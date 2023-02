PIPPITEL! SU CANALE5 “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.3% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI. IL FILM SU RAI1 “PICCOLE DONNE” CON L’11.3% VIENE SUPERATO DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 (11.5%) - BENE SU RAI2 LA FICTION “MARE FUORI 3” (8.1%) – SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4%, “ATLANTIDE” (3.3%) – AMADEUS CON IL 22.1% SUPERA “STRISCIA” (17.2%). DAMILANO (6.7%), GRUBER (7.5%), PALOMBA (4.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

piccole donne 3

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 22 febbraio 2023 vedono, in prima serata, una catastrofe per il film di Rai1, Piccole donne (11.3%), surclassato dalla prima puntata della nuova stagione di Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker su Canale5 (21.3%), e battuto anche da Chi l'ha visto? su Rai3 (11.5%) condotto da Federica Sciarelli.

Bene su Rai2 la fiction Mare Fuori 3, che ha totalizzato l'8.1% di share, mentre Veronica Gentili su Rete4 con Controcorrente - Prima Serata si è dovuta accontentare del 4% di share. Non lontano Andrea Purgatori su La7 con Atlantide, che ha segnato il 3.3%.

chi l'ha visto

In access prime time, Amadeus con I soliti ignoti su Rai1 ha prevalso con il 22.1% distaccando Striscia la Notizia su Canale5 e il suo 17.2%. Lilli Gruber ha invece vinto la sfida dell'approfondimento con il 7.5% di share, contro il 6.7% di Marco Damilano, il 4.6% e il 4% di Barbara Palombelli e il 4.7% di Tg2Post.

Prima serata

piccole donne 2

Rai1: Piccole donne 1.859.000 spettatori (11.3%). Canale5: Michelle Impossible & Friends 2.824.000 spettatori (21.3%). Rai2: Mare Fuori 3 1.329.000 spettatori (8.1%). Italia1: Rampage – Furia animale 935.000 spettatori (5.3%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.861.000 spettatori (11.5%), presentazione 1.419.000 (7%). Rete4: Controcorrente – Prima Serata 614.000 spettatori (4%). La7: Atlantide 440.000 spettatori (3.3%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 421.000 spettatori (2.6%). Nove: Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana 245.000 spettatori (1.4%).

veronica gentili controcorrente

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.555.000 spettatori (22.1%). Canale5: Striscia la Notizia 3.523.000 spettatori (17.2%). Rai2: Tg2 Post 955.000 spettatori (4.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.427.000 spettatori (6.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.370.000 spettatori (6.7%), Un Posto al Sole 1.684.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 941.000 spettatori (4.6%) nella prima parte, 820.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.547.000 spettatori (7.5%). Tv8: 100% Italia 450.000 spettatori (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 543.000 spettatori (2.6%).

Preserale

piccole donne 1

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.134.000 spettatori (22.8%), L’Eredità 4.537.000 (27.1%). Canale5: Avanti il Primo 2.454.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro 3.560.000 (22%). Rai2: Hawaii Five-0 551.000 spettatori (3.5%), The Rookie 781.000 (4.1%). Italia1: C.S.I. 661.000 spettatori (3.6%). Rai3: Tg Regione 2.293.000 spettatori (13%), Blob 996.000 spettatori (5.1%), Caro Marziano 1.070.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 804.000 spettatori (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 148.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 286.000 spettatori (1.8%). Tv8: Home Restaurant 250.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 462.000 spettatori (2.5%).

Seconda serata

mare fuori 5

Rai1: Porta a Porta 473.000 spettatori (7.8%). Canale5: Tg5 Notte 685.000 spettatori (19.6%). Rai2: Stasera c’è Cattelan su Raidue 359.000 spettatori (4.7%), Ancora Cinque Minuti su Raidue 214.000 (3.9%). Italia1: Guardians of the Tomb (prima visione) 365.000 spettatori (4.6%). Rai3: Tg3 Linea Notte 503.000 spettatori (7.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 103.000 spettatori (2.7%), presentazione 146.000 (2.5%). La7: TgLa7 Notte 165.000 spettatori (4%).

