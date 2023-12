PIPPITEL! - ANTONELLA CLERICI SI AGGIUDICA LA PRIMA SERATA TELEVISIVA DI IERI BATTENDO "CIAO DARWIN" DI PAOLO BONOLIS - "THE VOICE KIDS" HA RADUNATO 3.6 MILIONI DI TELE-MORENTI (22% DI SHARE) MENTRE SU CANALE 5 SI SONO SINTONIZZATI 3.3 MILIONI DI PERSONE (22.1%) - NONOSTANTE LA BONISSIMA MADRE NATURA È LA PUNTATA MENO VISTA DI TUTTE LE EDIZIONI - "FRATELLI DI CROZZA" CHIUDE IN BELLEZZA LA STAGIONE (6.7%), E SUPERA ZORO E IL SUO CIRCOLETTO DI "PROPAGANDA LIVE"

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 1 dicembre 2023, in prima serata, vedono ancora protagonista la disfida tra Antonella Clerici con la seconda stagione di The Voice Kids su Rai1 e Paolo Bonolis con la nona edizione di Ciao Darwin in onda su Canale5, che ieri - affiancato dal fido Luca Laurenti e con la partecipazione di Sarah Shaw nei panni succinti di Madre Natura - ha visto guerreggiare Melodici contro Trapper.

E questa volta la vittoria è andata ad Antonella Clerici che, spalleggiata dai coach Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio, ha conquistato 3.684.000 spettatori pari al 22% di share, mentre Paolo Bonolis ne ha segnati 3.396.000 con il 22.1%.

Sempre ottimi gli ascolti di Quarto Grado su Rete4. Il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, ieri nuovamente dedicato all'omicidio di Giulia Cecchettin e all'interrogatorio del suo assassino Filippo Turetta, ha conquistato 1.193.000 teste con il 7.9 %.

Su Rai2 la Uefa Nations League di calcio femminile con il match Spagna-Italia ha siglato 477.000 tifosi con il 2.6%, mentre su Rai3 lo speciale di O anche no dedicato alla guerra e alla disabilità e condotto da Paola Severini Melograni ha informato 168.000 spettatori con lo 0.9%.

Per quanto concerne la satira, Maurizio Crozza e Andrea Zalone con Fratelli di Crozza sul Nove chiudono in bellezza l'attuale fortunatissima stagione con 1.291.000 affezionati pari al 6.7%, terzo programma più visto in prime time, mentre Zoro e il suo salottino di Propaganda Live su La7 raccolgono il 5.8% con 819.000. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

The Voice Kids (Rai1) - 3.684.000 Ciao Darwin (Canale 5) - 3.396.000 Fratelli di Crozza (Nove) - 1.291.000 Quarto Grado (Rete4) - 1.193.000 Independence Day (Italia1) - 852.000 Propaganda Live (La7) - 819.000 Uefa Nations League femminile - Spagna-Italia (Rai2) - 477.000 Quattro Ristoranti (Tv8) - 272.000 O anche no (Rai3) - 168.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato su Rai1 il 20.2%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha totalizzato il 21.8%. Striscia la Notizia ha dal canto suo raccolto il 16.9%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.7%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.2% e il 4%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%.

