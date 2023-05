Ivan Rota per Dagospia

Mi scappa la pipì. A L'Isola dei Famosi un concorrente si piscia addosso in diretta! È successo a Luca Vetrone, influencer e tiktoker, durante la prova leader che ha disputato con Pamela Camassa

Il fidanzato turco di Cristiano Malgioglio é geloso . Ecco cosa ha detto il cantautore: “Io nella vita sono sempre stato uno che ha tradito. Lui ha visto su Instagram la mia foto con Giuseppe Gioffrè ( giurato con la Malgy di Amici) mi ha bloccato e non so come trovarlo. Questo significa che era molto innamorato di me e che ora sono single”. Poche speranze che torni nella loro casa con vista sul Bosforo anche se Malgioglio lo chiama “fosforo”.

Ad Amici grande amicizia e nulla più tra Wax e Angelina Mango anche se qualcuno con la sfera di cristallo ha previsto che si frequenteranno. Ovviamente si tratta solo di una “divinazione” visto che la figlia di Mango é fidanzata con il giovane chitarrista Antonio Cirigliano.

Luca Tommasini ha fiuto in fatto di uomini e per il tour di Paola e Chiara ha scelto quattro figaggioni da sturbo : accanto alle due sorelle si saranno quattro ballerini : Carmine Verola, Jonathan Jenvrin, Michele Lanzeroti e Vincenzo Di Prisco. Quattro ballerini bravissimi e soprattutto fisicatissimi .

Occhi puntati su Guè e Annalisa. Lui la segue costantemente sui social. Nessuna conferma di una liaison, ma domenica sera,quando Annalisa èstata ospite a Che Tempo che Fa, avrebbe alloggiato in un hotel a cinque stelle nel centro di Milano. Ma che ci faceva lì il rapper che ha casa a Milano?

Il post di Aurora Ramazzotti al bar davanti a un drink ha scatenato polemiche. «Ora d’aria per mami» ha scritto la neomamma. In molti l’hanno attaccata perché può permettersi di uscire avendo la tata in casa che cura il bambino. Lei ha risposto con un nuovo post al supermercato con il piccolo Cesare. «Vicini vicini» ha scritto come risposta a chi aveva puntato il dito sulla lontananza dal figlio.

Paola Barale sempre piú lanciata: un dirigente Rai punta su di lei e sarebbe in rampa di lancio un programma in prima serata che la vedrebbe come conduttrice.

Roberto Bolle dice di bere otto litri di acqua al giorno. Sicuramente non ha problemi di prostata.

All’Isola dei Famosi tutti contro Helena Prestes che comanda e ordina mettendosi sempre a favore di telecamera tanto che Corinne Clery l’ha paragonata alla Gestapo. Odia Fiore Argento che si é infortunata come Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone. L’Isola della sfiga. E poi la Prestes spiazza tutti chiedendo alla conduttrice: “Come sta Silvio Berlusconi?

All’Isola hanno separato le coppie e Alessandro Cecchi Paone non l’ha presa per niente bene. Ha detto che non vuole proseguire se non con il suo Simone Antonini. Ha parlato di un contratto firmato solo per essere in coppia e ha detto che ci penseranno i suoi avvocati. Ilary Blasi, visibilmente incazzata, gli ha chiesto di proseguire da solo per questa settimana. Attendiamo sviluppi .

Un rasserenato Cecchi “Pavone” svela poi di aver violato il regolamento: “Io devo fare un’ammissione per l’amore che porto a te, al programma e all’azienda. Alle quattro, mentre ero al capezzale di Simone, è venuta impietosita un’infermiera e mi ha portato una ciambella e del caffè zuccherato. So che non si deve fare e me ne scuso, se dovessi rientrare con Simone per un giorno non mangio nulla e devolverò tutto quello che spetta a me alla mia nuova tribù”.

Nathaly Caldonazzo sola sull’Isola di Sant’Elena: “ Sto insegnando agli uccelli a cantare e percepiscono molto bene”. Enrico Papi dallo studio: “ Il sole fa male. Ma siamo sicuri che la Caldonazzo stia bene?” E Ilary Blasi a Papi: “ Io parlo con altri animali. Te lo dico quando andiamo al nero”. A chi si riferiva?

La Caldonazzo viene riportata sull’Isola per chiarire con Cecchi Paone ( figurati!). Poi per restarci si deve sottoporre a una prova che non supera. Viene quindi rispedita sull’Isola di Sant’Elena dove ora a farle compagnia c’é l’eliminato Christopher Leoni. Prima però se la prende con gli autori e con Vladimir Luxuria che la rimprovera di essere troppo rancorosa: “Sono gli autori che me lo chiedono e che incalzano…Questo succede quando vado a fare i confessionali. Non mi dicono di litigare, ma quando faccio i confessionali… posso finire? Perché altrimenti ogni volta lei (Vladimir ) si becca l’applauso e io passo per pazza.”

In nomination finiscono in cinque: il nuovo arrivato Gian Maria Sainato ( che peró dispone di un bacino di followers non indifferente), Helena Prestes ( la “Linda Blair” dell’Isola: a rischio ), Marco Mazzoli e Paolo Noise che hanno triturato i coglioni a tutti perché si lagnano per tornare a casa. Infine, Fiore Argento. Leader della serata, grazie all prova di resistenza del “”girarrosto”, Pamela Camassa e poi Luca Vetrone che sentiamo dire mentre gira sul tronco: “Quando scappa, scappa”. Pare si sia fatto la pipì addosso.

François Ozon, decenni dopo Gocce d’Acqua su Pietre Roventi, torna con il favoloso Peter Von Kant, versione al maschile del dramma lesbo Le Lacrime Amare di Petra von Kant, a omaggiare il grande Rainer Werner Fassbinder. Persino la locandina riprende pari pari quella, disegnata da Andy Wharol, di Querelle, il film cult di Fassbinder . Nel cast di Peter von Kant ci sono Hanno Shygulla, attrice feticcio di Rainer, e la ritrovata Isabelle Adjani. Scintille tra le due dive durante le riprese. Esce il diciotto maggio.

Domani sera su Rai Uno, durante la cerimonia della sessantottesima edizione dei David di Donatello, presieduti e diretti da Piera De Tassis, saranno consegnati il premio alla carriera a Marina Cicogna, grande produttrice, e il David Speciale a Isabella Rossellini.

Come sarà il prossimo Grande Fratello? Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti ben informate, si va nella direzione di una modalità mista, personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti… Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrasto due mondi, avere novità e tradizione.”

