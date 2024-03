PILLOLE DEL GRANDE FRATELLO! PERLA VATIERO, EX TEMPTATION ISLAND, TRIONFA NELLA FINALE DEL “GF”. È LA VITTORIA DI MARIA DE FILIPPI – PREMIO DELLA CRITICA A BEATRICE LUZZI, "REGINA" SENZA TRONO, CHE BECCA I COMPLIMENTI DI SIGNORINI – LA DISAVVENTURA DI REBECCA STAFFELLI E IL MESSAGGIO DI GIULIA SALEMI - FINISCE IN RISSA CON IL FRATELLO DI GRETA ROSSETTI INFURIATO CON MASSIMILIANO VARRESE. CALCI E PUGNI ALL'AUTO DELL'ATTORE: IL MOTIVO DELLA SBROCCATA (SPOILER: C'ENTRA LA FIDANZATA, EX DI VARRESE) - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello. La vittoria di una “creatura” di Maria De Filippi è la sconfitta del Grande Fratello. La gente ha preferito Temptation Island. Ora Anita Olivieri con “Alesso” Falsone sono i prossimi candidati al reality “mariano”. Premio della critica per Beatrice Luzzi, regina senza trono…

La priorità di Anita Olivieri é stata andare al centro dello studio e fare le giravolte per la sconfitta di Beatrice Luzzi: questa descrive chi é questa “plurilaureata”. Alfonso Signorini invece, mentre Perla Vatiero viene festeggiata, abbraccia fortemente e ringrazia la Luzzi.

Alfonso si dispiace con Beatrice per il risultato e le dice: “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna“. Dopo questi complimenti Beatrice ha risposto: “Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro“.

Si capisce solo il labiale e lei poi pare dica: “Io só io”. Ma viste le percentuali bulgare con cui la Luzzi ha sempre superato le nomination forse c’é qualcosa che non va: 111 nomination, 19 televoti su 20 vinti, 1° finalista con il 60%.

La vida loca. Il grande Ricky Martin, ormai separatosi dal marito, mette like a Federico Massaro, concorrente del Grande Fratello. Vabbé.

“Ti ringrazio per questa opportunità”, dice Rebecca Staffelli ad Alfonso Signorini. E lui: “Devi ringraziare l’ azienda”.

Due gruppi da tre decisi a caso, niente piramidali, niente duello al televoto per questa finale del Grande Fratello. Tutto per mandare alla sfida finale Beatrice Luzzi e Perla Vatiero.

Alfonso: -“Come definiresti il tuo grande fratello?” Beatrice Luzzi: “Autocontrollo”. Ha ragione perché fossero stati altri al suo posto, si sarebbero fatti squalificare dopo un giorno.

Involontariamente hot. Rebecca Staffelli ha detto la sua ultima opinione: “ Tu Alfonso sei un tortino dal cuore morbido. Ma per scoprirlo bisogna entrarti dentro”. E Cesara Buonamici dice a Signorini: “Tu ti sei messo in una posizione d’ amore nei confronti di Beatrice Luzzi”. Quale?

Alfonso Signorini ha detto che quest'anno ha seguito tutto su X tramite un fake, non per niente questa è stata anche la sua edizione.

Giulia Salemi, sostituita al GF da Rebecca Staffelli: “Sono stata spettatrice, dopo tre anni di impegno, di quello che reputo il programma più divertente e leggero del panorama televisivo Italiano. Silenziosa ma sempre presente perché la riconoscenza per me è una forma di rispetto ed educazione. Sono felice per tutta la squadra, ma in particolar modo per Alfonso che anche quest'anno è riuscito a portare a casa il risultato in un'edizione sulla carta difficilissima.”

Finisce in rissa con Josh, il fratello di Greta Rossetti infuriato con Massimiliano Varrese: calci e pugni all'auto dell'attore. A rivelare il motivo della sfuriata di Josh Rossetti, è stato Stefano Miele che, durante una live di Instagram ha incontrato la fidanzata di Josh, Monia, e ha rivelato: “Massimiliano ha iniziato ad applaudire verso Monia dicendo ‘brava, brava, brava’ e Josh si è arrabbiato. Però posso dire una cosa io? Non c’è giustificazione a tutto questo. E non si possono giustificare comportamenti violenti”. Quindi sarebbe stato tutta una questione di gelosia e provocazioni: Massimiliano ha scoperto della nuova relazione della sua ex con Josh e ha iniziato a provocarla con applausi ironici (forse pensava che tra i due ci potesse essere ancora qualcosa dopo il programma), ma a rispondere alle provocazioni è stato Josh

