Il portiere del Psg e la modella hanno dato il lieto annuncio pubblicando tre tenere foto indossando due maglie da calcio con le scritte "mamma" e "papà". Il post pubblicato da Donnarumma sui social: “Non vediamo l'ora di conoscerti”

Dopo tante hit, Cristiano Malgioglio è tornato con un nuovo tormentone: ecco Fernando, una canzone che è anche una dedica d’amore al famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo. Malgy ha dichiarato a Verissimo: “É un brano molto bello per l’estate, che è una dedica d’amore che io ho voluto fare a Ronaldo. Sì a Cristiano Ronaldo. Non è che sono innamorato…”

In una diretta Instagram da uno studio televisivo, Gene Gnocchi dice a Simona Ventura che hanno trombato e lei: “Ma smettila…non mi ricordo e questo è grave”.

Francesca Fagnani ha svelato i personaggi più “difficili” che ha intervistato a Belve: “Un paio di politici mi hanno dato la morte. Uno in particolare mi ha fatto tra messaggi e telefonate, le ho contate erano 54…Che cosa voleva? Ha fatto delle richieste, mi diceva ‘allora tagli questo e metti quest’altro… Un altro ancora mi scriveva ‘ti prego taglia questa cosa’. E ha anche aggiunto ‘ricordati che io sono ancora potente”.

Poi parla di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria: “Non gli era piaciuta l’intervista. Non mi ha firmato la liberatoria, si è nascosto il foglio nella camicia tutta abbottonata e se n’è andato subito via”.

La coppia Gaia e Mida formatasi ad Amici, ma durata come un gatto in tangenziale, ha di nuovo fatto sperare i fan quando la ballerina si è presentata a un firma copie del cantante a Napoli e poi a Bari.

E continua la telenovela del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi confessa a Di Più in una lunga lettera a Beatrice Luzzi. Garibaldi ha promesso alla Luzzi di avere ora intenzioni serie e che questa volta non la deluderà. Ma non poteva dirglielo in privato. In cerca di visibilità e con una fottuta paura dell’ oblio.

C’era una volta la retorica. Il 94enne Clint Eastwood sta 'raccontando'…: “Non cercare il lusso in orologi o bracciali, non cercare il lusso alle forchette o alle vele. Il lusso è risate e amici, il lusso è pioggia sul viso, Il lusso è essere amato dalla gente, il lusso è essere rispettato, il lusso è avere i genitori vivi, il lusso è poter giocare con i nipotini, il lusso è ciò che il denaro non può comprare”.

Su TikTok una ragazza ha pubblicato l’incontro in discoteca con due ballerini di Amici di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni e Dustin Taylor: “Quando vai a ballare con le tue amiche e ti ritrovi dietro Nicholas e Dustin di Amici“. Un internauta ha chiesto alla ragazza che ha pubblicato la clip: “Ma dov’eri? E si comportavano da fidanzati?“. Ecco la risposta: “Sì dai. Comunque eravamo ai Giardini dell’Eden“. Dopo la serata romana, i due sono partiti per la Germania a Stoccarda.

Fedez frequenterebbe la modella Garance Authié. La pagina Very Inutil People ha pubblicato un video dei due video e ha scritto: “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo”.Un commento per tutti sulla “storia”: “Ti sei appena lasciato dalla madre dei tuoi figli, e devi per forza esibire la 20enne? Ma un po' di sano riserbo? Fedez é davvero il solo che riesce a rendere simpatica la Ferragni”.

All’ Isola dei Famosi, Valentina Vezzali é un fiume in piena contro Samuel Peron: “Ho bisogno di dirti una cosa che ho maturato nell’arco di questa settimana“. ballerino le ha risposto sarcastico: “Oddio! Sentiamo!“, facendola incazzare. “Oddio sentiamo? No, ogni volta così! Ogni volta che ho cercato di parlare con te non mi hai mai prestato attenzione e ne va della mia reputazione”.

Ha proseguito: “Vorrei sbagliarmi ma penso che tu fin dall’inizio della prima puntata abbia seminato zizzania fra i naufraghi ai miei danni. Sai perché? Perché i termini e gli appellativi con i quali il gruppo mi vessava era lo stesso termine che tu, svariati anni fa in un’altra trasmissione televisiva (Ballando con le Stelle), ti riferivi a me. Il termine è: infantile. E anche all’epoca mi avevi fatto soffrire. Io ti auguro di andare avanti ma per me non ci sarà una terza volta“.

Ruota amara. Khady Gueye e Aras Senol si sono giocati il ruolo di leader con il gioco della centrifuga, ma dopo qualche giro Khady ha iniziato a chiedere aiuto. Elenoire Casalegno ha urlato: “Fermi, fermate tutto, fermate”. I capelli della modella si erano impigliati (così come la t-shirt di Aras). Tanta paura, ma tutto risolto e Luxuria ha detto che questo gioco non si farà più. Così come successo con Marina Suma prima ti ammazzano, poi si fanno perdonare dandoti l’immunità e la collana del leader. Per gentile concessione di Aras.

E sull’ Isola é arrivata Valentina, fidanzata esuberante di Edoardo Franco a cui sono stati tagliati i capelli. Rasarsi a zero per poter dare da mangiare a tutti e non è stato il primo salvato. Ai due é stato chiesto: "Il posto più strano dove lo avete fatto?”, risposta: “Noi due insieme?” In ogni caso era in bagno al karaoke. E quanto rode ai naufraghi che Artur Dainese se ne fotte delle loro provocazioni, e Matilde Brandi ancora lo accusa di aver rubato il cibo.

“Artur non ci prova con me”, “Va bene, lo farò io allora!" Dario Maltese, sempre piú sul pezzo, risponde a Elenoire Casalegno. Poi sta per lare scoppiare la giugulare a Matilde Brandi Maltese le dice che si sta “ripulendo” dalla partecipazione al Grande Fratello. E Casalegno che chiama il programma “Isola amara”? Al televoto Karina Sapsai, Matilde Brandi, Artur Dainese e Linda Morselli.

