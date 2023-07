PIPPITEL! - ALBERTO ANGELA DIVULGA UN PO’ MENO FORTE SU RAI1, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA: “NOOS - L'AVVENTURA DELLA CONOSCENZA” FA IL 15.2% CON 2.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 LA REPLICA DI “ZELIG” REGGE AL 14.7% - SU RAI2 ALBA PARIETTI CON “NON SONO UNA SIGNORA” SALE AL 7.5% - SU LA7 “IN ONDA ESTATE” AL 5.2% - “TECHETECHETÈ” (17.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16%) - GENTILI (5.4%), TELESE – APRILE (5.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 6 luglio 2023 vedono, in prima serata, la rivincita di Alba Parietti. Il suo programma Non sono una signora, la gara di drag queen più volte rinviata e data per spacciata, cresce rispetto all'esordio e totalizza il 7.5% di share con una media di 1.054.000 spettatori, un successo per gli standard di Rai2.

La seconda puntata di Noos - L'avventura della conoscenza, condotto da Alberto Angela su Rai1, vince la serata ma cala al 15.2% con 2.186.000 spettatori, quanto basta tuttavia per battere la replica di Zelig su Canale5 e i suoi 1.905.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su La7, In Onda Estate condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, perlopiù incentrato sul caso Santanchè, segna 791.000 individui all'ascolto e il 5.2%, mentre su Rai3 il documentario Senza Malizia dedicato a Laura Antonelli totalizza il 3.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata, per numero di spettatori:

