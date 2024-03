PILLOLE DI GOSSIP! LA VOMITATA DI FABIO CARESSA A “PECHINO EXPRESS” E IVAN ZAZZARONI LO PERCULA A “DEEJAY FOOTBALL CLUB”: VIDEO STRACULT – MATTEO BERRETTINI, DOPO MELISSA SATTA, SI CONSOLA CON FEDERICA LELLI, EX DI ULTIMO? - GHALI TORNA SULLA QUESTIONE PALESTINESE (CHE PALLE!): “SONO DELUSO DA TANTI ARTISTI ITALIANI. TUTTI PIEGATI DALLA PAURA DI ESSERE TAGLIATI FUORI” - LA VERSIONE DI LAURA MORANTE: “HO LAVORATO, NON PER L’ARTE, MA PER VIVERE. DEI FILM CHE HO FATTO NE SALVO 7” – LE ULTIME DAL “GRANDE FRATELLO” – FIORI D’ARANCIO PER CECILIA RODRIGUEZ. E LA SORELLA BELEN… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

fabio caressa pechino express

Fabio Caressa è uno dei protagonisti della nuova edizione di Pechino Express insieme alla figlia Eleonora. Nel corso di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha ironizzato: "Stanno arrivando un sacco di messaggi su Caressa per la scena della zuppa di tartaruga. Ti chiameremo vomitino". Caressa ha raccontato: "Mi hanno scritto pure Allegri, Capello e altri allenatori per prendermi in giro".

Giovedí sera la potremo vedere su Rai Uno nei panni di Alda Merini in Folle d’ Amore. Ieri invece Laura Morante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In e ha detto una grande verità: “Ho lavorato, non per l’arte, ma per vivere. Dei film che ho fatto ne salvo sette o otto.. John Malkovich mi ha detto che mi posso ritenere fortunata.”

fabio caressa e la figlia eleonora

A “Viva Rai 2”, a Roma, al semaforo ecco Giorgia che per strada perfora i timpani di tutti i conducenti con il megafono cantando “Come saprei”. Un mito.

Matteo Garrone non si butta giù per il mancato Oscar a Io Capitano: “E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili.”

federica lelli

Ryan Gosling non ha vinto alcuna statuetta, ma ha divertito il pubblico cantando "I'm just Ken". Peccato che le coreografie del suo e degli altri pezzi fanno rimpiangere persino quelle di Elodie e Annalisa.

Ghali, dopo che a Sanremo ha chiesto lo stop “al genocidio” e le sue parole hanno creato un caso politico, rincara la dose: “Sono deluso da tanti artisti italiani che hanno la penna per dire qualcosa, da quelli francesi, e quelli inglesi, dalla gente della moda che ti guarda dalla testa ai piedi, dai finti attivisti affamati di fama. Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Mi sono circondato per anni di persone che non mi immaginavo sarebbero rimaste in silenzio di fronte al genocidio in Palestina. Avete più soldi ora? Avete più like e follower? Siete più cool e alla moda?” Che palle: ma cantare, e basta, no?

fabio caressa 3 pechino express

La nipote della principessa Diana, Kitty Spencer, ha stupito pubblicando la foto del suo primo figlio nel giorno della Festa della Mamma che si celebra il 10 marzo, nel Regno Unito. Kitty, 33 anni, figlia maggiore del fratello di Diana. Nessuno, tranne pochi familiari , era al corrente della sua gravidanza e dell'arrivo del primo figlio con il marito 65enne Michael Lewis.

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati da poco, ma il tennista sembra essersi giá consolato. Negli ultimi giorni, come illustrano le foto scattate da Gabriele Parpiglia, il tennista era con una ragazza. Si tratta di Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo. Si attendono conferme.

ghali

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro matrimonio, a sette anni di distanza dal Grande Fratello Vip che li ha fatti conoscere (anche nell’ armadio…) Si sposeranno il 30 giugno 2024. Belen Rodriguez sará la damigella d'onore.

Grande Fratello. Beatrice Luzzi dice che una notte lei e Perla Vatiero si sono fatte una lunga chiacchierata. Perla si sveglia con una nuova consapevolezza e dice “ho capito che non mi devo fidare di nessuno” generando il panico in casa. Cosa fará?

federica lelli 6

Beatrice a Giuseppe Garibaldi: “Mi hai detto più di una volta in diretta che sono cattiva, dico sempre cose cattive. Tutte le volte che sei intervenuto in diretta per farmi le scarpe a gamba tesa, tante volte”.”

Il bidello ha perso la memoria, ma Beatrice Luzzi non dimentica.

Alessio Falsone dopo aver ballato con Beatrice ha detto alla “sua” Anita Olivieri che la Luzzi potrebbe averci provato con lui. Anita, coprendosi il microfono ha risposto: “Guarda che lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre.“ Un autore è intervenuto dalla regia: “Anita!”. Poco dopo Anita ha concluso con un altra “cessata”: “Non solo è quella roba lì, ma é anche un po’ invidiosa, vuole tutto ciò che è mio“.

cecilia rodriguez

Alessio Falsone giá mette in dubbio il suo rapporto con Anita: parlando con Rosy Chin, ha detto di avere dei dubbi sul futuro della relazione: “Sarà difficile perché siamo distanti, lei Roma, io Milano. Magari non ci andrà di fare avanti e indietro, io sono molto comodo. Poi può succedere di tutto…”

federica lelli 3 fabio caressa 1 pechino express cecilia rodriguez ignazio moser federica lelli 2