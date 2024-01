PILLOLE DI GOSSIP! VANESSA INCONTRADA DI NUOVO IN CRISI CON IL COMPAGNO ROSSANO LAURINI? ROCCO SIFFREDI VEDE IL FIGLIO LORENZO TANO IN ACCAPPATOIO ROSA: “QUESTO È PROPRIO ANDATO, È PERSO” - PAOLO GIORDANO: “PARLIAMO PIÙ DELLA FERRAGNI CHE DELLA GUERRA A GAZA O IN UCRAINA. MA POI CI LAMENTIAMO SE TUTTI VOGLIONO FARE GLI INFLUENCER” – BRADLEY COOPER E GIGI HADID IN LOVE, LA FAMIGLIA DI NEYMAR SOSTIENE DANI ALVES (A PROCESSO PER STUPRO) - COS’ HANNO IN COMUNE WANNA MARCHI E SALVINI? – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”

Ivan Rota per Dagospia

lucrezia lando lorenzo tano

Che cos’ hanno in comune Wanna Marchi e Matteo Salvini? Difendono Chiara Ferragni legandosi al concetto che i processi andrebbero fatti in tribunale e non sui giornali.

Vanessa Incontrada ha pubblicato un post in cui fa riferimento a un amore finito, pur non precisando alcunché. In molti hanno pensato a una nuova crisi con il compagno Rossano Laurini, con lei da sedici anni, a cui ultimamente si era riavvicinata dopo un periodo di separazione.

gigi hadid 1

A poco meno di un mese dall'inizio del processo per il presunto stupro commesso il 30 dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona, Dani Alves può contare su un sostegno inaspettato. Secondo l'agenzia stampa brasiliana "UOL", la famiglia di Neymar Jr è intervenuta per sostenerlo sia a livello economico che con una consulenza legale.

vanessa incontrada

La famiglia di Neymar sostiene Dani Alves: il padre dell’attaccante ha provveduto a versare al giocatore detenuto per stupro 150.000 euro. Alla difesa di Alves partecipa ora anche Gustavo Xisto, uno degli avvocati di fiducia di Neymar senior. La 21esima sezione della Corte d'Appello di Barcellona ha annunciato che l'udienza si terrà il 5, 6 e 7 febbraio. Oltre alla condanna a nove anni di carcere, l'accusa chiede un risarcimento di 150.000 euro per le conseguenze fisiche e psicologiche dell'aggressione.

In un video si vede Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e ex concorrente di Ballando con le Stelle, mentre si arrampica su una macchina fitness, con un ridicolo pellicciotto rosa shocking, sotto solo dei boxer e un paio di calzini fantasia. Il divo a luci rosse ha commentato: “Ho capito…Questo è proprio andato. L’abbiamo perso.”

rossano laurini vanessa incontrada

Si ride al Grande Fratello. Perla (che si asciuga le ascelle con il phon) a Greta: "Stai facendo un percorso che comunque serve alla tua immagine che vuoi o non vuoi è stata un po' criticata, è andata un po' a rotoli. Cioè, non è un'immagine tanto pulita, quindi, tu stando qui ti stai anche ripulendo l'immagine" Ma pensa alla tua di immagine e impara l’ italiano.

Massimiliano Varrese: “…fai passare questo messaggio, brava”. Monia: “A me non frega niente del messaggio che faccio passare.” La stessa manipolazione che usava con Heidi Baci dicendole: “Attenta a cosa dici, ho una figlia a casa..”

E lui continua: “Mi stai evitando?”

rocco siffredi

Monia: “Ovviamente.” Max: “Perché?”. Monia: “Perché ho bisogno di stare bene, ho bisogno di leggerezza”. “Solo per averti detto di essere più dolce?” Monia: -“Non é la prima volta”. Max: “D'accordo.”

La falsitá di Rosy Chin. Fiordaliso: “Bisogna cambiare questi pensieri negativi.” Rosy: “E che dobbiamo fare, io cerco di essere nel mio mondo fatato con gli unicorni, con le libellule, nel mondo zen.” Fiordaliso: “…brava, stai nel tuo mondo fatato.”

Paolo Giordano: “Parliamo più della Ferragni che della guerra a Gaza o in Ucraina. Ma poi ci lamentiamo se tutti vogliono fare gli influencer”.

neymar dani alves

Beatrice Luzzi, la “madre” del Grande Fratello, come la chiamano gli internauti, comincia a farsi sentire: “Credimi io mi vergogno per lui e per lei ( Paolo e Letizia )…lei è ancora peggio perché manda avanti lui…e quel cretino gli fa da cavalier servente.” E Fiordaliso ha dovuto spiegare a Letizia cosa significa essere umanamente decenti.

Fiordaliso: “Non perché uno è più giovane o l'altro é più grande, o come é morto o come non é morto. Sono uguali i dolori.” Questo come commento a quanto detto dal decerebrato Giuseppe Garibaldi riguardo la scomparsa del padre di Beatrice (anziano) e di quello di Letizia (giovane).

bradley cooper gigi hadid

Il “famoso” stilista Stefano Miele, tanto amato in rete, non é onesto e gioca sporco. Sentite cosa dice Stefano su Anita: “Mi è simpatica, è sempre carina, molto educata, intelligente.” Stefano su Federico: “Fuori non lo frequenterei”.

Stefano a Federico: “Staccati da lei (Anita), non ti merita.”

Bradley Cooper e Gigi Hadid si frequentano da poco, ma sembrano molto convinti del loro amore. L’attore, 49 anni e la modella 28enne avrebbero l'intenzione di trasferirsi definitivamente in Pennsylvania, via dalla pazza folla.

Una curiositá. La canzone "Now We Are Free" del film Il Gladiatore composta da Hans Zimmer e cantata da Lisa Gerrard in realtà ha parole totalmente inventate, non riconducibili a nessuna lingua umana ne artificiale.

beatrice luzzi con varrese beatrice luzzi beatrice luzzi gigi hadid 4