11 mag 2023 18:05

PINO INSEGNO NON SI STACCA PIÙ DALLA MELONI – IN ATTESA DI PRENDERSI UN PROGRAMMA IN RAI, IL DOPPIATORE È SALITO DI NUOVO SUL PALCO DI UN COMIZIO DEL CENTRODESTRA, AD ANCONA, PER “PRESENTARE” LA PREMIER, SALVINI E TAJANI. E HA USATO PAROLE AL MIELE PER LA DUCETTA: “È UNA GIOIA VEDERLA CRESCERE SOCIALMENTE, POLITICAMENTE, ANCHE COME DONNA E COME MADRE” – CANDELA: “IL SUO RITORNO A VIALE MAZZINI È ANNUNCIATO ORMAI DA SETTIMANE. L’ATTORE È LEGATO ALLA PREMIER DA UNA AMICIZIA VENTENNALE ED È STATO AVVISTATO A PALAZZO CHIGI PER BEN QUATTRO VOLTE… VIDEO”