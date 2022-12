PIPPITEL! BOTTINO RICCO PER LA FINALE DEI MONDIALI: LA PARTITA VOLA AL 68.6% DI SHARE E CONQUISTA 13 MILIONI DI SPETTATORI. IN PRIMA SERATA VINCE I “SOLITI IGNOTI” SU RAI1 CON IL 18.6% DI SHARE. SU CANALE5 “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” FA L’11.3% E VIENE SUPERATO DA FAZIO (12.3%) – L’INTERVISTA A PAPA FRANCESCO SU CANALE5 FA IL 13.9%. GENTILI (4%), “IN ONDA” (3.8%) – CONCITA DE GREGORIO FA DI NUOVO FLOP DOPO L’ESORDIO: SPOSTATO IN SECONDA SERATA “LIBRI IN ONDA” SU LA7 RACIMOLA UN MISERO 1.1% CON 78MILA SPETTATORI…

1. LA FINALE DEI MONDIALI VOLA: QUASI 13 MILIONI – 68.6% (SOLO I RIGORI 74.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

messi maradona

Nella serata di ieri, domenica 18 dicembre 2022, su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon, in onda dalle 20:47 alle 23:47, ha conquistato 3.183.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.809.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.009.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 la prima tv di Din Don 5 – Bianco Natale è scelta da 784.000 spettatori (4.4%).

viaggio nella grande bellezza – le storie 4

Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:33 alle 22:21, ha incollato 2.414.000 spettatori pari al 12.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:26 alle 00:03, 1.590.000 spettatori pari all’11.8% (presentazione a 1.444.000 e il 7.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 805.000 spettatori (5.5%). Su La7 A Beautiful Mind ha registrato 454.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 100% Natale segna 233.000 spettatori (1.5%). Sul Nove I 12 desideri di Natale è seguito da 297.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Van Helsing arriva a 470.000 spettatori (2.8%). Su RaiPremium I mille colori dell’amore è scelto da 325.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

premiazione argentina mondiale qatar 42

Su Canale5 Il Natale che vorrei – Parla Papa Francesco registra 2.809.000 spettatori con il 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.204.000 spettatori (6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 778.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 795.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 761.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 585.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Little Big Italy sigla 329.000 spettatori (1.6%).

fabio fazio

Preserale

Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.013.000 spettatori (4.7%), mentre Caduta Libera! Weekend 2.296.000 spettatori (11%). Su Rai2 Le indagini di Allie Adams – Delitto nel backstage ha raccolto 413.000 spettatori (2%). Su Italia1 C.S.I. raccoglie 584.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.083.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 637.000 spettatori (3.2%). Su La7 Motorstorie – La Leggenda, il Futuro ha incollato davanti al video 81.000 spettatori (0.4%). Su Tv8 4 Hotel segna 269.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Gli stivali di Babbo Natale è visto da 122.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mattina

premiazione argentina mondiale qatar 32

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 228.000 spettatori (13.9%) nella presentazione, 504.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.509.000 spettatori (25.5%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.054.000 spettatori e il 23.4%. A seguire Telethon interessa 1.422.000 spettatori (21.8%) e A Sua Immagine, dalle 10:29 alle 12:16, ottiene 1.570.000 spettatori (21%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 346.000 spettatori pari al 16.9% e Tg5 Mattina 1.096.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Beatitudini – Il discorso della montagna raggiunge 568.000 spettatori pari al 9.2%. A la Santa Messa interessa 807.000 spettatori pari al 12.1%. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 228.000 spettatori (3.7%) e la coppa del mondo di Sci Alpino da 439.000 spettatori (6.6%).

amadeus i soliti ignoti speciale telethon

Su Italia1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 199.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 255.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 297.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 236.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 166.000 spettatori pari al 3.1%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 284.000 spettatori pari al 4.5%, O anche No 178.000 spettatori pari al 2.6% e Timeline 162.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 155.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 158.000 spettatori (3.4%), mentre L’Ingrediente Perfetto conquista 111.000 spettatori (1.6%).

premiazione argentina mondiale qatar 30

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.691.000 spettatori con il 23.4% e l’Angelus 2.249.000 spettatori con il 25.1%, mentre il Concerto di Natale dal Senato 2022 è la scelta di 2.197.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5, in replica, Le Storie di Melaverde arriva a 756.000 spettatori (11%) nella prima parte e 852.000 spettatori (11.4%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.812.000 spettatori (18.3%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 380.000 spettatori pari al 5.5%, Telethon conquista 420.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory è scelto da 229.000 spettatori (3%) e il terzo episodio da 260.000 spettatori (2.9%).

viaggio nella grande bellezza – le storie 3

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 877.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 453.000 spettatori (4.9%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa raggiunge 424.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo il tg, Grandi magazzini conquista 301.000 spettatori (2.2%). Su La7 Mica Pizza e Fichi totalizza 48.000 spettatori (0.7%), La7 Doc – Uccidete il duca 75.000 spettatori (0.8%) e Storie di Palazzi 138.000 spettatori (1.1%). Su RaiSport la coppa del mondo di Sci Alpino interessa 461.000 spettatori pari al 5.4%.

