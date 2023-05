3 mag 2023 08:46

PIOVONO BOTTI SULLA BOTTERI! – DURANTE IL COLLEGAMENTO IN DIRETTA DALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA A PARIGI PER IL PRIMO MAGGIO, ACCANTO ALL’INVIATA DEL TG3 GIOVANNA BOTTERI, ESPLODE UN PETARDO (CHE LEI CHIAMA “GRANATA”, MANCO FOSSE IN DONBASS) - NONOSTANTE NON SI TRATTASSE DI UNA BOMBA, LA GIORNALISTA DELLA RAI FINITA NELLA MISCHIA È RIUSCITA, TRA ESPLOSIONI E LACRIMOGENI, A RACCONTARE COSA STAVA ACCADENDO IN PIAZZA - VIDEO!