Noos - L'avventura della conoscenza (Rai1) - 2.186.000

Zelig (Canale5) - 1.905.000

Chicago Fire (Italia1) - 1.279.000

Non sono una signora (Rai2) - 1.054.000

In Onda estate (La7) - 791.000

Un'ottima annata (Rete4) - 682.000

Senza Malizia (Rai3) - 526.000

The Quake - Il terremoto del secolo (Tv8) - 337.000

Corpi da reato (Nove) - 258.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 totalizza il 17.6%, mentre Paperissima Sprint sigla il 16%. Per l'approfondimento, su Rete4 Controcorrente Estate raccoglie il 4.3% e il 5.4%, su La7 In Onda Estate il 6.6% e Tg2 Post Estate il 3.7%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Noos – L’avventura della conoscenza 2.186.000 (15.2%). Canale5: Zelig 1.905.000 (14.7%). Rai2: Non Sono Una Signora 1.054.000 (7.5%). Italia1: Chicago Fire 1.279.000 (8.1%). Rai3: Senza malizia 526.000 (3.3%). Rete4: Un’ottima annata – A Good Year 682.000 (4.9%). La7: In Onda Estate – Prima Serata 791.000 (5.2%). Tv8: The Quake – Il terremoto del secolo 337.000 (2.3%). Nove: Corpi da reato 258.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.864.000 (17.6%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.596.000 (16%). Rai2: Tg2 Post Estate 615.000 (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.215.000 (7.7%). Rai3: Via dei Matti n° 0 740.000 (4.9%), Un Posto al Sole 1.488.000 (9.1%). Rete4: Controcorrente Estate 658.000 (4.3%) nella prima parte, 892.000 (5.4%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.066.000 (6.6%). Tv8: 4 Hotel 406.000 (2.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 226.000 (1.4%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.229.000 (24.1%), Reazione a Catena 3.174.000 (27%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.182.000 (13%), Caduta Libera 1.639.000 (14.2%). Rai2: Hawaii Five-0 589.000 (5.5%), N.C.I.S. 724.000 (5.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 260.000 (2.7%), C.S.I. 413.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.636.000 (12.9%), Blob 613.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 582.000 (4%). La7: Padre Brown 59.000 (0.7%) nel primo episodio, 126.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 265.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 406.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Noos – Viaggi nella natura 804.000 (12.1%). Canale5: Tg5 Notte 618.000 (12.3%). Rai2: Musicultura segna 269.000 (5.1%). Italia1: Chicago Med 724.000 (7.6%). Rai3: Premio Strega 226.000 (2.1%). Rete4: Mission 139.000 (3%). La7: Made in Italy 130.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 359.000 (14%), Tg1 Ore 7.00 474.000 (14.1%), TgUnomattina Estate 668.000 (17.2%), Tg1 Ore 8.00 837.000 (20.6%), Uno Mattina Estate 647.000 (16.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 526.000 (18.5%), Tg5 Mattina 852.000 (21%), Morning News 793.000 (20.9%) nella prima parte, 760.000 (21.4%) nella seconda. Rai2: Mystery 101 62.000 (1.6%), Tg2 Ore 8.30 132.000 (3.3%), Radio2 Happy Family 154.000 (4.2%), Tg2 Storie 90.000 (2.5%), Tg2 Flash 156.000 (3.9%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 63.000 (1.6%) nel primo episodio, 96.000 (2.7%) nel secondo, C.S.I. New York 113.000 (2.9%). Rai3: Agorà Estate 186.000 (4.9%), presentazione 194.000 (4.8%), Extra 118.000 (3.4%), Elisir – A Gentile Richiesta 100.000 (2.8%). Rete4: Agenzia Rockford 44.000 (1.2%), Detective in Corsia 40.000 (1.1%). La7: Omnibus 168.000 (4.4%), Coffee Break di 162.000 (4.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.076.000 (15.7%), Camper 1.515.000 (15.4%). Canale5: Forum 1.209.000 (19.1%). Rai2: Tg Sport 164.000 (4%), Un’estate a Lanzarote 400.000 (6%). Italia1: C.S.I. New York 203.000 (3.6%), Sport Mediaset 754.000 (6.6%). Rai3: Rai Parlamento – Speciale Camera 68.000 (1.5%), Tg3 ore 12.00 530.000 (8.1%), La speranza siamo noi – Web 422.000 (5.6%), Rai Parlamento – Speciale Camera 288.000 (2.7%). Rete4: Carabinieri 4 78.000 (1.8%), Il Segreto 173.000 (2%), La Signora del West 247.000 (2.2%). La7: L’Aria che tira Estate 241.000 (5.1%), L’Aria che tira Estate (Oggi) 298.000 (3.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.679.000 (15%), Don Matteo 9 886.000 (9%) nel primo episodio, 987.000 (11.7%) nel secondo, Sei Sorelle 804.000 (10.4%), Tg1 947.000 (12.4%), Estate in Diretta 1.520.000 (20.1%), presentazione 1.129.000 (15.5%). Canale5: Beautiful 2.669.000 (23.6%), Terra Amara 2.649.000 (25.5%), La Promessa 2.027.000 (23%), Un Altro Domani 1.237.000 (15.8%) Rosamunde Pilcher – La scrittrice scomparsa e l’amore 927.000 (12.3%). Rai2: Giro d’Italia Femminile 664.000 (6.5%), Tour de France 1.260.000 (15.7%), Tour Diretta 1.158.000 (13.9%), Tour all’Arrivo 1.397.000 (18.4%).

Italia1: I Simpson 400.000 (3.6%) nel primo episodio, 420.000 (4.1%) nel secondo, I Griffin 351.000 (3.8%), American Dad! 343.000 (3.9%), Magnum P.I. 277.000 (3.4%) nel primo episodio, 244.000 (3.2%) nel secondo, Person of Interest 217.000 (3%). Rai3: Tg Regione 1.788.000 (16.3%), Alla scoperta del ramo d’oro 304.000 (3.6%), Di là dal fiume e tra gli alberi a 283.000 (3.6%), Overland 350.000 (4.7%), Geo Magazine a 652.000 (8.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 601.000 (6.1%), Tg4 – Diario del Giorno 407.000 (5.1%), I 2 deputati 224.000 (2.9%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 205.000 (2.4%), C’era una volta… il Novecento 97.000 (1.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.524.000 (22.2%)

20.00 - 3.533.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.256.000 (11.4%)

20.30 - 1.072.000 (6.9%)

TG3

14.25 - 1.354.000 (13.2%)

19.00 - 1.244.000 (11.9%)

TG4

11.55 - 274.000 (4.2%)

18.55 - 414.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.883.000 (25.9%)

20.00 - 2.695.000 (18.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.121.000 (12.7%)

18.30 - 384.000 (4.7%)

TGLA7

13.30 - 482.000 (4.3%)

20.00 - 812.000 (5.6%)