Daytime Pomeriggio

LEO MESSI

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.990.000 spettatori con il 21.4% nella prima parte dalle 14:16 alle 15:19 e 3.315.000 spettatori con il 24.7% nella seconda parte dalle 15:19 alle 15:33 (presentazione a 2.380.000 e il 16.3%). A seguire la finale dei Mondiali di calcio Argentina-Francia, dalle 16 alle 18:54, incolla davanti al video 12.948.000 spettatori con il 68.6% (primo tempo a 10.944.000 e il 64.5%, secondo tempo a 13.111.000 e il 69.1%, tempi supplementari a 14.993.000 e il 71.5%, rigori a 16.101.000 e il 74.3%); il pre e post gara raccoglie 10.910.000 spettatori con il 57% e a seguire Bobo Tv – Speciale Qatar 8.566.000 spettatori con il 41.9%.

fabio fazio luciana littizetto

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a .000 spettatori (%), Amici sigla 2.927.000 spettatori (20.9%) e La luce sugli oceani 1.030.000 spettatori (5.5%). Su Rai2 la coppa del mondo di Sci Alpino raggiunge 1.341.000 spettatori pari al 9.3%, mentre la Cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio intrattiene 813.000 spettatori pari al 5.9%. A seguire Vorrei dirti Che interessa 422.000 spettatori pari al 3%, mentre La marcia nuziale – La mia prima moglie è visto da 389.000 spettatori pari al 2.2% e La marcia nuziale – Suggellato da un bacio da 332.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 532.000 spettatori (3.6%). A seguire 2 cavalieri a Londra sigla 393.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.314.000 spettatori (15.8%); Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà è seguito da 1.196.000 spettatori (8.6%).

premiazione mondiale qatar 4

A seguire Ailo – Un’avventura tra i ghiacci ottiene 710.000 spettatori (4.8%) e Rebus Speciale 492.000 spettatori (2.8%), mentre Kilimangiaro Speciale raggiunge 545.000 spettatori (2.6%) dopo una presentazione a 455.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Tg4 – Diario della Domenica interessa 224.000 spettatori con l’1.4%, mentre Alta società è visto da 255.000 spettatori con l’1.3%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio intrattiene 278.000 spettatori (2%) e La7 Doc – Sophia ieri, oggi e domani 183.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Una coppia per Natale arriva a 350.000 spettatori (2.5%) e La tradizione del Natale a 361.000 spettatori (2.3%).

viaggio nella grande bellezza – le storie 1

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 482.000 spettatori con uno share dell’8.7%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 520.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Proprio lui? è scelto da 367.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Quel bravo ragazzo è visto da 392.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 655.000 spettatori con il 9.9%. Su Rete4 Mulholland Drive è stato scelto da 122.000 spettatori (3.3%). Su La7 Libri in Onda sigla 78.000 spettatori (1.1%)

Telegiornali

premiazione mondiale qatar 2

TG1

Ore 13:30 3.698.000 (25.7%)

Ore 20:00 6.401.000 (32%)

TG2

Ore 13:00 1.930.000 (14.8%)

Ore 20:30 1.337.000 (6.6%)

TG3

Ore 14:15 1.718.000 (12%)

Ore 19:00 1.442.000 (6.9%)

TG5

Ore 13:00 3.123.000 (23.7%)

Ore 20:00 3.809.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.002.000 (9.1%)

Ore 18:30 260.000 (1.2%)

TG4

Ore 11:55 357.000 (4%)

Ore 18:55 493.000 (2.4%)

TGLA7

Ore 13:30 503.000 (3.5%)

coppa del mondo 6

Ore 20:00 853.000 (4.2%)

2. DE GREGORIO SEMPRE PIÙ GIÙ: 1.1% E 78MILA SPETTATORI

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Abbiamo già segnalato assieme a Dagospia come l'ultima fatica televisiva di Concita De Gregorio su La7, Libri in onda, condotto in solitaria senza la presenza di David Parenzo, abbia ottenuto al suo esordio, sabato 17 dicembre 2022 in prima serata, un magro 1,8% di share con 319.000 spettatori.

CONCITA DE GREGORIO

Spostato ieri, domenica 18, in seconda serata e con ospite nuovamente un parterre tutto di Sinistra, Erri De Luca, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani, Tosca, Zerocalcare, Libri in onda ha fatto ancor peggio, racimolando un imbarazzante 1.1% di share con soli 78mila spettatori. Numeri da Tv locale, insomma. Oltre le frontiere del flop, visto il titolo della puntata che era "Frontiere".

concita de gregorio

Non troppo esaltanti, ieri sera in access prime time, anche i risultati del talk In Onda che De Gregorio conduce con Parenzo. Nella fascia in cui Lilli Gruber con Otto e mezzo conquista il 7-8% di share, se non talvolta di più, la coppia - con ospiti Carlo Calenda, Annalisa Cuzzocrea e Marianna Aprile - ha totalizzato il 3.8% con 761.000 spettatori, superata seppur di poco dalla rivale Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 e i suoi 778.000 individui all’ascolto (3.9%) nella prima parte e 795.000 spettatori (4%) nella seconda. Nella stessa fascia ha invece dominato l'intervista esclusiva di Papa Francesco a Fabio Marchese Ragona su Canale5, che ha attirato 2.809.000 spettatori pari al 13.9%.

concita de gregorio