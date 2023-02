11 feb 2023 19:05

PILLOLE DI SANREMO - COME MAI IL DIRETTORE STEFANO COLETTA BALLA "AMERICAN WOMAN" DI ELODIE MA NON ACCETTA DI CANTARE QUANDO ARISA PROVA A DARGLI IL MICROFONO? - LA CRITICA DI SELVAGGIA LUCARELLI: “GIUSTAMENTE IL MONOLOGO DI CHIARA FRANCINI, L’UNICA CHE SA GOVERNARE UN PALCO, A NOTTE FONDA" - LEO GASSMAN DA QUANDO VOTA IL PUBBLICO STA ROTOLANDO IN CLASSIFICA. EFFETTO CONTRARIO HA FATTO ELISA A GIORGIA – L’INCONTRO TRA LA MALGY E CARLA’ BRUNI…