Daytime

Mattina

michelle impossibile & friends 9

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 286.000 spettatori (12%), Tg1 delle 7 447.000 (11.5%), TgUnomattina 718.000 (14.1%), Tg1 delle 8 1.161.000 (21.8%), Unomattina 839.000 (17.7%), Storie Italiane 798.000 (18.3%). Su Canale5 Prima Pagina Tg5 informa .000 spettatori con il % e Tg5 Mattina .000 spettatori con il %, mentre Mattino Cinque News raccoglie .000 spettatori con il % nella prima parte e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Rai2: Viva Rai2 810.000 spettatori (16.6%), …E Viva il Videobox 195.000 (3.7%), Tg2 delle 8:30 248.000 (4.8%), Radio2 Social Club 295.000 (6.2%), Tg2 Italia 187.000 (4.3%), Tg2 Flash 212.000 (4.5%).

atlantide 3

Canale5: Prima Pagina Tg5 582.000 (18.3%), Tg5 Mattina 1.016.000 (19.2%), Mattino Cinque News 835.000 spettatori (17.2%) nella prima parte, 874.000 (20.1%) nella seconda. Italia1: Chicago Fire 152.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 214.000 (4.9%) nel secondo, Chicago P.D. 236.000 (5%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 371.000 spettatori (9.6%), TgR Buongiorno Regione 563.000 (11.1%), Agorà 379.000 (7.6%), presentazione 351.000 (6.6%), Extra 270.000 (6.1%) Elisir (presentazione) 196.000 (4.5%). Rete4: Miami Vice 88.000 (1.8%), Hazzard 103.000 (2.4%). La7: Omnibus 189.000 spettatori (3.9%), Coffee Break 172.000 (3.9%).

Mezzogiorno

michelle impossibile & friends 8

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 835.000 (15.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.701.000 spettatori (17.6%). Canale5: Forum 1.504.000 (21.1%). Rai2: Tg Sport 344.000 spettatori (7%), I Fatti Vostri 564.000 spettatori (9.8%) nella prima parte, 862.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. (secondo episodio) 312.000 spettatori (4.8%), Studio Aperto: Grande Fratello Vip 504.000 (4.4%), Sport Mediaset 729.000 (5.7%). Rai3: Elisir 288.000 (5.5%), Tg3 delle 12 744.000 (9.7%), Quante Storie 635.000 (5.6%), Passato e Presente 524.000 (4.1%). Rete4: Monk 87.000 spettatori (1.6%), Il Segreto 147.000 spettatori (1.5%), La Signora in Giallo 575.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 292.000 spettatori (5.3%) nella prima parte, 390.000 spettatori (3.9%) nel segmento intitolato Oggi.

piccole donne 4

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.407.000 spettatori (18.9%), Oggi è un Altro Giorno 1.568.000 spettatori (15.8%), presentazione 1.671.000 (13.9%), Il Paradiso delle Signore 1.779.000 (20.3%), Tg1 1.351.000 (15.8%), La Vita in Diretta 1.993.000 (19.3%), presentazione 1.537.000 (17.7%). Canale5: Beautiful 2.653.000 spettatori (20.9%), Terra Amara 2.633.000 spettatori (21.9%), Uomini e Donne 2.691.000 (26.5%), Finale 2.192.000 (24.4%), Amici 1.724.000 spettatori (19.7%), Grande Fratello Vip 1.564.000 spettatori (17.8%), Un Altro Domani 1.318.000 spettatori (15.2%), Pomeriggio Cinque (presentazione) 1.363.000 spettatori (15.2%), 1.728.000 (16.7%), Saluti 1.777.000 spettatori (15%).

michelle impossibile & friends 7

Rai2: Ore 14 705.000 spettatori (6.2%), BellaMa’ 488.000 (5.4%), Nei tuoi Panni 327.000 (3.6%). Italia1: I Simpson 522.000 (4.2%) nel primo episodio, 503.000 (4.4%) nel secondo, 469.000 (4.5%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 405.000 (4.4%) nel primo episodio, 398.000 (4.6%) nel secondo, The Mentalist 301.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 2.065.000 (16.5%), Aspettando… Geo 566.000 (6.5%), Geo 1.209.000 (11.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 842.000 (7.4%), Tg4 – Diario del Giorno 334.000 (3.7%), Magnifica ossessione 285.000 spettatori (2.9%). La7: Tagadà 341.000 spettatori (3.6%), presentazione 329.000 (2.8%), #Focus 266.000 (3%), C’era una volta… Il mondo e la storia 170.000 (1.9%).

michelle impossibile & friends 6

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 3.207.000 (25.1%)

20.00 5.201.000 (26.3%)

TG2

13.00 1.741.000 (14.6%)

20.30 1.163.000 (5.7%)

TG3

14.25 1.435.000 (12.1%)

19.00 1.862.000 (12.2%)

TG4

11.55 236.000 (3.2%)

18.55 622.000 (4%)

TG5

13.00 2.778.000 (23%)

20.00 4.104.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

12.25 995.000 (10.2%)

18.30 510.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 519.000 (4.1%)

michelle impossibile & friends 5

20.00 1.093.000 (5.5%)

