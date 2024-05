PILLOLE DI GOSSIP! VIDEO: RAZ DEGAN FUORI CONTROLLO A “CIAO MASCHIO”: “DOPO AVERLO FATTO TI PIACE DI PIÙ LAVARTI LE MANI O ANNUSARLE?”. LA RISPOSTA DI JERRY CALÀ: “TU NON SEI RAZ, SEI PAZ DEGAN…” (E POI RICORDA QUANDO MARA VENIER LO INSEGUI’ COL BASTONE) – LAZZA E GRETA ORSINGHER, EX DI FEDEZ, FESTEGGIANO: IL MOTIVO – ALL’ISOLA DEGLI SCAZZI FRANCESCO BENIGNO TORNA ALL’ATTACCO DI LUXURIA (CHE PALLE!) – TOMMASO STANZANI PARLA DELL’EX ZORZI E SONIA BRUGANELLI SPIEGA PERCHE’ ERA A PALMA DI MAIORCA CON ANGELO MADONIA – VIDEO

’Con Mara Venier ci siamo sposati a Las Vegas. Poi tornati in Italia abbiamo deciso di fare una festa a Castiglioncello e leimi scoprì mentre parlavo in maniera ‘’intensa’’ con una ragazza. Io, in verità, avevo bevuto un po’…’’

È il racconto che Jerry Calà fa a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo: ‘’Mi ero allontanato un attimo con questa ragazza, - ha proseguito Jerry - ma Mara è arrivata e si è arrabbiata molto. Sappiamo che lei ha un carattere prominente. Ha preso un bastone e mi ha rincorso per tutto il locale, cercando di colpirmi”

Raz Degan fuori controllo a “Ciao Maschio”. “Dopo averlo fatto ti piace di più lavarti le mani o annusarle?”. La risposta di Jerry Calà: “Tu non sei Raz, sei Paz Degan…”

Il cantante Lazza diventa papà per la prima volta. "M I N I Z Z A L A", questo il testo scelto dall’ interprete di Cenere e Cento messaggi, e dalla sua compagna per accompagnare gli scatti che documentano la gravidanza: immancabile ecografia e foto di coppia col pancino di Greta esibito.

La relazione tra il rapper e Greta Orsingher è iniziata pochi mesi fa, ufficializzata su Instagram all'inizio del 2024 dopo la fine della lunga storia d'amore tra Lazza e la modella Debora Oggioni. Le voci di una frequentazione tra il 29enne e l'ex fidanzata di Fedez prima dell'incontro tra il rapper e Chiara Ferragni erano circolate nel gennaio 2024, ma erano state rese pubbliche soltanto il 12 marzo scorso con una foto di coppia su Instagram

Che tristezza: continua la guerra di Francesco Benigno contro la conduttrice de L’ Isola dei Famosi: “Buonasera signor Vladimiro Guadagno, volevo fare questo video stile Pandoro come lei ha fatto il suo per dirle che io in 57 anni non avevo mai visto una persona recitare così male. E soprattutto non avevo mai sentito dire una persona che non ha denunciato mai nessuno e che non lo farà neanche nei miei confronti”.

E ha proseguito: “Perché la verità è che non avevi niente da denunciare. Il signor Francesco Benigno è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato. E adesso anche prendersi gioco di mio figlio dicendo che lei non denuncia perché non vuole togliere i soldi a mio figlio. Grazie, Vladimiro Guadagno. Ma noi non avremmo mai dato dei soldi a te perché tu..”

All’ Eurofestival ha trionfato Nemo che dopo la vittoria ha cantato di nuovo The Code: a fine esibizione, il trofeo, un microfono di cristallo, gli é caduto per terra e si é spezzato in due.

Il vincitore queer dell’Eurovision Song Contest, Nemo ha detto : “The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Ecco perché per me, in quanto persona genderqueer, è molto importante difendere la mia intera comunità LGBTQIA+…Essere no binary è una parte importante della mia verità”.

Loredana Berté: “Se fossi arrivata all' Eurovision a Malmö avrei avuto un sacco di “fenz”, a partire dal conduttore dell’edizione italiana! Grazie Gabriele Corsi!” Così al conduttore che ha indossato in Svezia una maglietta dedicata a Pazza, la canzone presentata dalla Berté a Sanremo.

Molti addetti al settore, ancor prima del settimo posto di Angelina Mango, dicevano una cosa antipatica e continuano a dirla: se al suo posto ci fosse stata Annalisa, l’ Italia avrebbe vinto.

Ad Amici, il guanto di sfida proposto da Lorella Cuccarini ha creato nuovi contrasti tra Mida e Holden. Il cantante di Rossofuoco ha chiesto a Holden di fargli sapere se sceglierà di iniziare a lavorare al guanto e lui ha risposto: “Non so veramente che dire. Io devo dirti adesso se accetto così non inizi a lavorare per nulla? Lo sai quante volte l’ha fatto con te Martina?”. Ecco, bravo.

Mida si é giustamente incazzato: “Diamoci un limite di tempo. Se poi devo lavorare al pezzo… Ma perché devi rispondere così? Io non ti sto attaccando eh, perché devi rispondere così. Non vorrei lavorare il pezzo e poi lo butto. Se tu lo fai inizio a lavorare“. Il tutto stasera.

Tommaso Stanzani, il ballerino star di Viva Rai Due, a Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato del nuovo fidanzato, il palestratissimo collega Oreste Gaudio, senza farne il cognome.

E, a proposito dell’ ex fidanzato Tommaso Zorzi, ha dichiarato di essere stato lui a lasciarlo: “…è una persona intelligente, talentuosa, educata e simpatica, ma non fa proprio per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a quello che credo io. Io sono più giovane e vedo ancora le fiabe alla Disney”.

Dopo il gossip che li dava come coppia, Sonia Bruganelli ha voluto spiegare a Casa Chi il suo incontro con il ballerino Angelo Madonia: "Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Madonia, c’era anche Boero…Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’ estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo…” Ma nella di lui casa a Roma ci é andata per una lezione di ballo?

