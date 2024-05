PILLOLE DI GOSSIP! VIDEO: LA PRESUNTA NUOVA FIAMMA DI FEDEZ, LA MODELLA GARANCE AUTHIÈ, CANTA IL NUOVO SINGOLO DEL RAPPER MA LUI VIENE AVVISTATO IN DISCOTECA CON UNA MODELLA SPAGNOLA – IL SINDACO DI MONTALDO (JUVENTINO) ATTACCA RUGANI E MICHELA PERSICO DOPO LA FESTA DEL MATRIMONIO: "DEVONO VERGOGNARSI” – MASSIMILIANO VARRESE MEJO DE SHAKIRA: L’EX GIEFFINO E LA REVENGE SONG DEDICATA A BEATRICE LUZZI – ANNALISA DUETTA PURE CON TANANAI, MELISSA SATTA E LA PROPOSTA DI MATRIMONIO (CON UNA BARBIE) DI BOATENG, JESSICA MALENA E CIRO IMMOBILE - CORONA VS LUXURIA…

Ivan Rota per Dagospia

garance authie

Tutte queste nuove fiamme esibite da Fedez in luoghi dove ti vedono tutti (soprattutto i fotografi) stanno cominciando a insospettire: donne esibite come paraventi? Per farsi vedere felice? Per ingelosire la sua ex Chiara Ferragni? Ora é il turno della modella spagnola Violeta Toloba. La coppia sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti intimi al Twiga di Montecarlo. Si pensava fosse Garance Authié, ma invece no: “la storia” sarebbe iniziata al Coachella.

garance authie 22

Urla e schiamazzi al matrimonio di Rugani e Persico. Il sindaco di Montaldo Torinese Gaiotti (tifoso della Juve) attacca: "Nessuno ha chiuso occhio per colpa della musica a tutto volume e anche per via delle urla. Veramente un gran baccano. Le lamentele degli abitanti di Montaldo sono più che giustificate. Devono vergognarsi per come si sono comportati. Il fatto che si trattasse di festeggiare il matrimonio di un calciatore della Juventus non li giustifica. Non c'è stato alcun rispetto per il nostro bel paese. Possono venire a Montaldo quando vogliono. Sono liberi di farlo, ma per quanto mi riguarda sono ospiti sgraditi"

violeta toloba 34

Jessica Malena parla a Chi del rapporto con il marito Ciro Immobile, che quest’anno spesso è stato costretto a fermarsi per problemi fisici: "Abbiamo passato momenti difficili ma non legati al rapporto tra di noi. nell'ultimo anno Ciro ha giocato meno, è stato un periodo complicato, ma aveva la famiglia, cercavamo di risollevarlo".

Melissa Satta ha raccontato, ospite di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta, della proposta di matrimonio di Boateng: "Me lo chiese in Sardegna, mi disse stasera usciamo a cena fuori io e te, vestiti carina". Andammo su una barca, ma io non avevo capito niente. Mi aveva già regalato un anello, e in barca tirò fuori la Barbie sposa…”

Massimiliano Varrese mejo de Shakira. L’ex gieffino sbarca su Spotify col nuovo (inascoltabile) singolo Fai Clap Clap, una revenge song dedicata a Beatrice Luzzi. E Varrese scrive su Instagram : “…mesi di silenzi mentre le cattive lingue tagliavano, cucivano e diffamavano me e la mia famiglia, mentre non potevo difendermi…”

violeta toloba

Anche meno. Annalisa che duetta con Capo Plaza, con Guè ed Ernia, con Tedua e ora pure con Tananai. Il tutto nel giro di appena un mese.

Quando un'artista viene trattata come un limone da spremere e l'unico interesse è il conto in banca.

“Sto invecchiando, l'anno prossimo compio 60 anni. Quello che mi manca è una cosa che può sembrare superficiale, ma che potrebbe cambiarci la vita. Parlo della gentilezza, se riuscissimo a diffonderla faremmo un regalo agli altri e a noi stessi e potremmo vivere in un mondo molto più piacevole. Mi illudo di diffondere gentilezza, anche se, al momento, i risultati sono mediocri”: le Belle parole di Alessandro Gassman su La Stampa.

Ma é tutto a posto a L’Isola dei Famosi? "Chi è un naufrago opposto a quel gentleman di Aras?” Vladimir Luxuria che fa questa domanda per far sì che i naufraghi dicano Artur…

varrese luzzi

Ai confini del reality. Grazia Sambruna fa sapere: “L’ANTEPRIMA DEL FILM DI LANTHIMOS È “SOLO PER INFLUENCER”. C’è altro da aggiungere? Secondo me, no. Me le vedo già tutte in sale a darsi consigli sulla beuaty routine durante il film x poi piazzare storia ig “È BELLISSIMO” l’indomani”. Tranquilli tutti comunque: Kinds of Kindness é una “sóla”.

Fabrizio Corona punta il dito contro Mediaset per aver messo Vladimir Luxuria alla conduzione de L'Isola dei Famosi: “Ma come cazzo fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pisello, un reality su Canale 5 che guardano le famiglie… truccato con le tette finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male…”

Tra la ballerina di Amici Elena D'Amario e l'attore Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori ci sarebbe una crisi profonda, ampliata dal fatto che sui social di entrambi non c'è traccia da mesi della loro storia d'amore.

fedez

Complice l'After party del Met Gala, Kendall Jenner e Bad Bunny sono tornati insieme e continuano a venire paparazzati . Per molti era già tutto chiaro dallo sguardo che i due ex si scambiavano nella foto su un divano che ha fatto il giro dei tabloid…

Grande affluenza di pubblico alla Galleria Winarts di via Ravizza a Milano che ha esposto per la prima volta le opere del giovane artista milanese Filippo Palacino, classe 1999. L’artista vuole rappresentantare l’ansia giovanile emersa con forza nel periodo post-pandemico.

Il Grand Hotel Quisisana, lo storico ed elegante hotel di Capri, da oggi al 3 giugno accoglie gli ospiti del “Vip Champion”, la manifestazione più glamour dell’estate. Tra questi: Alfonso Signorini, Pamela Prati, Tosca D’Aquino, Valeria Marini, Melissa Satta, Samira Lui, Alex Belli e Noemi. Una volta c’ erano Jackie Kennedy, Gianni Agnelli e via elencando.

