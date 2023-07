PINO, CHE CASINO! - PINO INSEGNO PROVA A METTERE UNA PEZZA DOPO AVER DETTO CHE L'EX "GATTA NERA" DEL "MERCANTE IN FIERA", AINETT STEPHENS, NON CI SARÀ NELLA PROSSIMA STAGIONE PERCHÈ "È DIVENTATA GRANDE" (LUI HA 63 ANNI, LEI 41): "LE HO MANDATO DEI MESSAGGI, È TUTTO APPOSTO, SIAMO AMICI" MA LA MODELLA VENEZUELANA LO SBUGIARDA: "NON GLI HO NEMMENO RISPOSTO. TRA NOI C'È SEMPRE STATA CORDIALITÀ MA MAI UN RAPPORTO DI AMICIZIA”

1. AINETT STEPHENS: «DA PINO INSEGNO SOLO DEI VOCALI. MI HA DETTO CHE PRENDERÀ UNA RAGAZZA BIANCA PER MOTIVI DI POLITICAMENTE CORRETTO»

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per “il Corriere della Sera”

[…] Aveva chiesto le scuse di Pino Insegno e lui ha detto a Tv Blog che vi siete sentiti ed è tutto tranquillo. È così?

«Veramente lui mi ha mandato delle note vocali, a cui non ho nemmeno risposto».

Ha detto anche che siete amici.

«Non voglio sputare nel piatto in cui mangio, Pino lo ringrazio moltissimo perché il

grande porta in tv. Tuttavia non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia, neanche ai tempi. C’era cordialità e finita lì».

Ritiene che il suo commento sull’età sia stato sessista?

«Sicuramente non è stato un commento che ha valorizzato il genere femminile».

È il famoso ageismo?

«Esattamente. Ognuno è libero di inserire chi vuole nelle proprie trasmissioni, non è un problema che venga chiamata una ventenne piuttosto che una cinquantenne: così come è stata data a me un’opportunità ai tempi, va bene che venga data a un’altra donna, più giovane o più vecchia.

Quel che mi dà fastidio è che il genere femminile venga sminuito da quel punto di vista. Un uomo è vigoroso, affascinante e valido per qualsiasi ruolo fino ai 60 o 70 anni, mentre la donna dopo i 30 viene buttata nella raccolta dell’umido».

Pino Insegno ha 63 anni: due pesi e due misure?

«Seguendo il suo ragionamento allora sarebbe il caso anche di fare spazio a conduttori più giovani. Mi pare che la disparità sia ovvia».

Lei ha giustamente sottolineato che a 40 anni si sente benissimo.

«Il bello è che se metti a confronto un uomo e una donna di 40 anni, è quasi sempre la donna a portarli meglio e non è che siamo tutte rifatte - non che ci sia qualcosa di male a rifarsi. Una volta forse portavamo male l’età perché vivevamo soggiogate e non potevamo esprimerci. […]».

Le sarebbe piaciuto riprendere il suo ruolo nella trasmissione?

«Forse sì, ma non così muta come ero una volta, decisamente non allo stesso modo. Sono in evoluzione, ho altri progetti, ora mi sto dedicando a un podcast che vorrei lanciare con dei consigli per le coppie».

Pino Insegno ha fatto sapere che non ci sarà una nuova Gatta Nera.

«A me nei messaggi vocali ha detto che molto probabilmente prenderà una ragazza bianca e che avrà un altro nome. Non potrà chiamarsi Gatta Nera per motivi di politicamente corretto».

Cosa gli direbbe?

«Accetto la sua scelta e auguro buona fortuna alla nuova ragazza. Pino non è una cattiva persona, ma chissà come si sarebbe sentito se avessero detto la stessa cosa a sua figlia. Ci vorrebbe un po’ più di savoir-faire nel dire le cose, sfido qualsiasi donna a non sentirsi offesa.

Lui non è stato elegantissimo, ma questo deve servire da spunto più generale perché è così in tutti i settori: nello spettacolo come anche per le commesse che dopo i 30 anni non vengono più prese a lavorare».

2. PINO INSEGNO A TVBLOG: “NIENTE SCUSE AD AINETT STEPHENS, OGGI L’HO SENTITA E LE HO DETTO DI NON PRENDERSELA…”

Massimo Galanto per www.tvblog.it

[…] In serata TvBlog ha contattato Pino Insegno, il quale, dopo aver precisato che nel nuovo Mercante in fiera non ci sarà alcuna gatta nera, ha provato a ridimensionare la vicenda: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande! (ride, Ndr)“.

