13 lug 2023 15:30

PINO INSEGNO HA FATTO IL BIS IN RAI ("IL MERCANTE IN FIERA" E "L’EREDITA’" DAL 2024) MA SOGNA GIA' IL TRIS! - DANDOLO PER “OGGI”: "L’ATTORE VORREBBE RIPROPORRE IN SECONDA SERATA UN PROGRAMMA LEGATO AL MONDO DEL DOPPIAGGIO, 'VOICE ANATOMY'. CI RIUSCIRÀ?" - AMICO DA 20 ANNI DI GIORGIA MELONI, INSEGNO E' FINITO NEL MIRINO PER LE VISITE A PALAZZO CHIGI E PER LA CONDUZIONE DI EVENTI ELETTORALI DI FRATELLI D'ITALIA...