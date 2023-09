27 set 2023 10:21

PINO INSEGNO, CHE BOTTA! - DOPO L'ESORDIO NON ENTUSIASMANTE DI LUNEDÌ, AL 3.4% DI SHARE, “IL MERCANTE IN FIERA” CROLLA AL 2.0% CON 364.000 SPETTATORI, PRATICAMENTE LA METÀ DELLE TESTE CHE AVEVANO SEGUITO IL DEBUTTO – ZONETTI: “VISTI I NUMERI, QUALCUNO A VIALE MAZZINI LASCIA TRAPELARE CHE RAI PUBBLICITÀ TEME PER GLI ASCOLTI DELL'EREDITÀ, CHE DA GENNAIO INSEGNO CONDURRÀ AL POSTO DI FLAVIO INSINNA. IL MERCANTE IN FIERA, ALMENO PER IL MOMENTO, SI CONFERMA UN FLOP”